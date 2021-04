Vor BVB vs. Manchester City: Pep Guardiola schwärmt von Erling Haaland

Am Dienstag trifft Pep Guardiola mit Manchester City auf Borussia Dortmund. BVB-Stürmer Erling Haaland hat es dem Coach besonders angetan.

Teammanager Pep Guardiola von Manchester City zeigt vor dem Viertelfinal-Hinspiel in der Champions League gegen Borussia Dortmund großen Respekt vor Torjäger Erling Haaland. "Das ist ein außergewöhnlicher Stürmer. Die Zahlen sprechen ihre eigene Sprache", sagte der ehemalige Trainer des deutschen Rekordmeisters Bayern München und fügte an: "Ein Blinder würde erkennen, dass das ein guter Stürmer ist."

Um Haaland nicht zur Entfaltung kommen zu lassen, will Guardiola den BVB "weit weg von unserem Tor" halten: "Dann ist es unwahrscheinlicher, dass sie ein Tor schießen."

BVB vs. Manchester City: Rodri warnt vor Dortmund

City scheiterte zuletzt dreimal in Folge im Viertelfinale der Königsklasse. Nach 26 Siegen in den vergangenen 27 Pflichtspielen geht der souveräne Tabellenführer der Premier League aber als klarer Favorit in das Duell mit dem angeschlagenen BVB am Dienstag (21.00 Uhr live auf DAZN). "Wir sind wieder hier und greifen neu an", sagte Guardiola, der zuletzt mit dem FC Barcelona vor zehn Jahren die Champions League gewann.

Der spanische Nationalspieler Rodri warnte derweil vor dem deutschen Vizemeister. "Dortmund ist ein großes Team in Europa. Sie haben eine gefährliche Mannschaft", sagte Rodri.