BVB (Borussia Dortmund) vs. Mainz 05: Alle Informationen zur Übertragung der Bundesliga heute live im TV und LIVE-STREAM, LIVE-TICKER und Aufstellungen

Nach dem Erfolg in Leipzig ist der BVB nun gegen Mainz gefordert. Wir liefern Euch alle Informationen zur Übertragung im TV und LIVE-STREAM heute.

Nach Leipzig ist vor Mainz: So lautet zumindest das Motto des BVB in der , denn empfängt nach dem wichtigen 3:1-Sieg gegen RB das Team des FSV. Anstoß ist am heutigen Samstag um 15.30 Uhr. Die Spielstätte ist der Signal Iduna Park in Dortmund.

Es ist das Duell der Gegensätze: Während die Mannen von Cheftrainer Edin Terzic auf Rang vier und damit fünf Punkte hinter Spitzenreiter FC Bayern München stehen, befinden sich die Nullfünfer als Tabellenletzter mittem im Abstiegskampf.

Demnach gehen die Westfalen, die von den letzten fünf Ligaspielen drei gewannen, als Favorit in die Partie. Besonders der Auftritt in Leipzig dürfte den BVB zusätzlich anspornen.

musste auch unter Neu-Coach Bo Svensson einen Rückschlag hinnehmen und verlor im Derby gegen Eintracht Frankfurt mit 0:2. Damit wartet die Mannschaft in der Liga nun seit sieben Spielen auf einen Sieg.

Der BVB (Borussia Dortmund) empfängt heute die Gäste aus Mainz. Im folgenden Artikel erfahrt Ihr alles Wissenswerte zur Übertragung der Bundesligapartie im TV und LIVE-STREAM sowie zu den Aufstellungen beider Teams, die wir kurz vor Anpfiff hier präsentieren. Außerdem verraten wir Euch, wo es im Anschluss die Highlights zu sehen gibt.

BVB (Borussia Dortmund) vs. Mainz 05 heute live: Das Spiel in der Bundesliga im Überblick

Begegnung BVB (Borussia Dortmund) vs. FSV Mainz 05 Wettbewerb Bundesliga, 16. Spieltag Datum Samstag, 16. Januar 2021 | 15.30 Uhr Ort Signal Iduna Park | Dortmund Zuschauer keine

BVB (Borussia Dortmund) vs. Mainz 05 heute live: Die Bundesliga im TV und im LIVE-STREAM

Samstagnachmittag, Zeit für die Bundesliga! Diejenigen, die sich eine Übertragung im Free-TV erhofft hatten, müssen wir an dieser Stelle allerdings leider enttäuschen: Die Samstagsspiele der deutschen Beletage gibt es ausschließlich im Pay-TV zu sehen.

Der Unterföhringer Sender Sky ist hierbei Eurer Ansprechpartner. In den folgenden Abschnitten erfahrt Ihr alles weitere dazu. Außerdem liefern wir Euch eine Lösung, solltet Ihr zum Zeitpunkt des Spiels unterwegs sein - den LIVE-STREAM.

BVB (Borussia Dortmund) vs. Mainz 05 heute live: Die Bundesliga im TV mit Sky

Es gibt insgesamt zwei Wege, das Bundesligaduell zwischen der Borussia und dem FSV im TV zu verfolgen: Als Einzelspiel oder in der Konferenz.

Mit Letzterer seht Ihr die weiteren Nachmittagsbegegnungen der Liga ebenfalls und bleibt so in allen Spielen auf Stand. Sobald ein Treffer fällt oder etwas Außergewöhnliches passiert, wird direkt in das jeweilige Stadion geschaltet.

Voraussetzung für beide Optionen ist ein kostenpflichtiges Sky-Abo. Alle Informationen zu den Paketen, Inhalten und Preisen findet Ihr auf der Website - hier entlang!

BVB (Borussia Dortmund) vs. Mainz 05 heute live: Die Bundesliga im TV mit Sky als Einzelspiel

Sky startet die Übertragung des Einzelspiels gegen 15.15 Uhr auf Sky Sport Bundesliga 2 (HD) mit den Vorberichten. Euer Kommentator heißt in diesem Fall Kai Dittmann.

⚡️ Mainz ist Teil 1 einer knackigen Woche mit drei Spielen in sechs Tagen. Geht's so rein? 🤔 #KaempfenUndSiegen #BVBM05 pic.twitter.com/1KfXCBWO4z — Borussia Dortmund (@BVB) January 15, 2021

BVB (Borussia Dortmund) vs. Mainz 05 heute live: Die Bundesliga im TV mit Sky in der Konferenz

Die Konferenz gibt es bei Sky Sport Bundesliga 1 (HD). Die Moderation übernimmt Esther Sedlaczek, Dietmar Hamann steht ihr als Experte zur Seite.

Erlebt so die Partie des BVB und alle weiteren Begegnungen in der Bundesliga am Samstagnachmittag.

BVB (Borussia Dortmund) vs. Mainz 05 heute live: Die Bundesliga im LIVE-STREAM bei Sky

Solltet Ihr jedoch unterwegs sein und keinen Zugriff auf Euren Sky-Receiver haben, dann legen wir Euch die Übertragung im LIVE-STREAM ans Herz. Auch hier seid ihr bei Sky richtig - diesmal gibt es ebenfalls zwei Optionen, sowohl für das Einzelspiel als auch für die Konferenz.

BVB (Borussia Dortmund) vs. Mainz 05 heute live: Die Bundesliga heute im LIVE-STREAM auf Sky Go

Zum einen wäre da Sky Go. Für diesen Dienst braucht Ihr nichts weiter zu tun, denn mit Eurem abgeschlossenen Abo habt Ihr automatisch Zugang zum LIVE-STREAM. Einfach Log-in-Daten eingeben, App auf Eurem jeweiligen mobilen Endgerät installieren und schon könnt Ihr den BVB gegen Mainz live und in voller Länge sehen. Alle Infos zu Sky Go gibt es hier!

Hier gibt es eine kurze Übersicht der Sky-Go-Apps für das jeweilige Betriebssystem:

BVB (Borussia Dortmund) vs. Mainz 05 heute live: Die Bundesliga im LIVE-STREAM mit Sky Ticket

Möglichkeit zwei heißt Sky Ticket. Der Vorteil hierbei ist, dass Ihr Euch nicht direkt für ein ganzes Jahr an Sky binden müsst.

Sky Ticket bietet Euch nämlich die Option des Monatsabos. Außerdem ist der Dienst auch kurzfristig vor Anpfiff buchbar. Alle weiteren Infos gibt es hier!

Auch hier könnt Ihr auf die Apps des jeweiligen Betriebssystems zugreifen:

BVB (Borussia Dortmund) vs. Mainz 05 heute live: Die Aufstellungen in der Bundesliga

Eine Stunde vor Beginn der Partie findet Ihr an dieser Stelle die Aufstellungen der beiden Mannschaften. Schaut gegen 14.30 Uhr noch einmal vorbei und erfahrt, welche 22 Mann es am heutigen Samstagnachmittag richten sollen.

Svensson: „Es geht darum, jeden Spieler individuell abzuholen und zu begleiten! Das ist natürlich keine einfache Aufgabe für einen Trainer, gerade wenn man so viele negative Erlebnisse hatte! Aber es geht darum, das zu beeinflussen, was wir hier und jetzt machen können!“ #BVBM05 — 1. FSV Mainz 05 (@1FSVMainz05) January 14, 2021

BVB (Borussia Dortmund) vs. Mainz 05 heute live: Das Bundesliga-Duell im LIVE-TICKER bei Goal

Wer zum Spielzeitpunkt nicht zuhause ist und auch nicht auf den LIVE-STREAM zugreifen kann, dem legen wir den kostenlosen LIVE-TICKER von Goal ans Herz.

Damit verpasst Ihr keine Tore, wichtigen Szenen oder kritischen Entscheidungen. Zudem versorgen wir Euch vor Anpfiff mit spannenden Statistiken rund um die Begegnung.

Mit diesem Link geht's direkt zum LIVE-TICKER von Goal!

BVB (Borussia Dortmund) vs. Mainz 05 heute live: Die Highlights der Bundesliga auf DAZN erleben

Ihr habt das Spiel zwischen dem BVB und Mainz 05 verpasst, wollt Euch aber die besten Szenen der Partie noch einmal zu Gemüte führen? Dann hilft Euch DAZN auf die Sprünge. Bereits 40 Minuten nach Abpfiff, also gegen 18 Uhr, findet Ihr dort die Highlights der Begegnung.

Was Ihr dafür braucht? Ein DAZN-Abo, welches Ihr unter diesem Link abschließen könnt! Das Beste daran: Als Neukunde könnt Ihr DAZN die ersten 30 Tage kostenfrei nutzen.

Im Anschluss habt Ihr die Option, ein Monats- bzw. Jahresabo abzuschließen. Zudem gibt es mehrere Zahlungsoptionen. Alle Infos zur Registrierung und Zahlung findet Ihr hier!

DAZN ist sowohl im Browser als auch auf Euren mobilen Endgeräten verfügbar - egal, ob Smartphone, Tablet, PlayStation 4 oder Amazon Fire TV Stick, alles möglich!

Hier geht es zu den jeweiligen Download- und Infoseiten der App: