BVB hat angeblich Interesse an Lois Openda von RC Lens

Verstärkt sich der BVB im Sommer mit einem Shootingstar aus Frankreich? Openda soll bei den Dortmundern auf dem Zettel stehen.

WAS IST PASSIERT? Borussia Dortmund gehört offenbar zu den Interessenten für Stürmer Lois Openda vom französischen Erstligisten RC Lens. Das berichtet der belgische Sportjournalist Sacha Tavolieri.

WAS IST DER HINTERGRUND? Demnach haben die Scouts des BVB den belgischen Nationalspieler bereits seit der Saison 2020/21 im Blick, als Openda vom FC Brügge an Vitesse Arnheim in die niederländische Eredivisie verliehen war.

Zudem sei ein Wechsel des 23-Jährigen im kommenden Sommer möglich, so Tavolieri weiter. Openda war vergangenen Sommer für knapp zehn Millionen Euro Ablöse aus Brügge nach Lens gewechselt, steht bei den Franzosen noch bis 2027 unter Vertrag.

Neben Dortmund ist laut Tavolieri indes vor allem auch die AC Milan an Openda interessiert. Für die Italiener könnte jedoch Lens' Ablöseforderung in Höhe von rund 30 Millionen Euro zum Problem werden, sollten sie sich nicht für die Champions League qualifizieren.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty

Getty Images

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Nach zwei guten Jahren bei Vitesse hat Openda seine Qualitäten auch in der laufenden Spielzeit der Ligue 1 unter Beweis gestellt.

In bislang 40 Pflichtspieleinsätzen sind ihm 19 Tore für den Überraschungs-Tabellenzweiten gelungen, hinzu kommen drei Vorlagen. Bereits kurz vor seinem Wechsel nach Lens hatte Openda im Juni 2022 für Belgiens A-Nationalmannschaft debütiert, für die er bis dato achtmal aufgelaufen ist (zwei Tore).