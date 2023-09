BVB lehnte Angebote für Youssoufa Moukoko ab

Kurz vor dem Ende des Transferfensters verpflichtete der BVB Niclas Füllkrug. Angebote für Youssoufa Moukoko lehnte die Borussia ab.

WAS IST PASSIERT? Borussia Dortmund sieht in der Verpflichtung des Nationalstürmers Niclas Füllkrug kein Misstrauensvotum gegenüber Youssoufa Moukoko.

WAS WURDE GESAGT? "Wir sind von seinen Fähigkeiten überzeugt. Deswegen haben wir ihn auch nicht abgegeben, obwohl es einige Anfragen für Youssoufa gab", sagte Sportdirektor Sebastian Kehl am Wochenende im SID-Interview. Laut Sport1 sollen der 1.FC Köln und Werder Bremen Interesse an einer Leihe gezeigt haben. Gleiches gilt für Atalanta Bergamo aus der Serie A.

Der 18-Jährige müsse sich wie jeder andere Spieler im Dortmunder Kader einer "gesunden Konkurrenzsituation" stellen: "Wir haben nicht nur in der Bundesliga und im DFB-Pokal, sondern auch in der Champions League ambitionierte Ziele. Natürlich muss der Kader qualitativ und quantitativ auch auf die Belastungen der intensiven Wochen ausgelegt sein."

WIE GEHT ES WEITER? Den früheren Bremer Füllkrug sieht Kehl als eindeutige Verstärkung. "Er ist ein richtig guter Typ, der bereit ist, sich für den BVB zu zerreißen. Diese Einstellung gefällt mir sehr", sagte er. "Und er erfüllt genau das Anforderungsprofil, das wir an einen weiteren Stürmer gestellt haben: ein sehr physischer Spieler, zweikampf- und kopfballstark und dazu extrem torgefährlich."

DIE BILDER ZUR NEWS:

Nächstes Spiel Bundesliga SCF BVB Info

Imago Images