BVB: Klare Worte vom Berater! Wird Youssoufa Moukoko verliehen?

Wie geht es mit Youssoufa Moukoko beim BVB weiter? Mit dem Transfer von Niclas Füllkrug galt seine Zukunft unklar, nun spricht Moukokos Berater.

WAS IST PASSIERT? Zuletzt wurde immer wieder über eine Leihe von Youssoufa Moukoko spekuliert, damit dieser mehr Spielzeit bekommt. Auch der Transfer von Niclas Füllkrug sollte seine Einsatzchancen nicht erhöht haben. Moukokos Berater Patrick Williams positioniert sich nun aber klar und spricht sich gegen einen Wechsel des 18-Jährigen aus.

WAS WURDE GESAGT? "Wir haben natürlich mit dem BVB über die aktuelle Situation gesprochen. Eine Leihe kurz vor Transferschluss ist für uns aber ausgeschlossen", sagte Williams gegenüber Sport 1. "Youssoufa möchte den Konkurrenzkampf annehmen und sich in Dortmund durchsetzen. Wir alle haben uns vor acht Monaten, als wir den Vertrag beim BVB verlängert haben, etwas dabei gedacht. Den Plan werfen wir jetzt nicht über Bord".

WAS IST DER HINTERGRUND? Der 18-Jährige verlängerte im Winter seinen Vertrag beim Vizemeister bis 2026. Auch ein Transfer in die Premier League stand im Raum, speziell der FC Chelsea und Newcastle United sollen Interesse gezeigt haben. Laut Sky zeigt nun Atalanta Bergamo Interesse an einem Leihgeschäft.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty Images

Getty Images

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Trotz seiner Vertragsverlängerung und seinem Talent kommt Moukoko beim BVB nicht über die Rolle des Einwechselspielers hinaus. In dieser Saison wurde der Stürmer zwar in allen drei Spielen eingesetzt, kam aber jeweils nur von der Bank.