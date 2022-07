BVB denkt angeblich an Krzysztof Piatek von Hertha BSC als kurzfristiger Haller-Ersatz

Durch die Haller-Erkrankung hat der BVB auf einmal wieder Bedarf auf der Mittelstürmerposition - und will wohl Piatek holen.

Borussia Dortmund ist angeblich an Krzysztof Piatek von Hertha BSC interessiert. Das berichten mehrere polnische Medien sowie der italienische Transferexperte Nicolo Schira. Der BVB will den Polen wohl leihweise als Ersatz für den an einem Hodentumor erkrankten Neuzugang Sebastien Haller für die Sturmmitte.

Die Berliner hatten Piatek in der Rückrunde der vergangenen Saison an die Fiorentina verliehen. Ein erneuter Wechsel in die Serie A, diesmal zu Salernitana, stand für Piatek angeblich kurz bevor, doch der Transfer zerschlug sich.

Hertha will Piatek von der Gehaltsliste bekommen

Deshalb ist der Angreifer aktuell zurück in Berlin, aber die Hertha will ihn von der Gehaltsliste bekommen, um Platz für weitere Verstärkungen zu machen. Piatek wechselte Anfang 2020 für 24 Millionen Euro von der AC Milan zum Klub aus der Hauptstadt.

Bei Hertha konnte Piatek mit elf Toren in 55 Bundesliga-Spielen bislang nicht überzeugen.