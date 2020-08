BVB: Kein Sieg für Borussia Dortmund beim Testspiel-Doppelpack

Der BVB testete gleich zweimal seine Form - und konnte dabei gegen den SC Paderborn und den VfL Bochum nicht gewinnen.

Bundesligist befindet sich gut zwei Wochen vor dem ersten Pflichtspiel im noch auf Formsuche. Der BVB blieb im Rahmen der digitalen Saisoneröffnung auf dem heimischen Trainingsgelände in zwei Tests gegen Zweitligisten ohne Sieg. Das Team von Trainer Lucien Favre kam zunächst gegen den SC Paderborn nicht über ein 1:1 (0:1) hinaus, drei Stunden später verloren die Westfalen gegen den VfL Bochum sogar mit 1:3 (0:2).

"Wir hatten viele junge Spieler auf dem Platz, es war insgesamt ganz okay", sagte Favre bei Sky Sport News HD: "Ein paar Sachen haben mir gefehlt. Aber ich nehme auch viele positive Sachen mit."

BVB in der Vorbereitung nun seit drei Spielen sieglos

Mats Hummels konnte gegen den VfL per Traumtor nur verkürzen. Silvere Ganvoula mit einem Doppelpack (17., 46.) und Simon Zoller (25.) trafen für Bochum. Gegen Paderborn brachte Nachwuchstalent Immanuel Pherai (30.) den Favoriten in Führung, doch Kai Pröger (67.) gelang für den -Absteiger der nicht unverdiente Ausgleich.

Der BVB ist nach drei Siegen zu Beginn der Vorbereitung nun seit drei Spielen sieglos. Bereits am vergangenen Wochenende hatte die Borussia gegen den holländischen Spitzenklub Rotterdam mit 1:5 verloren. Beim Testdoppelpack am Freitag setzte Favre jeweils auf eine Mischung aus gestandenen Profis und hoffnungsvollen Nachwuchsspielern. In Bestbesetzung trat der Vizemeister nie an.