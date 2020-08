BVB (Borussia Dortmund) vs. VfL Bochum: TV, LIVE-STREAM und Co. - die Übertragung des Testspiels heute live

Borussia Dortmund empfängt am Freitag den VfL Bochum. Hier gibt's alle Infos zur Übertragung des BVB-Testspiels im TV und LIVE-STREAM.

In zwei Wochen startet im gegen den in die neue Saison. Zunächst testet der BVB am Freitag um 18 Uhr jedoch gegen den . Es ist bereits die zweite Begegnung, die der BVB heute absolviert. Zuvor hatte bereits das Duell mit dem auf dem Programm gestanden.

Alle Ergebnisse der letzten Testreihe negativ, unser Spiel beim @BVB kann heute stattfinden.



Wir zeigen das Spiel im kostenlosen Livestream auf unserem Facebook-Kanal!📺 #BVBBOC #meinVfL pic.twitter.com/UfzfjCohKw — VfL Bochum 1848 (@VfLBochum1848eV) August 28, 2020

Dabei hätte der VfL Bochum wegen eines positiven Coronatests beinahe nicht spielen können. Alle nachfolgenden Testreihen waren jedoch negativ, deshalb steht einer Austragung des Kräftemessens nichts mehr im Wege. Zuschauer sind am Abend trotzdem nicht zugelassen, deshalb müssen die BVB-Fans auf Alternativen setzen.

Ihr möchtet wissen, wo das Testspiel zwischen Borussia Dortmund (BVB) und dem VfL Bochum heute im TV und im LIVE-STREAM gezeigt wird? Dann seid Ihr hier genau richtig. In diesem Artikel liefert Euch Goal alle Informationen zur Übertragung der Begegnung.

BVB (Borussia Dortmund) gegen den VfL Bochum: Das Testspiel heute live im Free-TV sehen

Sky Sport News HD hat sich die Übertragungsrechte an beiden Testspielen des BVB gesichert und wird deshalb auch das Aufeinandertreffen mit dem VfL Bochum live im Free-TV übertragen. Der Nachrichtensender ist rund um die Uhr frei empfangbar, entweder auf Sendeplatz 200 (Frequenz für HD) oder 250 (SD).

Am Freitag beginnt Sky Sport News HD bereits um 15.15 Uhr mit der Übertragung. Zunächst ist beim Free-TV-Sender ab 15.30 Uhr das Aufeinandertreffen mit dem SC Paderborn zu sehen, ab 18 Uhr wird auch das Duell mit dem VfL Bochum live und in voller Länge gezeigt. Kommentiert werden beide Spiele von Jaron Steiner.

Bild: Getty Images

Das Testspiel zwischen BVB (Borussia Dortmund) und dem VfL Bochum im LIVE-STREAM sehen

Zusätzlich könnt Ihr das Testspiel zwischen Borussia Dortmund und dem VfL Bochum aber auch im LIVE-STREAM verfolgen. Über die Webseite von Sky Sport lässt sich das Programm des TV-Senders ohne vorherige Anmeldung streamen, wie auch im TV ist dafür kein Sky-Abonnement notwendig.

🔛 SPIELTACH! ⚡



Im Rahmen der digitalen Saisoneröffnung gibt's den nächsten Testspiel-Doppelpack. Beide Partien und noch einiges mehr seht Ihr auf unseren Kanälen im Live-Stream ab 15.15 Uhr! 📺



🆚 @SCPaderborn07 | @VfLBochum1848eV

🕟 15.30 Uhr | 18 Uhr

📲 #BVBSCP | #BVBBOC pic.twitter.com/GaV0ra2eRD — Borussia Dortmund (@BVB) August 28, 2020

Doch Sky Sport News HD ist nicht die einzige Möglichkeit, um das Aufeinandertreffen heute kostenlos im LIVE-STREAM sehen zu können. Die beiden Verein werden das Testspiel jeweils auch auf ihren Youtube-Kanälen zeigen. Über diesen Link gelangt Ihr direkt zur digitalen Saisoneröffnung des BVB.

Statt Youtube möchtet Ihr die Begegnung lieber über Facebook schauen? Kein Problem, denn auf der offiziellen Seite des BVB wird das Testspiel ebenfalls übertragen. Wenn Ihr bereits ein Abonnement für BVB-TV, den offiziellen TV-Sender von Borussia Dortmund, abgeschlossen habt, könnt Ihr das Testspiel auch darüber schauen.

BVB (Borussia Dortmund) gegen den VfL Bochum: Die Aufstellung des BVB

Das ist die Aufstellung von Borussia Dortmund

Unbehaun - Hazard - Hummels (c) - Brandt - Bakir - Bellingham - Piszczek - Wolf - Witsel - Knauff - Tachie

Bank: Bürki, Pherai, Raschl, Broschinski, Hippe, Weigelt, Passlack

Neues Spiel, neue Chance, elf neue (und jetzt korrekte) Namen: So tritt die Borussia ab 18 Uhr gegen den @VfLBochum1848eV an. #BVBBOC pic.twitter.com/n9RbCpw3az — Borussia Dortmund (@BVB) August 28, 2020

Der VfL Bochum setzt auf folgende Aufstellung

Unser Team für den heutigen Test beim @BVB!💪🏻



Ihr könnt live auf unserem Facebook-Kanal dabei sein

➡️ https://t.co/J7j9QZ6QmE#BVBBOC #meinVfL pic.twitter.com/mUE19lJ63U — VfL Bochum 1848 (@VfLBochum1848eV) August 28, 2020

Die Übertragung des Testspiels zwischen dem BVB und Bochum in der Übersicht