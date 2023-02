BVB: Karim Adeyemi stellt gegen den SC Freiburg einen neuen Bundesligarekord auf

Karim Adeyemi kommt immer besser in Fahrt. Am Samstag gab es für den BVB-Angreifer einen Treffer und eine Bestmarke.

WAS IST PASSIERT? Karim Adeyemi (21) hat beim 5:1-Sieg von Borussia Dortmund gegen den SC Freiburg am Samstag einen neuen Geschwindigkeitsrekord aufgestellt. Laut der offiziellen Webseite der Bundesliga war der Stürmer mit 36,7 km/h "geblitzt". Damit löste er den ehemaligen Mainzer Jeremiah St. Juste (Sporting CP) ab, der in der Vorsaison 36,6 km/h geschafft hatte.

WAS IST DER HINTERGRUND? Zu Adeyemis neuem Bundesligarekord passt, dass er nach durchwachsenen ersten Monaten beim BVB zunehmend besser in Fahrt kommt. Nach 14 torlosen Spielen im deutschen Oberhaus erzielte der 30-Millionen-Neuzugang gegen Freiburg den Treffer zum zwischenzeitlichen 2:1. In der Vorwoche hatte er gegen Leverkusen (2:0) sein Torekonto eröffnet.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN:

Die schnellsten Bundesligaspieler:



1. Karim Adeyemi (Borussia Dortmund): 36,7 km/h (Saison 2022/23)

2. Jeremiah St. Juste (1. FSV Mainz 05): 36,6 km/h (Saison 2021/22)

3. Moussa Diaby (Bayer 04 Leverkusen): 36,5 km/h (Saison 2022/23)

4. Alphonso Davies (FC Bayern München): 36,5 km/h (Saison 2019/20)

5. Achraf Hakimi (Borussia Dortmund): 36,5 km/h (Saison 2019/20)

WIE GEHT ES WEITER? Für Borussia Dortmund gibt es kaum Zeit, durchzuatmen. Am Mittwoch treffen die Schwarz-Gelben im Achtelfinale des DFB-Pokals auf den Reviernachbarn VfL Bochum. Adeyemi dürfte nach seinen jüngsten Leistungen wieder zur Startformation von Trainer Edin Terzic zählen.