Läuft BVB (Borussia Dortmund) vs. SC Freiburg heute im LIVE STREAM nur bei Sky?

Borussia Dortmund empfängt den SC Freiburg. Ob die Partie nur bei Sky im TV und LIVE-STREAM übertragen wird, verraten wir Euch hier bei GOAL.

Am heutigen Samstagnachmittag (04. Februar 2023) ist der SC Freiburg zu Gast beim BVB (Borussia Dortmund). Anstoß der Bundesligapartie im Signal-Iduna-Park in Dortmund ist um 15:30 Uhr.

Sowohl der SC Freiburg als auch der BVB kämpfen weiterhin um die Champions-League-Startplätze in der Tabelle. Während Borussia Dortmund Dauergast in der Königsklasse ist, konnte die Mannschaft von Trainer Christian Streich die Champions League noch nie erreichen.

Diesen Traum wollen sich die Breisgauer noch erfüllen. Dafür könnten die Punkte heute gegen den BVB am Ende der Saison noch sehr wichtig werden.

Bleibt dran, um alle relevanten Infos zu erhalten, die Ihr benötigt, um die Partie zwischen Dortmund und Freiburg im TV und LIVE-STREAM verfolgen zu können.

BVB (Borussia Dortmund) vs. SC Freiburg heute im TV und LIVE STREAM: Das Spiel im Überblick

Begegnung BVB (Borussia Dortmund) vs. SC Freiburg Wettbewerb Bundesliga Anpfiff 04. Februar - 15:30 Uhr (HIER bei WOW im LIVE-STREAM schauen) Spielort Signal-Iduna-Park (Dortmund)

BVB (Borussia Dortmund) vs. SC Freiburg heute live: Gibt es eine Übertragung im TV?

Die Bundesliga wird vorwiegend von zwei verschiedenen Anbietern übertragen. Die Spiele am Freitag und Sonntag laufen beim Sport-Streamingdienst DAZN, alle anderen Partien sind bei Sky zu sehen.

Das heutige Spiel zwischen Dortmund und Freiburg könnt Ihr also nur beim Pay-TV-Sender Sky sehen. Und dafür müsst Ihr bezahlen, denn wie bei jedem Pay-TV-Sender ist das Zusehen dort nicht kostenfrei möglich.

Sky bietet unterschiedliche Pakete an, mit denen Ihr z.B. die Bundesliga, Premier League oder viele andere Sportarten live sehen könnt. Wer die Bundesliga sehen möchte, der braucht das Fußball-Bundesliga-Paket bei Sky.

Neukunden müssen dafür 20 Euro pro Monat bezahlen und sehen dann die 1. und die komplette 2. Bundesliga live im TV. Nach zwölf Monaten erhöht sich dieser Preis allerdings auf 35,50 Euro monatlich.

Den Link zur Anmeldung für das Fußball-Bundesliga-Paket gibt es hier. Sobald Ihr dieses abgeschlossen habt, könnt Ihr dann bei Sky Sport Bundesliga 2 die Partie in voller Länge sehen. Die Konferenz mit allen anderen Spielen läuft übrigens bei Sky Sport Bundesliga 1.

BVB (Borussia Dortmund) vs. SC Freiburg heute: Die Bundesliga im LIVE-STREAM sehen

Falls Ihr das Spiel per LIVE-STREAM sehen wollt, dann seid Ihr auch auf Sky angewiesen.

BVB (Borussia Dortmund) vs. SC Freiburg heute: Der LIVE-STREAM bei Sky Go

Die Sky-Go-App könnt Ihr Euch einfach kostenlos herunterladen. Sobald Ihr das getan habt, könnt Ihr Euch dort dann mit euren Sky-Zugangsdaten anmelden.

Danach erhaltet Ihr direkt Zugang zu den LIVE-STREAM-Übertragungen des von Euch gebuchten Pakets. Außer dem gültigen Sky-Abonnement braucht Ihr natürlich auch ein Smartphone, Tablet oder ein ähnliches Gerät mit Internetzugang, um den LIVE-STREAM abrufen zu können.

BVB (Borussia Dortmund) vs. SC Freiburg heute: Mit WOW zum LIVE-STREAM

Mit WOW-Livesport könnt Ihr die Bundesliga-Begegnung ebenfalls im LIVE-STREAM sehen. Das ist nämlich ein Streaming-Angebot von Sky, mit dem Ihr für 24,99 Euro monatlich die 1. und 2. Bundesliga, Premier League, den DFB-Pokal und mehr live per STREAM sehen könnt.

Nach einem Jahr werden monatlich dann 29,99 Euro fällig. Da die Inhalte nur per STREAM abgerufen werden können und Ihr keinen Zugriff auf das Pay-TV-Programm von Sky erhaltet, braucht Ihr natürlich auch hierfür ein internetfähiges Gerät. Genauere Infos gibt es hier.

BVB (Borussia Dortmund) vs. SC Freiburg heute: Der LIVE-TICKER bei GOAL

Falls Ihr eine Möglichkeit sucht, up to date zu bleiben, was das Spielgeschehen angeht, ohne vor einem Bildschirm sitzen zu müssen, dann empfehlen wir Euch den LIVE-TICKER von GOAL.

Hier werdet Ihr fast in Echtzeit informiert, wenn auf dem Spielfeld etwas Relevantes passiert. Kostenlos ist der LIVE-TICKER natürlich auch.

Hier geht es zum LIVE-TICKER für das Spiel BVB vs. Freiburg.

BVB (Borussia Dortmund) vs. SC Freiburg heute im LIVE STREAM bei Sky: Die Aufstellungen

Wenn Ihr wissen wollt, mit welchen Aufstellungen die Bundesligisten an den Start gehen, dann schaut hier noch einmal ab einer Stunde vor Anpfiff vorbei.