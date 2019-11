BVB - Als Sancho-Ersatz: Borussia Dortmund hat wohl U18-Nationalspieler Karim Adeyemi im Auge

Karim Adeyemi ist aktuell eines der größten Nachwuchs-Talente in Deutschland, die Top-Klubs buhlen um ihn. Auch der BVB soll interessiert sein.

beschäftigt sich offenbar mit einer Verpflichtung des 17-jährigen Angreifers Karim Adeyemi, der derzeit von RB Salzburg an den österreichischen Zweitligisten FC Liefering verliehen ist. Das berichtet transfermarkt.de.

Demnach sieht der BVB in dem aktuellen deutschen U18-Nationalspieler einen möglichen Ersatz für Jadon Sancho, sollte der Engländer die Schwarz-Gelben kommenden Sommer verlassen. Der 19-Jährige hat in Dortmund zwar noch Vertrag bis 2022, gilt nach zuletzt unglücklichen Leistungen aber als Kandidat für einen teuren Verkauf.

Karim Adeyemi: Auch Arsenal, Liverpool und Barca wohl dran

Adeyemi, der sowohl als Mittelstürmer als auch auf dem Flügel eingesetzt werden kann, soll indes laut transfermarkt.de auch das Interesse des , des und des geweckt haben. Barca habe sogar schon ein erstes Angebot in Höhe von 15 Millionen Euro abgegeben, das RB Salzburg jedoch abgelehnt haben soll.

Von Salzburg ist Adeyemi seit Sommer 2018 an Liefering verliehen. In der aktuellen Saison kommt der gebürtige Münchner bisher auf fünf Tore und vier Assists in elf Einsätzen in Österreichs zweiter Liga.

Adeyemi spielte einst auch im Nachwuchs des FC Bayern, wechselte als Zehnjähriger jedoch zur SpVgg Unterhaching. An die Hachinger überwies Salzburg 2018 rund drei Millionen Euro für den damals 16-Jährigen.