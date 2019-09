BVB: Kai Havertz soll angeblich Jadon Sancho ersetzen

Der BVB hat Kai Havertz im Visier. Sollte Jadon Sancho tatsächlich wechseln, ist der Bayer-Star angeblich der Wunschnachfolger.

will sich unter bestimmten Voraussetzungen im kommenden Sommer konkret um einen Transfer von Nationalspieler Kai Havertz bemühen. Dies schreibt der kicker. Havertz' Abschied von im kommmenden Sommer gilt als sehr wahrscheinlich.

Einem Bericht des Fachmagazins zufolge kommt für die Verantwortlichen des BVB ein Kauf des offensiven Mittelfeldmanns in Frage, sollte Jadon Sancho den Verein für eine dreistellige Millionen-Summe verlassen. Dann wären die Schwarz-Gelben offenbar bereit, die von Bayer aufgerufene Ablösesumme in Höhe von 100 Millionen Euro zu bezahlen.

BVB: Kai Havertz steht bei Bayer bis 2022 unter Vertrag

Havertz gilt als eines der vielversprechendsten Talente in Europa. Neben dem BVB haben offenbar auch der FC Bayern, , und der Interesse am 20-Jährigen angemeldet.

BVB-Kapitän Marco Reus hatte vor wenigen Wochen bei Sport1 offensiv um seinen Nationalmannschaftskameraden geworben und erklärt: "Ich werde alles versuchen, um ihn nach Dortmund zu lotsen."

Havertz wechselte im Jahr 2010 von Alemannia Aachen in die Jugend der Werkself und debütierte am 15. Oktober 2016 im Alter von 17 Jahren in der . Havertz' Vertrag läuft noch bis zum 30. Juni 2022.