BVB: Jadon Sancho antwortet Fan, der ihm vorwirft, sich "wie ein Stück Sch****" zu benehmen

Borussia Dortmunds Angreifer Jadon Sancho hat einem pöbelnden Fan auf Twitter geantwortet und dabei die Contenance gewahrt. Und dies, obwohl die Anhängerin, die offenbar nicht wirklich mit einer Replik gerechnet hatte, ihm unter anderem vorwarf, sich "wie ein Stück Sch****" zu benehmen.

Sie schrieb am Tag nach der 1:3-Niederlage des BVB in der Champions League gegen den FC Barcelona: "Es ist offensichtlich, dass Du wechseln willst. Aber noch spielst Du für diesen Klub. Dortmund zahlt Dein Gehalt. Vielleicht solltest Du aufhören, Dich wie ein Stück Sch**** zu benehmen und tun, zu was Dein Vertrag Dich verpflichtet. Vor der Zeit bei der Borussia warst Du ein Niemand. Ein bisschen Respekt und Dankbarkeit, bitte."

Sancho, der in Barcelona eingewechselt worden war und den einzigen Dortmunder Treffer markiert hatte, entgegnete: "Ich glaube, ich habe gestern Abend meinen Willen gezeigt. Jedenfalls werden wir unser Bestes geben, am Samstag drei Punkte zu holen."

Think I showed heart n desire last night 🤷🏽‍♂️ anyway we will try our best to get the 3 points on Saturday! 💪🏼