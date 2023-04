BVB soll das Rennen um Ivan Fresneda gewonnen haben

Bei Real Valladolid macht Iván Fresneda mit starken Leistungen auf sich aufmerksam. Womöglich beackert er bald die rechte Außenbahn des BVB.

WAS IST PASSIERT? Die Gerüchte um einen Transfer des jungen Spaniers Iván Fresneda zu Borussia Dortmund erhalten neue Nahrung. Laut eines Berichts des portugiesischen Portals Mais Futebol rechnet man bei Sporting CP damit, dass der BVB das Rennen um den Abwehrspieler von Real Valladolid gewinnen wird.

WAS IST DER HINTERGRUND? Fresneda, der auf der rechten Abwehrseite zuhause ist, wurde im Januar bereits intensiv mit dem BVB und dem FC Arsenal in Verbindung gebracht. Dabei ging es allerdings um einen Transfer noch im Winter. Dazu kam es aber nicht, der U19-Nationalspieler Spaniens blieb in Valladolid.

Offensichtlich ist das Interesse der Dortmunder aber nicht erkaltet. Laut Mais Futebol klopfte Sporting CP bei Fresneda wegen eines Wechsels zur kommenden Saison an. Dort rechnet man nach der Kontaktaufnahme aber damit, dass der 18-Jährige zur Borussia wechselt.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Fresneda gilt als großes Talent auf der Position des Rechtsverteidigers. Er schaffte in dieser Saison seinen Durchbruch und absolvierte 16 Pflichtspiele für Real Valldolid. Für Spaniens U19 lief er in neun Partien auf. Als Ablöse werden Summen zwischen 10 und 15 Millionen Euro genannt.