Borussia Dortmund: "Ich werde nicht gehen!" BVB-Ziel Iván Fresneda bleibt bei Real Valladolid

Iván Fresneda gilt als Transfer-Ziel von Borussia Dortmund. Ein Wechsel in diesem Winter hat sich aber wohl zerschlagen.

WAS IST PASSIERT? Der Wechsel von Iván Fresneda zu Borussia Dortmund hat sich wohl vorerst zerschlagen. Im Gespräch mit Fans seines Vereins Real Valladolid erklärte der Rechtsverteidiger, den LaLiga-Klub nicht zu verlassen.

WAS WURDE GESAGT? Während der 18-Jährige einige Autogramme unterzeichnete, sagte Fresneda einigen Valladolid-Fans: "Ich werde nicht gehen, bleibt ruhig!"

WAS IST DER HINTERGRUND? Fresneda gehört zu den talentiertesten Verteidigern in Europa und steht seit längerem auf dem Wunschzettel von Borussia Dortmund. Auch der FC Arsenal soll am jungen Spanier interessiert sein, nun bleibt Fresneda anscheinend zumindest vorerst bei Valladolid. Sein Vertrag läuft noch bis 2025

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Fresneda kommt trotz seines jungen Alters in dieser Saison auf zwölf Pflichtspiele für Valladolid, ein Scorerpunkt gelang ihm dabei nicht.