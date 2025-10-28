Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
BVB im DFB Pokal heute live: Wer zeigt / überträgt Eintracht Frankfurt vs. Borussia Dortmund im Free TV und Live Stream?

In der zweiten Runde des DFB-Pokals kommt es heute zum Kracherduell zwischen Borussia Dortmund und Eintracht Frankfurt. GOAL verrät Euch, wo die Partie live übertragen wird.

Am heutigen Dienstag, 28. Oktober, empfängt Eintracht Frankfurt in der zweiten Runde des DFB-Pokals Borussia Dortmund. Für einen der beiden Titelanwärter ist also schon heute Schluss mit dem Traum vom Pokal. Gespielt wird ab 18.30 Uhr im Deutsche Bank Park in Frankfurt.

GOAL verrät Euch alles, was Ihr wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.

Wer zeigt/überträgt Eintracht Frankfurt vs Borussia Dortmund heute live im Free-TV und Livestream?

Sky DeutschlandHier ansehen
ZDFHier ansehen

Gute Nachrichten für alle Fußball-Fans: Das Topspiel zwischen der Eintracht und der Borussia wird heute live im öffentlich-rechtlichen Fernsehen beim ZDF ausgestrahlt. Die Übertragung beginnt schon um 18 Uhr mit den Vorberichten, Gari Paubandt wird die Begegnung für Euch kommentieren. Auf der Mediathek findet Ihr auch den kostenlosen Livestream.

Aber auch mit einem Sky-Abo könnt Ihr das Duell verfolgen. Das Einzelspiel läuft ab 17.30 Uhr auf Sky Sport 2, als Kommentator ist Martin Groß im Einsatz. Die Konferenz mit allen Spielen wird ebenfalls ab 17.30 Uhr auf Sky Sport Top Event und Sky Sport Mix übertragen. 

Anstoßzeit Eintracht Frankfurt gegen Borussia Dortmund

Eintracht Frankfurt vs. Borussia Dortmund: Aufstellungen

Eintracht Frankfurt vs Borussia Dortmund Aufstellungen

Eintracht FrankfurtHome team crest

3-4-3

Aufstellung

3-4-2-1

Home team crestBVB
23
M. Zetterer
13
Rasmus Nissen
3
A. Theate
4
R. Koch
8
F. Chaibi
21
N. Brown
20
R. Doan
16
H. Larsson
7
A. Knauff
9
J. Burkardt
27
Mario Götze
1
G. Kobel
28
A. Anselmino
3
W. Anton
4
N. Schlotterbeck
24
D. Svensson
27
K. Adeyemi
20
M. Sabitzer
10
J. Brandt
7
J. Bellingham
26
J. Ryerson
14
M. Beier

3-4-2-1

BVBAway team crest

SGE
-Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • Dino Toppmöller

BVB
-Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • N. Kovac

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

  • Keine Spieler-Ausfälle

Verletzungen und Sperren

  • Keine Spieler-Ausfälle

News über Eintracht Frankfurt

Die Eintracht hat sich am Wochenende von der 1:5-Klatsche gegen Liverpool gut erholt und den FC St. Pauli mit 2:0 besiegt.

Großer Trumpf der Mannschaft von Dino Toppmöller ist die Offensive, welche in der Liga schon 21 Treffer erzielt hat. Sorgen bereitet aber die Verteidigung, in der Liga musste man schon 18 Mal den Ball aus dem eigenen Tor holen.

In der ersten Runde des Pokals setzten sich die Frankfurter souverän gegen den FV Engers durch. Jean-Matteo Bahoya, Ritsu Doan (2x), Elye Wahi und Paxten Aaronson erzielten die Treffer.

Jonathan Burkardt Eintracht Frankfurt 2025Getty Images

News über Borussia Dortmund

Die Dortmunder konnten am Samstag einen verdienten, aber auch glücklichen Sieg gegen den 1. FC Köln holen. Maximilian Beier erzielte den Siegtreffer in der sechsten Minute der Nachspielzeit.

Und im Gegensatz zum heutigen Gegner ist die Mannschaft von Niko Kovac vor allem in der Defensive stark. In der Bundesliga gab es erst sechs Gegentreffer.

In der vorherigen Pokalrunde besiegte man Rot-Weiss Essen im Derby mit 1:0. Serhou Guirassy erzielte den Siegtreffer in der 79. Spielminute.

Borussia Dortmund v 1. FC Köln - BundesligaGetty Images

Form

SGE
-Form

Tor erzielt (kassiert)
6/15
Spiele über 2,5 Tore
4/5
Beide Teams haben getroffen
3/5

BVB
-Form

Tor erzielt (kassiert)
11/6
Spiele über 2,5 Tore
3/5
Beide Teams haben getroffen
4/5

Bilanz direkte Duelle

SGE

Letzte 5 Spiele

BVB

1

Sieg

1

Unentschieden

3

Siege

6

Erzielte Tore

12
Spiele über 2,5 Tore
3/5
Beide Teams haben getroffen
2/5

Eintracht Frankfurt vs. Borussia Dortmund: Die Tabellen

0