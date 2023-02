Hoffenheim vs. BVB (Borussia Dortmund) heute im LIVE STREAM sehen

Heute um 15.30 Uhr steigt die Partie Hoffenheim vs. BVB (Borussia Dortmund). Doch könnt Ihr das Spiel heute im LIVE STREAM sehen? GOAL bietet Infos.

Wir erleben den 22. Spieltag in der Bundesliga. Dabei steigt am Samstag um 15.30 Uhr unter anderem das Spiel Hoffenheim vs. Borussia Dortmund. Es ist das Duell eines Abstiegskandidaten mit einem Titelaspiranten.

Die Bundesliga live ansehen: Hier könnt Ihr Euch bei DAZN anmelden

Hoffenheim unterlag am 17. Februar im zweiten Auftritt mit Pellegrino Matarazzo an der Seitenlinie in Augsburg. Die Fuggerstädter fügten der TSG die achte Niederlage binnen neun Liga-Auftritten zu.

Borussia Dortmund feierte hingegen am Sonntag einen Heimerfolg gegen Hertha BSC. Damit fädelte die Elf von Edin Terzic den sechsten Dreier in der Meisterschaft in Folge ein.

Heute kommt es in der Bundesliga zur Begegnung Hoffenheim vs. BVB (Borussia Dortmund). Doch könnt Ihr das Spiel heute im LIVE STREAM sehen? Bei GOAL hat alle Infos dazu, zum TICKER und zu den Aufstellungen.

Hoffenheim vs. BVB (Borussia Dortmund): Die Informationen

Spiel: Hoffenheim vs. BVB (HIER bei WOW im LIVE STREAM schauen) Datum: Samstag, 25. Februar 2023 Uhrzeit: 15.30 Uhr Stadion: PreZero Arena (Sinsheim)

Hoffenheim vs. BVB (Borussia Dortmund) heute im LIVE STREAM bei Sky sehen

Die Senderechte an der Bundesliga berechtigen Sky dazu, alle Samstagspartien in der Bundesliga exklusiv auszustrahlen. Obendrein zeigt Euch der Bezahlanbieter sein vollständiges Angebot zusätzlich im LIVE STREAM. Somit könnt Ihr das Aufeinandertreffen Hoffenheim vs. BVB mit einem geeigneten Internetzugang von überall aus miterleben.

Da am Samstag um 15.30 Uhr insgesamt fünf Begegnungen stattfinden, stehen Übertragungen in voller Länge sowie in der Konferenz zur Auswahl. Nachstehend erläutert Euch GOAL die zwei Alternativen, Sky Go und WOW.

Getty Images

So könnt Ihr Hoffenheim vs. BVB (Borussia Dortmund) bei Sky Go mitverfolgen

Grundsätzlich ist Sky Go die bequemste Option. Doch wenn Ihr das hauseigene Streaming-Portal verwenden wollt, benötigt Ihr das Bundesliga-Paket. Hierbei könnt Ihr ein Einzelabo für 27 Euro oder eine Kombi mit dem Sport-Paket für 32,50 Euro buchen. Ihr müsst aber nach dem Abschluss auf die Freischaltung warten. Deswegen müsst Ihr bei einem heutigen Kauf vermutlich auf WOW oder auf eine Wiederholung zurückgreifen.

So könnt Ihr Euch Hoffenheim vs. BVB (Borussia Dortmund) bei WOW anschauen

WOW ist das frühere Sky Ticket. Damit findet die Aktivierung sofort statt. Dazu kommt, dass Ihr Euch nicht binden müsst. Zudem könnt Ihr Euch mit dem Paket Supersport Monat für 29,99 Euro auf zwei Geräten das komplette Sportangebot ansehen. Das Programm deckt darüber hinaus unter anderem die 2. Bundesliga, den DFB-Pokal, Englands Premier League, die NHL, die ATP World Tour, die Formel 1 sowie die PGA Tour ab.

Hoffenheim vs. BVB (Borussia Dortmund): Der Ticker

Zudem könnt Ihr mithilfe des TICKERS von GOAL zum Spiel Hoffenheim vs. Borussia Dortmund den Überblick behalten. Denn: Wir berichten zu allen relevanten Geschehnissen in der PreZero Arena. Hierzu senden wir Euch Push-Meldungen.

Highlights bei DAZN, in der ARD und im ZDF: So seht Ihr Hoffenheim vs. BVB (Borussia Dortmund)

Danach könnt Ihr die Höhepunkte des Aufeinandertreffens Hoffenheim vs. BVB im Stream sehen. Bei DAZN laufen sie ab 17.30 Uhr in der Highlight Show. Überdies liegt Ihr ab 18.30 Uhr bei der Sportschau der ARD und ab 23.00 Uhr beim aktuellen Sportstudio des ZDF richtig.

Hoffenheim vs. BVB (Borussia Dortmund) heute im LIVE STREAM sehen

Im LIVE STREAM: Sky Go / WOW Im LIVE TICKER: GOAL Highlights: DAZN / ARD / ZDF

Hoffenheim vs. BVB (Borussia Dortmund): Die Aufstellungen zur Bundesliga

Die Startformationen werden üblicherweise rund 60 Minuten vor dem Anpfiff bekannt gegeben.