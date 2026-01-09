Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
Bundesliga
team-logoEintracht Frankfurt
Deutsche Bank Park
team-logoBorussia Dortmund
Hier live sehenHier live sehen
Lena Krey

BVB heute live im Free TV? Wer zeigt / überträgt Eintracht Frankfurt vs. Borussia Dortmund im TV und Live Stream?

Das neue Bundesliga-Jahr startet heute mit der Partie Eintracht Frankfurt gegen Borussia Dortmund. Doch wo läuft die Partie? GOAL verrät es Euch.

Am heutigen Freitagabend, den 9. Januar, duellieren sich Eintracht Frankfurt und der BVB. Los geht's um 20.30 Uhr im Deutsche Bank Park in Frankfurt.

GOAL verrät Euch alles, was Ihr wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.

Wer zeigt/überträgt Eintracht Frankfurt vs. Borussia Dortmund heute live im Free-TV und Livestream?

Sky DeutschlandHier ansehen
Sat.1Hier ansehen
ran.deHier ansehen

Das Spiel zwischen Eintracht Frankfurt und Borussia Dortmund läuft live im Free-TV bei SAT.1. Die Übertragung aus dem Deutsche-Bank-Park beginnt um 19:50 Uhr. Moderator Matthias Opdenhövel führt durch die Sendung, Jonas Friedrich kommentiert die Partie, Andrea Kaiser ist als Reporterin im Einsatz. Als Experten begleiten Europameister Markus Babbel und Gladbach-Ikone Lars Stindl das Geschehen.

Alternativ zeigt auch Sky die Begegnung. Der Pay-TV-Sender startet seine Übertragung um 20:15 Uhr auf Sky Sport Bundesliga HD. Frank Buschmann und Florian Schmidt-Sommerfeld übernehmen den Kommentar, Britta Hofmann moderiert. Für den Empfang ist allerdings ein kostenpflichtiges Sky-Abo erforderlich.

Anstoßzeit Eintracht Frankfurt gegen Borussia Dortmund

crest
Bundesliga - Bundesliga
Deutsche Bank Park

Eintracht Frankfurt vs. Borussia Dortmund: Aufstellungen

Eintracht Frankfurt vs Borussia Dortmund Voraussichtliche Aufstellungen

Eintracht FrankfurtHome team crest

3-4-2-1

Aufstellung

3-4-2-1

Home team crestBVB
40
Kaua
4
R. Koch
34
N. Collins
3
A. Theate
16
H. Larsson
21
N. Brown
13
Rasmus Nissen
18
M. Dahoud
20
R. Doan
27
Mario Götze
7
A. Knauff
33
A. Meyer
23
E. Can
4
N. Schlotterbeck
3
W. Anton
10
J. Brandt
20
M. Sabitzer
24
D. Svensson
8
F. Nmecha
26
J. Ryerson
27
K. Adeyemi
9
S. Guirassy

3-4-2-1

BVBAway team crest

Wahrscheinliche Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • Dino Toppmöller

Wahrscheinliche Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • N. Kovac

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

News über Eintracht Frankfurt

Vor der Winterpause präsentierte sich Eintracht Frankfurt alles andere als konstant. Besonders das deutliche 0:6 in Leipzig und das jüngste Unentschieden beim HSV (1:1) wirkten wie Dämpfer. Entsprechend ist die SGE in der Tabelle bis auf Rang sieben abgerutscht.

News über Borussia Dortmund

Ganz anders die Lage bei Borussia Dortmund: Der BVB musste in dieser Saison bislang nur beim FC Bayern eine Niederlage hinnehmen. Abgesehen davon sammelte der BVB mit neun Erfolgen und fünf Unentschieden konstant Punkte und hat sich so auf Rang zwei der Tabelle festgesetzt.

Form

SGE
-Form

Tor erzielt (kassiert)
4/10
Spiele über 2,5 Tore
2/5
Beide Teams haben getroffen
3/5

BVB
-Form

Tor erzielt (kassiert)
7/4
Spiele über 2,5 Tore
1/5
Beide Teams haben getroffen
2/5

Bilanz direkte Duelle

SGE

Letzte 5 Spiele

BVB

1

Sieg

1

Unentschieden

3

Siege

6

Erzielte Tore

8
Spiele über 2,5 Tore
2/5
Beide Teams haben getroffen
2/5

Eintracht Frankfurt vs Borussia Dortmund: Die Tabellen

Mit VPN überall auf der Welt streamen

Falls Ihr Euch im Ausland befindet, könnt Ihr ein VPN verwenden, um Spiele über die üblichen Anbieter zu schauen. Über NordVPN könnt ihr aus dem Ausland eine sichere Online-Verbindung herstellen. NordVPN gehört weltweit zu den beliebtesten und renommiertesten VPN-Anbietern.
Werbung
0