BVB heute live im Free TV? Wer zeigt / überträgt Eintracht Frankfurt vs. Borussia Dortmund im TV und Live Stream?

Am heutigen Freitagabend, den 9. Januar, duellieren sich Eintracht Frankfurt und der BVB. Los geht's um 20.30 Uhr im Deutsche Bank Park in Frankfurt.

GOAL verrät Euch alles, was Ihr wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.

Wer zeigt/überträgt Eintracht Frankfurt vs. Borussia Dortmund heute live im Free-TV und Livestream?

Das Spiel zwischen Eintracht Frankfurt und Borussia Dortmund läuft live im Free-TV bei SAT.1. Die Übertragung aus dem Deutsche-Bank-Park beginnt um 19:50 Uhr. Moderator Matthias Opdenhövel führt durch die Sendung, Jonas Friedrich kommentiert die Partie, Andrea Kaiser ist als Reporterin im Einsatz. Als Experten begleiten Europameister Markus Babbel und Gladbach-Ikone Lars Stindl das Geschehen.

Alternativ zeigt auch Sky die Begegnung. Der Pay-TV-Sender startet seine Übertragung um 20:15 Uhr auf Sky Sport Bundesliga HD. Frank Buschmann und Florian Schmidt-Sommerfeld übernehmen den Kommentar, Britta Hofmann moderiert. Für den Empfang ist allerdings ein kostenpflichtiges Sky-Abo erforderlich.

Anstoßzeit Eintracht Frankfurt gegen Borussia Dortmund

Bundesliga - Bundesliga Deutsche Bank Park

Eintracht Frankfurt vs. Borussia Dortmund: Aufstellungen

News über Eintracht Frankfurt

News über Borussia Dortmund

Form

Bilanz direkte Duelle

Eintracht Frankfurt vs Borussia Dortmund: Die Tabellen

Vor der Winterpause präsentierte sich Eintracht Frankfurt alles andere als konstant. Besonders das deutliche 0:6 in Leipzig und das jüngste Unentschieden beim HSV (1:1) wirkten wie Dämpfer. Entsprechend ist die SGE in der Tabelle bis auf Rang sieben abgerutscht.Ganz anders die Lage bei Borussia Dortmund: Der BVB musste in dieser Saison bislang nur beim FC Bayern eine Niederlage hinnehmen. Abgesehen davon sammelte der BVB mit neun Erfolgen und fünf Unentschieden konstant Punkte und hat sich so auf Rang zwei der Tabelle festgesetzt.