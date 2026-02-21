Goal.com
Bundesliga
team-logoRB Leipzig
Red Bull Arena Leipzig
team-logoBorussia Dortmund
GOAL

BVB heute live bei Sky oder DAZN: Wer zeigt / überträgt RB Leipzig vs. Borussia Dortmund im Live Stream und live im TV?

Im Bundesliga-Topspiel treffen heute RB Leipzig und Borussia Dortmund aufeinander. GOAL liefert die wichtigsten Infos zur Übertragung im TV und Livestream.

Am heutigen Samstag, dem 21. Februar, geht es zwischen RB Leipzig und Borussia Dortmund rund. Ab 18.30 Uhr steigt in der Red Bull Arena (Leipzig) das Topspiel.

GOAL verrät Euch alles, was Ihr zur Übertragung wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.

Die Bundesliga-Samstagsspiele werden in voller Länge nur von Sky übertragen. Zu RBL vs. BVB könnt Ihr ab 17.30 Uhr auf Sky Sport Bundesliga UHD zu den Vorberichten einschalten, Wolff Fuss wird als Kommentator im Einsatz sein.

Über SkyGo und WOW könnt Ihr das Spektatkel außerdem streamen. Bei allen Optionen ist ein Abo vonnöten. 

Sky WOW

RB Leipzig vs. Borussia Dortmund: Aufstellungen

News über RB Leipzig und Borussia Dortmund

RBL hat ein paar schwierige Wochen hinter sich. Von den jüngsten zehn Partien konnten die Bullen lediglich drei gewinnen - dazu setzte es zwei Remis und fünf Niederlagen. Leipzig ist damit aus den Champions-League-Rängen abgerutscht.

Ganz anders die Borussen, die nochmal ein wenig Spannung in den Meisterschaftskampf gebracht haben. Sechs Ligaspiele in Folge hat Dortmund für sich entschieden, auch das Playoff-Hinspiel gegen Atalanta Bergamo in der Königsklasse war erfolgreich (2:0).

Das Hinspiel könnte den Leipzigern ein bisschen Mut machen. Im Signal-Iduna-Park holte RBL ein 1:1.

Form

RBL
-Form

Tor erzielt (kassiert)
6/8
Spiele über 2,5 Tore
3/5
Beide Teams haben getroffen
4/5

BVB
-Form

Tor erzielt (kassiert)
11/5
Spiele über 2,5 Tore
3/5
Beide Teams haben getroffen
2/5

Bilanz direkte Duelle

RBL

Letzte 5 Spiele

BVB

3

Siege

1

Unentschieden

1

Sieg

11

Erzielte Tore

6
Spiele über 2,5 Tore
3/5
Beide Teams haben getroffen
4/5

RB Leipzig vs. Borussia Dortmund: Die Tabellen

Mit VPN überall auf der Welt streamen

Falls Ihr Euch im Ausland befindet, könnt Ihr ein VPN verwenden, um Spiele über die üblichen Anbieter zu schauen. Über NordVPN könnt ihr aus dem Ausland eine sichere Online-Verbindung herstellen. NordVPN gehört weltweit zu den beliebtesten und renommiertesten VPN-Anbietern.

Streame überall auf der Welt live mit Nord VPN

Nützliche Links

0