Champions League
team-logoBorussia Dortmund
Signal Iduna Park
team-logoBodö/Glimt
Marko Brkic

Der BVB tritt in der Champions League gegen Bodö/Glimt an. Wo die Partie läuft, verrät Euch GOAL.

Auch am heutigen Mittwoch (10. Dezember) finden in der Champions League neun Partien des 6. Spieltags statt. Unter anderem kriegt es Borussia Dortmund mit dem FK Bodö/Glimt aus Norwegen zu tun. Die Partie wird um 21 Uhr angestoßen. Als Spielstätte dient der Signal-Iduna-Park in Dortmund.

Wo die Partie live im TV und Livestream läuft, verrät Euch GOAL.

BVB heute live bei DAZN oder Amazon Prime? Wer zeigt / überträgt Borussia Dortmund vs. Bodö/Glimt im Live Stream und live im TV?

Da heute Mittwoch ist, kommt für die Champions-League-Partie zwischen dem BVB und Bodö/Glimt ausschließlich DAZN als Übertragungsanbieter in Frage. Der Streamingdienst besitzt die Rechte an allen Mittwochsspielen der Königsklasse sowie an fast allen Begegnungen am Dienstag - lediglich ein Dienstagsspiel pro Spieltag wird bei Amazon Prime gezeigt.

Um das Match live zu verfolgen, ist ein gültiges DAZN-Unlimited-Abonnement erforderlich. Darüber hinaus bietet das Abo auch Zugang zur Mittwochs-Konferenz, die parallel auf der Plattform übertragen wird.

Anstoßzeit Borussia Dortmund gegen Bodö/Glimt

crest
Champions League - Champions League
Signal Iduna Park

Borussia Dortmund vs. Bodö/Glimt: Aufstellungen

Borussia Dortmund vs Bodö/Glimt Voraussichtliche Aufstellungen

Borussia DortmundHome team crest

3-4-2-1

Aufstellung

4-3-3

Home team crestBOD
1
G. Kobel
23
E. Can
5
R. Bensebaini
28
A. Anselmino
10
J. Brandt
2
Y. Couto
21
F. Silva
7
J. Bellingham
14
M. Beier
20
M. Sabitzer
9
S. Guirassy
12
N. Haikin
20
Fredrik Sjövold
5
H. Aleesami
4
Odin Luraas Björtuft
15
Fredrik André Björkan
7
P. Berg
19
S. Fet
26
H. Evjen
11
O. Blomberg
10
J. Hauge
9
Kasper Waarts Högh

4-3-3

BODAway team crest

Wahrscheinliche Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • N. Kovac

Wahrscheinliche Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • K. Knutsen

Champions League
Borussia Dortmund crest
Borussia Dortmund
BVB
Bodö/Glimt crest
Bodö/Glimt
BOD

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

  • Keine Spieler-Ausfälle

Verletzungen und Sperren

News über Borussia Dortmund

Der BVB musste in der vergangenen Woche im Pokal gegen Bayer Leverkusen eine Niederlage hinnehmen, erholte sich in der Bundesliga jedoch umgehend mit einem 2:0-Erfolg gegen die TSG Hoffenheim. In der Champions League kann das Team nach fünf Spieltagen auf starke zehn Punkte verweisen.

News über Bodö/Glimt

In Norwegen ist die Meisterschaft vor einer Woche zu Ende gegangen. Bodö/Glimt verpasste den Titel nur knapp und musste sich Viking FK geschlagen geben. Am Ende fehlte dem Team lediglich ein Punkt zum ersten Platz.

Form

BVB
-Form

Tor erzielt (kassiert)
11/5
Spiele über 2,5 Tore
3/5
Beide Teams haben getroffen
2/5

BOD
-Form

Tor erzielt (kassiert)
14/5
Spiele über 2,5 Tore
4/5
Beide Teams haben getroffen
2/5

Bilanz direkte Duelle

Borussia Dortmund vs. Bodö/Glimt: Die Tabellen

0