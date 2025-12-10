Auch am heutigen Mittwoch (10. Dezember) finden in der Champions League neun Partien des 6. Spieltags statt. Unter anderem kriegt es Borussia Dortmund mit dem FK Bodö/Glimt aus Norwegen zu tun. Die Partie wird um 21 Uhr angestoßen. Als Spielstätte dient der Signal-Iduna-Park in Dortmund.
Wo die Partie live im TV und Livestream läuft, verrät Euch GOAL.
BVB heute live bei DAZN oder Amazon Prime? Wer zeigt / überträgt Borussia Dortmund vs. Bodö/Glimt im Live Stream und live im TV?
Da heute Mittwoch ist, kommt für die Champions-League-Partie zwischen dem BVB und Bodö/Glimt ausschließlich DAZN als Übertragungsanbieter in Frage. Der Streamingdienst besitzt die Rechte an allen Mittwochsspielen der Königsklasse sowie an fast allen Begegnungen am Dienstag - lediglich ein Dienstagsspiel pro Spieltag wird bei Amazon Prime gezeigt.
Um das Match live zu verfolgen, ist ein gültiges DAZN-Unlimited-Abonnement erforderlich. Darüber hinaus bietet das Abo auch Zugang zur Mittwochs-Konferenz, die parallel auf der Plattform übertragen wird.
Anstoßzeit Borussia Dortmund gegen Bodö/Glimt
Borussia Dortmund vs. Bodö/Glimt: Aufstellungen
News über Borussia Dortmund
Der BVB musste in der vergangenen Woche im Pokal gegen Bayer Leverkusen eine Niederlage hinnehmen, erholte sich in der Bundesliga jedoch umgehend mit einem 2:0-Erfolg gegen die TSG Hoffenheim. In der Champions League kann das Team nach fünf Spieltagen auf starke zehn Punkte verweisen.
News über Bodö/Glimt
In Norwegen ist die Meisterschaft vor einer Woche zu Ende gegangen. Bodö/Glimt verpasste den Titel nur knapp und musste sich Viking FK geschlagen geben. Am Ende fehlte dem Team lediglich ein Punkt zum ersten Platz.