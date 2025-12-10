Auch am heutigen Mittwoch (10. Dezember) finden in der Champions League neun Partien des 6. Spieltags statt. Unter anderem kriegt es Borussia Dortmund mit dem FK Bodö/Glimt aus Norwegen zu tun. Die Partie wird um 21 Uhr angestoßen. Als Spielstätte dient der Signal-Iduna-Park in Dortmund.

BVB heute live bei DAZN oder Amazon Prime? Wer zeigt / überträgt Borussia Dortmund vs. Bodö/Glimt im Live Stream und live im TV?

Da heute Mittwoch ist, kommt für die Champions-League-Partie zwischen dem BVB und Bodö/Glimt ausschließlich DAZN als Übertragungsanbieter in Frage. Der Streamingdienst besitzt die Rechte an allen Mittwochsspielen der Königsklasse sowie an fast allen Begegnungen am Dienstag - lediglich ein Dienstagsspiel pro Spieltag wird bei Amazon Prime gezeigt.

Um das Match live zu verfolgen, ist ein gültiges DAZN-Unlimited-Abonnement erforderlich. Darüber hinaus bietet das Abo auch Zugang zur Mittwochs-Konferenz, die parallel auf der Plattform übertragen wird.

Der BVB musste in der vergangenen Woche im Pokal gegen Bayer Leverkusen eine Niederlage hinnehmen, erholte sich in der Bundesliga jedoch umgehend mit einem 2:0-Erfolg gegen die TSG Hoffenheim. In der Champions League kann das Team nach fünf Spieltagen auf starke zehn Punkte verweisen.

In Norwegen ist die Meisterschaft vor einer Woche zu Ende gegangen. Bodö/Glimt verpasste den Titel nur knapp und musste sich Viking FK geschlagen geben. Am Ende fehlte dem Team lediglich ein Punkt zum ersten Platz.

