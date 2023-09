"Dass es nach dem Spiel Pfiffe gab, ist nachvollziehbar": BVB-Boss Hans-Joachim Watzke äußert Verständnis für die Fans und nimmt Mannschaft, Trainer und Sportdirektor in die Pflicht

Der Saisonstart des BVB verlief nicht optimal, zuletzt machten die Fans ihrem Unmut Luft. Watzke kann sie verstehen.

WAS IST PASSIERT? Borussia Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke hat Verständnis für die Pfiffe der BVB-Fans nach dem enttäuschenden 2:2 gegen den 1. FC Heidenheim am Freitag geäußert.

WAS WURDE GESAGT? Watzke betonte dabei auch, dass die Anhänger die Mannschaft lange vorbildlich unterstützt hätten. "Wie unsere Fans bei der Einwechslung von Niclas Füllkrug reagiert haben, das war außergewöhnlich. Dass es dann nach dem Spiel Pfiffe gab, ist nachvollziehbar. Das war vollkommen in Ordnung", sagte er der WAZ.

WAS IST DER HINTERGRUND? Dortmund hatte zum Auftakt des 3. Spieltags in der Bundesliga eine 2:0-Führung noch verspielt und damit wichtige Punkte liegen gelassen. Nach dem 1:1 in Bochum eine Woche zuvor war es bereits der zweite Patzer des BVB früh in der Saison. Watzke kündigte daher an: "Wir werden die Länderspielpause nutzen, um in die Analyse zu gehen. Das bleibt intern. Natürlich werde ich mich mit dem Trainer und dem Sportdirektor austauschen, sie sind jetzt in allererster Linie gefragt."

Laut der Bild gab es schon kurz nach dem Spiel gegen Heidenheim ein längeres Gespräch zwischen Watzke, Trainer Edin Terzic und Sportdirektor Sebastian Kehl über die aktuelle Situation.

Derweil äußerte TV-Experte Stefan Effenberg am Sonntag im Doppelpass bei Sport1 Zweifel an der Qualität des Dortmunder Kaders. "Bei Dortmund ist es schade, dass sich das oft wiederholt. Auch in der letzten Saison hat man gegen Schalke und Bochum Punkte liegen gelassen, die am Ende gefehlt haben", betonte der frühere Bayern-Profi und ergänzte: "Da muss man sich fragen, ob die Spieler die Qualität haben. Ich fange an, daran zu zweifeln."

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Mit fünf Punkten aus drei Spielen steht Dortmund im Mittelfeld der Tabelle. Auf Meister Bayern München und Bayer Leverkusen hat der BVB bereits vier Zähler Rückstand.