Doppeltes Gehalt? BVB hat offenbar Interesse an 18-Tore-Stürmer

Serhou Guirassy könnte demnächst für einen absoluten Topklub auflaufen. Steigt auch der BVB in das Rennen um den VfB-Stürmer ein?

WAS IST PASSIERT? Borussia Dortmund hat offenbar Interesse an Stürmer Serhou Guirassy vom VfB Stuttgart. Das berichtet die Sport Bild.

WAS IST DER HINTERGRUND? Demnach steht Guirassy beim BVB auf der Liste der möglichen Neuverpflichtungen und Dortmund soll sich bereits darüber informiert haben, wie sich die Situation rund um Guirassys Ausstiegsklausel darstellt.

Der 27-Jährige hat eine solche wohl für Januar und auch für kommenden Sommer in seinem Vertrag verankert. Wie hoch sie ausfällt hängt dem Vernehmen nach auch davon ab, welcher Klub sich für Guirassy interessiert. Der BVB müsste wohl rund 20 Millionen Euro zahlen.

Die Sport Bild schreibt zudem, dass Dortmund Guirassys Gehalt aus Stuttgart verdoppeln könnte. Beim Vizemeister würde der Torjäger demnach rund sieben Millionen Euro pro Jahr verdienen.

Allerdings müsste die Borussia wohl zunächst einen Stürmer aus dem aktuellen Kader abgeben, ehe man sich konkret um Guirassy bemühen kann. Schließlich stehen mit Niclas Füllkrug, Sébastien Haller und Youssoufa Moukoko bereits drei zentrale Angreifer beim BVB unter Vertrag.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty

(C)Getty Images

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Guirassy ist in der laufenden Saison bisher kaum zu stoppen. Wettbewerbsübergreifend steht der Nationalspieler Guineas schon bei 18 Toren, in der Bundesliga gelangen ihm bis dato 16 Treffer in zwölf Einsätzen.

Guirassy spielt seit 2022 für Stuttgart. Sein Vertrag beim VfB ist noch bis 2026 datiert.

Neben dem BVB werden noch einige weitere namhafte Klubs mit Guirassy in Verbindung gebracht. Unter anderem Manchester United, Newcastle United und die AC Milan sollen ihn ebenfalls auf dem Zettel haben.