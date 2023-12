VfB Stuttgart: Spektakuläre Wende bei Serhou Guirassy?

Serhou Guirassy könnte den VfB verlassen - allerdings nicht wie bisher angenommen in Richtung England.

WAS IST PASSIERT? Dass Serhou Guirassy den VfB Stuttgart im Winter verlassen wird, gilt als wahrscheinlich. Allerdings könnte es den Stürmer nun doch nicht in die Premier League ziehen.

Wie das Portal calciomercato.com berichtet, streckt auch die AC Milan ihre Fühler nach Guirassy aus. Demnach hätten Sportdirektor Antonio D'Ottavio und Chefscout Geoffrey Moncada bereits die Rahmenbedingungen abgeklopft, was einen Transfer des 27-Jährigen betrifft.

War der Angreifer bislang nur einer von vielen Namen auf der Einkaufsliste des italienischen Vereins, sei er mittlerweile auf der Prioritätenliste weit nach oben gewandert, heißt es in dem Bericht.

WAS IST DER HINTERGRUND? Bislang galt es als ziemlich sicher, dass Guirassy im Falle eines Abschieds vom VfB nach England wechseln würde: Unter anderem werden Manchester United und West Ham United großes Interesse am Nationalspieler Guineas nachgesagt.

Nächstes Spiel Bundesliga VFB LEV Spielvorschau

Dank einer Ausstiegsklausel, die auch im Januar gültig sein soll, kann Guirassy Stuttgart trotz Vertrages bis 2026 für angeblich 17,5 Millionen Euro verlassen.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty Images

Getty

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: In der laufenden Saison erzielte der Angreifer, der von Stade Rennes an den Neckar gekommen war, für die Schwaben in 13 Pflichtspielen 18 Tore und bereitete zwei weitere Treffer vor.