BVB: Gregor Kobel steht wohl vor saftiger Gehaltserhöhung bei Borussia Dortmund

Gregor Kobel wird bei Borussia Dortmund wohl bald einen neuen Vertrag unterschreiben. Dabei soll er sein Gehalt verdreifachen.

WAS IST PASSIERT? BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl soll sich vor kurzem mit Philipp Degen, dem Berater von Gregor Kobel, über einen neuen Vertrag des Dortmunder Torhüters unterhalten haben - mit positivem Ergebnis. Wie die Bild berichtet, soll eine Übereinkunft über einen neuen Vertrag kurz bevorstehen.

DIE ZAHLEN ZUR NEWS: Mit dem neuen Arbeitspapier wartet auf Kobel wohl eine saftige Gehaltserhöhung. Statt wie bisher 3,5 Millionen Euro im Jahr zu verdienen, soll das Salär mit dem neuen Vertrag auf mindestens zehn Millionen Euro jährlich ansteigen.

WAS IST DER HINTERGRUND? Kobel war in der abgelaufenen Saison ein sehr starker Rückhalt für den BVB und einer der Leistungsträger und Führungsspieler im Dortmunder Kader. Mit dem neuen Vertrag würde er diesen Status nun auch finanziell einnehmen - er wäre plötzlich ganz nah dran am aktuellen Topverdiener Niklas Süle. Der soll zwölf Millionen Euro jährlich verdienen.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty Images

Getty

WIE GEHT ES WEITER? Noch soll kein Vertrag unterschrieben sein. Eile ist dabei jedoch nicht geboten, denn auch das aktuelle Arbeitspapier des 25-Jährigen läuft noch drei Jahre bis 2026. Bis wann der neue Vertrag laufen soll, ist noch offen.