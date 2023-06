BVB: Geste von Jude Bellingham sieht schwer nach Abschied aus

Der Mittelfeldstar ist in dieser Woche aus Dortmund abgereist. Für immer?

WAS IST PASSIERT? Eine Geste von Jude Bellingham heizt die Spekulationen um einen Abschied vom BVB an. Der Engländer reiste nach dem Saisonfinale in der Bundesliga am Mittwoch aus Dortmund ab. Ein Foto zeigt den 19-Jährigen am Flughafen dabei, wie er mit der flachen Hand an den Rahmen über der Eingangstür zum Check-in schlug. Eine Aktion, die als Abschiedsgruß interpretiert werden kann.

WAS IST DER HINTERGRUND? Bellingham soll kurz vor einem Transfer zu Real Madrid stehen. Laut mehrerer Medienberichte erzielte er bereits im April eine Einigung mit dem spanischen Rekordmeister, während die Bemühungen des BVB um eine vorzeitige Verlängerung des bis 2025 gültigen Vertrags nicht erfolgreich waren.

Vor dem letzten Spieltag in der Bundesliga hieß es, der Transfer solle in der Woche nach dem Saisonende offizielle verkündet werden. Dem BVB winke eine Ablöse von 100 Millionen Euro plus Boni in Höhe von 25 Millionen Euro.

WAS WURDE GESAGT? BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl sagte zur Causa Bellingham in der Bild, es werde "Bewegung" in die Sache kommen. In den Ruhr Nachrichten meinte er: "Zu meinen Aufgaben gehört es, auf alles vorbereitet zu sein. Das habe ich gewissenhaft getan und dementsprechend würden wir reagieren." Gleichzeitig schränkte er ein: "Aber im Moment ist noch nichts passiert."

DIE TRANSFERGESCHICHTE: Bellingham wechselte 2019 für 25 Millionen Euro Ablöse von seinem Heimatklub Birmingham City zu Borussia Dortmund. Dem deutschen Vizemeister winkt also ein fettes Transferplus.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Der zentrale Mittelfeldspieler absolvierte in dieser Saison 42 Pflichtspiele für den BVB, in denen ihm 14 Tore und 7 Assists gelangen. Zuletzt musste er allerdings wegen einer Knieverletzung eine Zwangspause einlegen. So trug er auf auf dem Weg nach England eine Orthese, um sein lädiertes rechtes Knie zu schonen.