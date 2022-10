Heute kommt es um 18.30 Uhr in der Bundesliga zum Top-Spiel BVB vs. FC Bayern. Doch wer überträgt die Partie? Sky oder DAZN? GOAL hat die Antwort.

Wir befinden uns am 8. Spieltag in der Bundesliga - und um 18.30 Uhr geht das Top-Spiel Borussia Dortmund vs. FC Bayern München über die Bühne. Der BVB und der FCB nahmen bislang beide 15 Punkte mit.

Borussia Dortmund erlebte in der Bundesliga-Saison 2022/23 bisher fünf Siege und zwei Niederlagen. Hiervon geschah die zweite am 10. September in Leipzig. Anschließend gab es für die Elf von Edin Terzić einen Heimerfolg im Revierderby gegen Schalke 04 und eine Niederlage in Köln.

Der FC Bayern verabschiedete sich hingegen nach einem fulminanten Start mit vier sieglosen Auftritten in die Länderspiel-Pause. Die Elf von Julian Nagelsmann teilte viermal die Punkte und unterlag in Augsburg. Danach kehrte der FCB am 30. September zu Hause gegen Bayer Leverkusen auf die Siegerstraße zurück.

Heute findet in der Bundesliga das Top-Spiel des BVB gegen den FC Bayern statt. Bei GOAL bekommt Ihr sämtliche Infos zur Live-Übertragung im TV und im LIVE-STREAM, zum LIVE-TICKER sowie zu den Aufstellungen.

BVB vs. FC Bayern heute live auf Sky oder DAZN? Die Eckdaten auf einem Blick.

Spiel: Borussia Dortmund vs. FC Bayern München (im LIVE-STREAM bei WOW schauen) Datum: Samstag, 8. Oktober 2022 Uhrzeit: 18.30 Uhr Stadion: Signal-Iduna-Park (Dortmund)

BVB vs. FC Bayern heute live: Sky oder DAZN? Wer überträgt das Top-Spiel? Alle Infos zur Übertragung im TV

Ihr könnt Euch die Partien in der Bundesliga fast ausschließlich bei Bezahlanbietern ansehen. Denn: Sky und DAZN halten die alleinigen Rechte an der überwiegenden Anzahl der Begegnungen im Oberhaus. Doch wer überträgt Borussia Dortmund vs. FC Bayern heute live – Sky oder DAZN?

So könnt Ihr BVB vs. FC Bayern bei Sky im TV sehen

Unter anderem alle Samstagsspiele in der Bundesliga laufen ausschließlich bei Sky. Hierfür nutzt der Pay-TV-Sender zahlreiche Kanäle. Bezüglich der Übertragung des Top-Spiels zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern München liegt Ihr bei Sky Sport Bundesliga richtig. Obendrein könnt Ihr den Schlager im Signal-Iduna-Park in HD genießen. Aber schreibt Euch an dieser Stelle erst einmal die Eckdaten auf:

Sender: Sky Sport Bundesliga (HD)

Sky Sport Bundesliga (HD) Vorberichte ab: 17.30 Uhr

17.30 Uhr Spielbeginn: 18.30 Uhr

Allerdings benötigt Ihr für die TV-Übertragungen der Bundesliga das gleichnamige Paket. Hierbei stehen Einzelabos für 27 Euro und Kombinationen mit dem Sport-Paket für 32,50 Euro zur Auswahl. Die Homepage von Sky versorgt Euch mit allen Informationen.

BVB vs. FC Bayern heute live: Sky oder DAZN? Wer überträgt das Top-Spiel? Alle Infos zur Übertragung im LIVE-STREAM

Ein Abo lohnt sich auch dann, wenn Ihr keinen Fernseher habt. Denn: Ihr könnt es mit den LIVE-STREAMS angehen. Deshalb könnt Ihr das Top-Spiel Borussia Dortmund vs. FC Bayern bei einer geeigneten Internetverbindung von überall aus verfolgen. Dafür stehen Euch zwei Vorgehensweisen zur Verfügung.

So könnt Ihr BVB vs. FC Bayern bei Sky Go sehen

Am einfachsten geht das Ganze mit dem hauseigenen Streaming-Portal, Sky Go. Hierbei müsst Ihr Euch ausschließlich einloggen. Allerdings erfolgt die Aktivierung üblicherweise nicht sofort nach Vertragsabschluss. In diesen Fällen helfen Euch WOW und mit etwas Geduld die Wiederholungen weiter.

So könnt Ihr BVB vs. FC Bayern bei WOW sehen

WOW ist das frühere Sky Ticket. Wenn Ihr Euch hierfür entscheidet, findet die Freischaltung unverzüglich und rechtzeitig zur Übertragung des Top-Spiels BVB vs. FC Bayern statt. Obendrein müsst Ihr Euch nicht vertraglich binden. Trotzdem ermöglicht Euch das Paket Supersport Monat für 29,99 Euro den Zugriff auf das gesamte Sportprogramm. Somit könnt Ihr Euch mit zwei Endgeräten die 2. Bundesliga, den DFB-Pokal, Englands Premier League, die Formel 1, die ATP World und die PGA Tour sowie die NHL anschauen.

Zu BVB vs. FC Bayern via LIVE-TICKER auf dem Laufenden bleiben

Außerdem ist Euch mit dem LIVE-TICKER von GOAL geholfen. Wir halten Euch zu sämtlichen nennenswerten Geschehnissen im Kräftemessen Borussia Dortmund vs. Bayern München auf dem Laufenden.

So wird die BVB vs. FC Bayern im TV und im LIVE-STREAM übertragen

Im Pay-TV: Sky Sport Bundesliga (HD) Im LIVE-STREAM: Sky Go / WOW Im LIVE-TICKER: GOAL

BVB vs. FC Bayern: Die Aufstellungen zur Bundesliga

Die Startformationen werden üblicherweise rund 60 Minuten vor dem Anpfiff bekanntgegeben. Ihr findet sie dann hier.