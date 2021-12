Der 14. Spieltag in der Bundesliga steht ganz im Zeichen des ewig jungen Duells zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern München. Heute (Samstag, 4. Dezember) treffen die beiden deutschen Schwergewichte um 18.30 Uhr im Signal-Iduna-Park aufeinander.

Kann der BVB, bei dem Erling Haaland erstmals seit Mitte Oktober wieder in der Startelf stehen dürfte, den Bayern Paroli bieten, sie möglicherweise sogar schlagen und damit die Hoffnungen auf einen spannenden Meisterkampf nähren?

Das ist die große Frage, die der FCB natürlich gerne mit Nein beantworten möchte. Dem Rekordmeister fehlt jedoch unter anderem Joshua Kimmich, der sich nach seiner Corona-Infektion weiterhin in Quarantäne befindet.

BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Bayern München heute: Wie sieht die Aufstellung der beiden Mannschaften aus? Hier bei GOAL erfahrt Ihr es schnellstmöglich und bekommt zudem alle wichtigen Informationen rund um die Personalsituation vor dem Klassiker. Live seht Ihr das Match unter anderem bei Sky Ticket.

BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Bayern München: Die Aufstellung

Aufstellung BVB: Kobel – Meunier, Akanji, Hummels, Guerreiro – Dahoud, Can, Brandt, Bellingham – Reus, Haaland Aufstellung Bayern: Neuer – Pavard, Upamecano, Hernandez – Tolisso, Goretzka, Coman, Müller, Sane, Davies – Lewandowski

BVB vs. FC Bayern München, Aufstellung: Die Personalsituation bei Borussia Dortmund

Eigentlich stellten sich bei Borussia Dortmund alle darauf ein, dass man das Spitzenspiel gegen die Bayern ohne Superstürmer Erling Haaland bestreiten muss. Der 21-Jährige war seit Mitte Oktober wegen einer Verletzung am Hüftbeuger ausgefallen, mit einem Comeback wurde für den Rückrunden-Auftakt Anfang Januar gerechnet.

Doch kurz vor dem vergangenen Spiel gegen Wolfsburg hatte der BVB plötzlich beste Nachrichten für seine Fans parat: Haalands Reha verlief so gut, dass der Norweger bereits gegen den VfL wieder auf der Bank sitzen konnte. Knapp 20 Minuten vor Schluss wurde er eingewechselt - und traf prompt sehenswert zum 3:1-Endstand.

BVB vs. FC Bayern, Aufstellung: Erling Haaland wohl wieder in der Startelf

Haaland wird gegen Bayern also auf jeden Fall im Kader des BVB stehen und voraussichtlich sogar in der Startelf vertreten sein, wenngleich ein Einsatz über die volle Distanz wohl noch nicht möglich ist: "Höchstwahrscheinlich reicht es nicht für 90 Minuten", sagte Dortmund-Trainer Marco Rose am Freitag.

Alle Personalsorgen ist Rose ohnehin längst nicht los. Innenverteidiger Manuel Akanji konnte unter der Woche kaum trainieren - ob es bei dem Schweizer reicht? "Das wird unter Umständen eine Punktlandung", sagte Rose.

Vier andere wichtige Spieler fehlten ihm zuletzt in Wolfsburg. Thorgan Hazard war nach einer Corona-Infektion noch nicht spielbereit, auch gegen Bayern wird der Belgier ausfallen.

Jude Bellingham fehlte wegen Knieproblemen, zudem Raphael Guerreiro wie schon bei Sporting Lissabon mit muskulären Beschwerden. Guerreiro wird gegen den FCB wieder mitwirken können, bei Bellingham war Rose am Freitag "hoffnungsfroh".

Sicher ausfallen wird weiterhin Giovanni Reyna. Der US-Amerikaner muss bereits seit Mitte September zuschauen, schlägt sich mit einer komplizierten Muskelverletzung herum. Rose hoffte zuletzt, dass Reyna zumindest noch in 2021 sein Comeback feiern kann.

Außerdem stehen dem BVB aktuell auch Marcel Schmelzer, Mateu Morey und Youssoufa Moukoko nicht zur Verfügung.

BVB vs. FC Bayern München heute: Die mögliche Aufstellung von Borussia Dortmund

Kobel - Meunier, Hummels, Akanji (Witsel/Pongracic), Guerreiro - Dahoud - Brandt, Bellingham - Reus - Malen, Haaland.

BVB (Borussia Dortmund) vs. Bayern München, Aufstellung: Die Personalsituation beim FCB

Julian Nagelsmann konnte es schon nicht mehr hören, das Thema Corona. Die Pandemie war in den vergangenen Wochen stets Bestandteil der Fragen rund um den FC Bayern: Zunächst gab es die Impfdebatte um Joshua Kimmich, dann mussten viele Spieler in Quarantäne und schließlich infizierte sich Kimmich nun auch noch und fällt weiterhin aus.

Besonders in einem Spiel gegen einen Gegner wie den BVB tut den Bayern Kimmichs Ausfall extrem weh. Der 26-jährige Mittelfeldmann muss voraussichtlich noch bis zum 8. Dezember in Quarantäne bleiben und kann in Dortmund daher sicher nicht mitwirken.

Auch Eric Maxim Choupo-Moting wurde positiv auf Corona getestet und fällt aus, zudem fehlen Marcel Sabitzer, Tanguy Nianzou und Bouna Sarr verletzt. Lucas Hernandez, der in Kiew angeschlagen ausgewechselt werden musste, konnte hingegen schon vergangenes Wochenende gegen Bielefeld wieder mitwirken.

Auch Niklas Süle, Jamal Musiala und Michael Cuisance, die nach Corona-Infektionen oder Quarantäne als Corona-Kontaktpersonen zeitweise ausfielen, stehen Nagelsmann für das Gipfeltreffen mit dem BVB zur Verfügung. Josip Stanisic dagegen wird in den kommenden Wochen wegen eines Muskelbündelrisses länger fehlen.

Leon Goretzka musste unter der Woche indes zwar mitunter mit dem Training aussetzen, wird für den Kracher in Dortmund aber wohl fit sein. Ein Fragezeichen steht dagegen noch hinter dem Einsatz des angeschlagenen Serge Gnabry.

BVB vs. Bayern München heute: Die mögliche Aufstellung des FCB

Neuer - Süle, Upamecano, Hernandez - Tolisso, Goretzka (Musiala) - Coman, Müller, Sane, Davies - Lewandowski.

BVB vs. FC Bayern München heute: Die letzte Aufstellung von Borussia Dortmund

Der BVB musste vergangenes Wochenende das schwierige Auswärtsspiel bei CL-Teilnehmer Wolfsburg absolvieren. Dank der Treffer von Emre Can, Donyell Malen und Erling Haaland holten die Dortmunder beim 3:1-Erfolg die drei Punkte mit nach Hause.

BVB-Aufstellung vs. Wolfsburg: Kobel - Meunier, Hummels, Akanji, Schulz (85. Zagadou) - Dahoud, Can (85. Witsel) - Wolf (62. Knauff), Reus, Brandt - Malen (73. Haaland)

BVB (Borussia Dortmund) vs. Bayern München heute: Die letzte Aufstellung des FCB

Die Bayern mussten am 13. Spieltag samstagabends nachziehen, nachdem der BVB in Wolfsburg vorgelegt hatte. Und das taten sie auch - zwar nicht sonderlich spektakulär, aber letztlich reichte ein Treffer von Leroy Sane für die drei Punkte.

Bayern-Aufstellung vs. Bielefeld: Neuer - Pavard, Upamecano, Hernandez (90. Süle), Davies - Goretzka (56. Musiala), Tolisso - Coman, Müller, Sane (71. Gnabry) - Lewandowski

BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Bayern München, Aufstellung: So spielten sie im letzten Duell

Das bis dato letzte Aufeinandertreffen zwischen dem BVB und dem FC Bayern München fand am 17. August statt. Im DFL-Supercup forderte Borussia Dortmund als amtierender DFB-Pokalsieger den Meister aus München heraus.

🤜🤛 Und weiter! Nach den drei Punkten in Wolfsburg legen unsere Jungs den Fokus direkt auf #BVBFCB. @JulianBrandt ist Gast in unserer neuen Folge "Deckel drauf".



📺 https://t.co/YnJIQc1xQO | @1und1 pic.twitter.com/3StUglFugS — Borussia Dortmund (@BVB) November 28, 2021

Im Dortmunder Signal-Iduna-Park ging Bayern durch Lewandowski in Führung, kurz nach der Halbzeitpause legte Müller nach. Reus sorgte mit seinem Anschlusstreffer in der 64. Minute noch einmal für Hoffnung beim BVB, doch wenig später machte wiederum Lewandowski dann doch alles klar und traf zum 3:1-Endstand für den FCB.

BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Bayern München, DFL-Supercup, 17. August 2021, Endstand: 1:3

Aufstellung BVB: Kobel - Passlack (84. Wolf), Witsel, Akanji, Schulz - Dahoud, Bellingham (84. Reinier), Reyna (78. Pasalic) - Reus - Moukoko (58. Malen), Haaland

Aufstellung Bayern: Neuer - Stanisic (88. Sarr), Upamecano, Süle, Davies - Kimmich, Goretzka - Coman (49. Sane), Müller (73. Musiala), Gnabry (73. Tolisso) - Lewandowski (88. Choupo-Moting)

