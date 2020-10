Was der FC Chelsea für Antonio Rüdiger forderte

Die Liste der angeblichen Interessenten war lang und voller illustrer Namen. Trotzdem steht Antonio Rüdiger weiterhin bei Chelsea unter Vertrag.

Trotz namhafter Interessenten zerschlug sich ein Wechsel von Nationalspieler Antonio Rüdiger in der vergangenen Transferperiode. The Athletic schreibt, dies habe an den hohen Forderungen des für seinen Innenverteidiger gelegen.

Demnach hätten die Blues für eine einjährige Leihe Rüdigers eine Gebühr von umgerechnet 5,6 Millionen Euro gefordert. Außerdem pochte Chelsea um seine als harte Verhandlungsführerin bekannte Managerin Marina Granovskaia wohl darauf, dass der neue Klub des Abwehrspielers dessen komplettes Gehalt von rund 8,25 Millionen Euro pro Jahr übernimmt.

FC Chelsea: BVB und FC Bayern galten als interessiert

Rund 14 Millionen Euro für ein Jahr Rüdiger - dies habe dann die interessierten Vereine abgeschreckt. Unter anderem wurden Champions-League-Finalist Paris Saint-Germain, Chelseas Premier-League-Rivale Tottenham Hotspur und Rüdigers Ex-Klub AS Rom mit dem 27-Jährigen in Verbindung gebracht.

Anfang des Jahres hatte es zudem einen Bericht von Sky UK gegeben, mit Borussia Dortmund und dem FC Bayern dächten auch die beiden Spitzenklubs aus der Bundesliga über einen Transfer des ehemaligen Stuttgarters nach.

Rüdiger, der 2017 von der Roma an die Stamford Bridge gewechselt war, zählte in den vergangenen Jahren zum Stammpersonal der Blues. Nachdem die Londoner im Sommer Routinier Thiago Silva von PSG verpflichteten, steht Rüdiger aber auf dem Abstellgleis. Auch Andreas Christensen und Kurz Zouma stehen bei Trainer Frank Lampard höher in der Gunst.

Rüdigers Vertrag bei Chelsea läuft noch bis 2022.