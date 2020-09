FC Chelsea: Antonio Rüdiger bereitet sich auf Abschied vor

Nach drei Jahren wird Antonio Rüdiger den FC Chelsea voraussichtlich verlassen. Einen Favoriten auf seine Verpflichtung gibt es indes noch nicht.

Der beim in die Reservistenrolle gerutschte Nationalspieler Antonio Rüdiger bereitet sich nach Informationen von Goal und SPOX auf einen zeitnahen Vereinswechsel vor. An Interessenten mangelt es ihm nicht. Eine Rückkehr nach ist jedoch keine Option.

Im Fußball geht es schnell. Vor zwei Wochen war ein Abschied vom FC Chelsea für Antonio Rüdiger noch undenkbar, dann aber machte Trainer Frank Lampard dem Innenverteidiger deutlich, dass er ihm keine regelmäßigen Einsatzzeiten in den kommenden Monaten garantieren könne.

Rüdiger verbrachte das erste Spiel der neuen Premier-League-Saison in Brighton (3:1) auf der Bank, die 0:2-Heimpleite gegen Liverpool sah er sogar nur von der Tribüne aus – eine unbefriedigende Situation für den 2017 für 35 Millionen Euro von der verpflichteten Nationalspieler, gerade im Hinblick auf die Europameisterschaft im kommenden Jahr. Er befasst sich daher mit einem Wechsel. Wohin es ihn ziehen könnte, ist noch völlig offen.

Mehr Teams

Antonio Rüdiger: Neuer Klub aktuell völlig offen

Zuletzt wurden der , und auch sein Ex-Klub Rom als mögliche Abnehmer gehandelt. Auch sowie Chelseas Premier-League-Rivalen West Ham und sollen sich mit der Personalie befassen. Nach Informationen von Goal und SPOX gibt es aktuell aber keinen Favoriten auf eine Verpflichtung, weil sich die Gespräche noch in den Startlöchern befinden.

Das Wechsel-Modell muss noch geklärt werden. Da Rüdiger (Vertrag bis 2022) nicht annähernd zu den Topverdienern der Blues gehört, sehen sie keine Notwendigkeit, den Spieler sofort zu verkaufen. Eine Leihe mit Kaufoption ist derzeit das wahrscheinlichste Modell – und wohl auch am ehesten finanzierbar für Klubs wie Barca oder PSG, die zunächst Einnahmen generieren müssen, um Neuverpflichtungen zu tätigen.

Bild: Getty Images

Klar ist: Beide Klubs halten Ausschau nach einem neuen Innenverteidiger. Für die Katalanen hat jedoch eine Verpflichtung von Eric Garcia ( ) Priorität, eine Leihe von Rüdiger würde demnach wenn überhaupt nur eine Art Plan B darstellen. Für PSG mit dem deutschen Trainer Thomas Tuchel hingegen wäre Rüdiger die Wunschlösung, auch wenn die Franzosen noch final entscheiden müssen, ob sie nicht doch die Verpflichtung eines neuen Sechsers vorziehen. Käme nämlich ein neuer Mann fürs defensive Mittelfeld, könnte Marquinhos wieder seine angestammte Position in der Tuchel’schen Viererkette einnehmen.

Antonio Rüdiger: Kontakt zur Roma ist nie abgerissen

Für Rüdiger zählt regelmäßige Spielpraxis auf internationalem Niveau, um seinen Platz in der deutschen Nationalmannschaft zu sichern. Auch wenn er sich in privat sehr wohl fühlt und daher auch einem Wechsel innerhalb der Premier League offen gegenübersteht, wäre ein Umzug ins Ausland kein Problem für ihn. An , wo er von 2015 bis 2017 spielte, hat er sportlich gesehen viele gute Erinnerungen. Der Kontakt zur Roma ist nie abgerissen. Und bei Inter arbeitet der ehemalige Chelsea-Coach Antonio Conte, mit dem er 2018 den gewann. Conte könnte in naher Zukunft möglicherweise einen neuen Innenverteidiger gebrauchen, sofern der von umworbene Milan Skriniar den Verein verlässt.

Viele Optionen, (noch) wenig Konkretes. Als ausgeschlossen ist nur eine Rückkehr in die einzustufen, denn aktuell gibt es keinen deutschen Spitzenverein, der einen Innenverteidiger benötigt. Zehn Tage bleiben dem einst bei und dem ausgebildeten Rüdiger noch, um einen neuen Verein zu finden – und sein Ziel zu wahren, die EM 2021 als fester Bestandteil der Dreierkette von Joachim Löw zu bestreiten.