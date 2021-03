BVB: Erling Haaland steigt zum norwegischen CL-Rekordtorschützen auf

Erling Haaland kämpfte am Dienstag mit dem BVB erfolgreich um den Einzug ins CL-Viertelfinale. Dabei erreichte der Norweger einen Meilenstein.

Borussia Dortmunds Stümerstar Erling Haaland hat am Dienstagabend im Rückspiel des Champions-League-Achtelfinals gegen den FC Sevilla (2:2) einen neuen Meilenstein erreicht.

Durch die beiden Treffer Haalands zum 1:0 (35. Minute) und zum 2:0 (54.) steht der 20-Jährige nun bei insgesamt 20 Toren in der Königsklasse. Damit ist der BVB-Star der Norweger mit den meisten CL-Treffern und zieht an Landsmann Ole Gunnar Solskjaer vorbei. Der heutige Trainer und frühere Stürmer von Manchester United hatte in seiner Karriere 19 Champions-League-Tore erzielt, darunter der 2:1-Siegtreffer im legendären Endspiel von 1999 gegen den FC Bayern.

BVB: Zweites Tor von Erling Haaland nach großer Verwirrung

Haalands zweiter Treffer fiel indes nach großer Verwirrung. Zunächst wurde sein Tor wegen vermeintlichen Foulspiels aberkannt, daraufhin entschied der Schiedsrichter jedoch wegen eines vorhergegangenen Fouls von Sevilla-Verteidiger Jules Kounde an Haaland auf Elfmeter. Den fälligen Strafstoß parierte Gästekeeper Bono zunächst - weil er sich aus Sicht der Unparteiischen jedoch zu früh von der Linie bewegte, durfte Haaland noch einmal zur Wiederholung antreten und traf dann doch noch.

Haaland hat für seine nun 20 CL-Tore gerade mal 14 Einsätze in der Königsklasse gebraucht. Insgesamt hat der Nationalspieler für Dortmund nun in 47 Pflichtspielen 47 Tore erzielt.

Der BVB musste gegen Sevilla am Ende noch einmal zittern, da den Spaniern noch zwei Tore zum 2:2-Endstand gelangen. Dank des 3:2-Erfolges im Hinspiel steht der BVB aber im Viertelfinale der Königsklasse.