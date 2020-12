BVB: Erling Haaland fällt verletzt aus - "Wird vor Anfang Januar nicht mehr spielen"

Der BVB musste nicht nur gegen Lazio Rom auf Erling Haaland verzichten. Der Goalgetter wird Borussia Dortmund wochenlang fehlen.

Für Borussia Dortmunds Stürmerstar Erling Haaland ist das Fußballjahr nach einem Muskelfaserriss vorbei. "Er wird vor Anfang Januar nicht mehr spielen", sagte Trainer Lucien Favre am Mittwoch vor dem Champions-League-Heimspiel gegen Lazio Rom (1:1) bei Sky: "Er hat vielleicht zu viel gespielt."

Ebenfalls pausieren musste gegen Lazio der deutsche Nationalspieler Emre Can. Den früheren -Legionär plagen muskuläre Probleme.

BVB: Ausfall von Erling Haaland schmerzt Dortmund sehr

Haalands Ausfall schmerzt den BVB. Der 20-Jährige hat in den ersten vier Partien in der Königsklasse sechs Tore erzielt, 17 von 37 BVB-Saisontoren in allen Wettbewerben gingen auf das Konto des Norwegers.

"Zuerst dachten wir, es wäre nicht so schlimm", berichtete Favre über Haalands Trainingsverletzung: "Aber er kann jetzt nicht spielen."