BVB (Borussia Dortmund) vs. Lazio Rom live: Die Champions League im LIVE-TICKER

In der Champions League kommt es am 5. Spieltag der Gruppenphase zum Duell zwischen dem BVB und Lazio Rom. Hier gibt's Partie im LIVE-TICKER.

Bühne frei für den 5. Spieltag in der : hat zu Gast. Das erste Aufeinandertreffen der beiden Klubs in der diesjährigen Gruppenphase ging mit 3:1 an die Römer. Heute beginnt die Partie um 21 Uhr im Dortmunder Signal Iduna Park. Hier gibt's die kompletten 90 Minuten im LIVE-TICKER.

Wer das Spiel heute nicht hier im TICKER, sondern lieber live im TV oder LIVE-STREAM verfolgen will, kann das natürlich tun. In einem separaten Artikel auf unserer Seite gibt es alle Infos zur Übertragung der Partie zwischen Dortmund und Lazio Rom.

BVB (Borussia Dortmund) vs. Lazio Rom | Anpfiff: 21 Uhr Tore - Aufstellung BVB Bürki - Morey, Piszczek, Hummels, Akanji, Guerreiro - Delaney, Bellingham - Hazard, Reus, Reyna Aufstellung Lazio Reina - Hoedt, Acerbi, Patric - Marusic, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Fares - Correa, Immobile Gelbe Karten -

Vor Beginn | Zum vierten Mal treten sich beide Klubs anlässlich eines Pflichtspiels gegenüber. Bisher gewann stets die Heimmannschaft. Lazio legte einst im Viertelfinale des UEFA-Cups los, siegte Ende Februar 1995 mit 1:0. Das korrigierte der BVB zwei Wochen später vor eigenem Publikum (2:0) und zog ins Halbfinale ein. Nun haben die Römer erneut vorgelegt, im Oktober 3:1 gegen Dortmund gewonnen. Also ist es Zeit für die Borussia, sich abermals zu revanchieren.

Vor Beginn | Auch Lazio steht in der bei drei Niederlagen, was dort lediglich für Rang 8 reicht. Die Biancocelesti kassierten am Sonntag ebenfalls eine überraschende Heimpleite, verloren gegen mit 1:3.

Vor Beginn | Insgesamt fehlt den Schwarz-Gelben so ein wenig die Konstanz. In der fing sich der Vizemeister bereits drei Niederlagen ein - so zuletzt am Samstag zu Hause gegen den (1:2). Daher stolpert man als Vierter dem Spitzenreiter Bayern München um vier Zähler hinterher.

Vor Beginn | Im laufenden Wettbewerb ist Lazio noch ungeschlagen. Zwei 3:1-Heimsiege stehen zu Buche - zum Auftakt gegen Dortmund und zuletzt gegen Zenit. Dazwischen holten die Römer auswärts zwei 1:1-Unentschieden - in Brügge und in St. Petersburg. Der BVB hatte die Pleite in der italienischen Hauptstadt gut weggesteckt, ließ danach drei Siege gegen Zenit (2:0) und Brügge (zweimal 3:0) folgen.

Vor Beginn | Spitzenspiel in der Gruppe F - die Ausgangslage ist klar. Der Sieger dieser Partie sichert sich vorzeitig den Einzug ins Achtelfinale. Der BVB wäre damit zugleich Gruppensieger. Zum Weiterkommen würde den Borussen, die als Tabellenführer aktuell einen Punkt vor Lazio liegen, aber sogar ein Remis reichen.

Vor Beginn | Zwei Umstellungen gibt es bei Lazio im Vergleich zur Vorwoche. Für Marco Parolo und Manuel Lazzari (beide Bank) dürfen heute Mohamed Frares und Sergej Milinkovic-Savic von Beginn an ran.

Vor Beginn | Im Vergleich zum letzten Champions-League-Spiel gibt es beim BVB drei Veränderungen. Anstelle von Thomas Meunier (Wadenverletzung), Jadon Sancho (Bank) und Erling Haaland (muskuläre Probleme) rücken Lukasz Piszczek, Mateu Morey und Macro Reus in die Dortmunder Startelf.

Vor Beginn | Nicht zur Verfügung stehen ferner Emre Can (Fußgelenksverletzung), Reinier (Corona) und Marcel Schmelzer (Knieoperation).

Vor Beginn | Dem stellt sich Lazio Rom in folgender Besetzung entgegen: Reina - Patric, Hoedt, Acerbi - Marusic, Milinkovic-Savic, Leiva, Alberto, Fares - Immobile, Correa.

Vor Beginn | Gleich zu Beginn der Berichterstattung widmen wir uns den personellen Angelegenheiten des Abends und dabei zuvorderst den beiderseitigen Mannschaftsaufstellungen. Borussia Dortmund geht die heutige Aufgabe mit diesen elf Spielern an: Bürki - Piszczek, Akanji, Hummels - Morey, Guerreiro, Delaney, Bellingham, Reyna, Hazard - Reus.

Das ist die Aufstellung von Borussia Dortmund:

Bürki - Morey, Piszczek, Hummels, Akanji, Guerreiro - Delaney, Bellingham - Hazard, Reus, Reyna

Bank: Hitz, Unbehaun - Zagadou, Sancho, Dahoud, Schulz, Moukoko, Brandt, Witsel, Passlack

Lazio Rom setzt auf folgende Aufstellung:

Reina - Hoedt, Acerbi, Patric - Marusic, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Fares - Correa, Immobile

BVB (Borussia Dortmund) vs. Lazio Rom live: Die Opta-Fakten im LIVE-TICKER vor der Partie heute

Die jeweilige Heimmannschaft dieses Duells zwischen Borussia Dortmund und Lazio hat alle vorherigen 3 Spiele in Europa gewonnen. Dortmund gewann das bislang einzige Heimspiel gegen die Italiener 1994-95 im Viertelfinale des UEFA-Pokals mit 2-0.

Lazio hat nur 1 seiner 7 bisherigen europäischen Auswärtsspiele gegen deutsche Teams gewonnen (einschließlich Qualifikation). Diesen 2-0-Sieg gab es im März 2013 in der beim (U2 N4).

Borussia Dortmund muss eine Niederlage verhindern, um vorzeitig das Achtelfinale der Champions League zu erreichen. Nur 1-mal in den letzten 7 Anläufen haben sie es nicht geschafft, die Gruppenphase zu überstehen (2017-18).

Borussia Dortmund ist seit 8 Heimspielen in der Gruppenphase der Champions League ungeschlagen (S6 U2). Seit einer 1-2-Niederlage im November 2017 gegen sind sie 6-mal ohne Gegentor geblieben.

Borussia Dortmund hat seine letzten 5 Heimspiele in der Champions League gewonnen. Zwischen September 2012-Oktober 2013 hatten sie einen noch längeren Siegeslauf (7).

Lazio ist in den bisherigen 4 Spielen in der laufenden Champions League ungeschlagen (S2 U2). Das ist die längste Serie ungeschlagener Spiele in diesem Wettbewerb seit ihren ersten 8 Spielen zwischen September-Dezember 1999 (S5 U3).

Lazio hat nur 1 seiner letzten 14 Auswärtsspiele in der Champions League gewonnen (U4 N9). In den letzten 7 Auswärtsspielen haben sie gar nicht mehr gewonnen (U3 N4). Den letzten Sieg davor gab es im September 2003 beim 2-0 gegen .

Lazio-Stürmer Ciro Immobile hat in allen seinen 3 Spielen, die er in der Champions League im SIGNAL IDUNA PARK bestritten hat, getroffen. Dies gelang ihm in der Saison 2014-15 als Spieler von Borussia Dortmund.

Borussia Dortmund-Stürmer Erling Haaland hat in nur 12 Spielen in der Champions League 16 Tore geschossen. Seit er beim BVB spielt, hat er 6 Spiele bestritten, in denen er 13 Schüsse abgegeben hat, mit denen er 8 Tore erzielte. Von den norwegischen Spielern haben nur Ole Gunnar Solskjaer (19) und John Carew (18) mehr Tore erzielt.

Borussia Dortmunds Jadon Sancho hat in seinen letzten 2 Spielen in der Champions League getroffen. Sollte er auch diesmal treffen, wäre er mit 20 Jahren und 252 Tagen des zweitjüngste Engländer, der in diesem Wettbewerb in 3 Spielen in Folge getroffen hat. Vor ihm schaffte dies Alan Smith mit Leeds in der Saison 2000-01 (20 Jahre 158 Tage).

BVB (Borussia Dortmund) vs. Lazio Rom im LIVE-TICKER: Der Vorbericht zur Partie - Das Prinzip Verdrängung: Der BVB will ans große Geld

Es geht um viele Millionen und süße Revanche: Borussia Dortmund will nach seinem peinlichen Liga-Patzer in der Champions League Lazio Rom und Ciro Immobile bezwingen.

Köln vergessen, Ciro Immobile ausschalten, die Achtelfinal-Millionen einsacken: Mit dem Prinzip Verdrängung will Borussia Dortmund sich vorzeitig wieder zum Konzert der Großen in der Champions League gesellen und damit die coronabedingten Verluste abfedern.

Eine peinliche Liga-Pleite wie jene gegen den 1. FC Köln "darf nicht passieren", sagte Trainer Lucien Favre vor dem Heimspiel gegen Lazio Rom am Mittwoch (21.00 Uhr/Sky) achselzuckend: "Aber wir können das nicht ändern. In der Champions League sind wir Tabellenführer und wollen es auch bleiben."

Dementsprechend wurde das 1:2 gegen das Bundesliga-Kellerkind ganz wie bei der deutschen Nationalmannschaft zum unerklärlichen Ausrutscher gestempelt. Seit dem ebenfalls ernüchternden 1:3 bei Lazio im Hinspiel habe der BVB schließlich "alles sehr gut korrigiert", wie Favre betonte. Thomas Delaney fügte hinzu: "Der erste freie Tag seit Langem" sei wahrscheinlich besser für die Psyche gewesen als eine Tiefenanalyse.

Für den BVB liegt in der Königsklasse alles auf dem Silbertablett. Ein Sieg sichert vorzeitig den ersten Platz in der Gruppe F, ein Punkt genügt für die sichere Achtelfinal-Qualifikation. In beiden Fällen würden die Champions-League-Einnahmen auf sichere 33 bis 35 Millionen Euro ansteigen - ein Segen in der Pandemie. Das abschließende Spiel bei Zenit St. Petersburg (8. Dezember) wäre eine gelungene Gelegenheit zur Rotation.

Sportlicher Wert, Geld, die Aussicht auf Erholung - Lazio ist also dreifach wichtig. "Wir dürfen die Fehler aus dem Hinspiel nicht wiederholen", forderte Favre. Nach einem Treffer des einst beim BVB gescheiterten Ciro Immobile und einem Eigentor hatte es nach 23 Minuten 0:2 gestanden.

"Ciro war letztes Mal super", sagte Delaney anerkennend. "Wir müssen diesmal besser verteidigen, nicht nur in der Abwehr, sondern auf dem ganzen Platz." Dann sei Immobile, der nach überstandener Corona-Erkrankung zuletzt in der Liga schon wieder traf, auch zu stoppen.

Rechtsverteidiger Thomas Meunier (Wadenverletzung) wird dabei definitiv nicht helfen können. Ein Einsatz von Linksverteidiger Raphael Guerreiro (Oberschenkelzerrung) und Nationalspieler Emre Can (Schlag auf das Fußgelenk) war am Dienstag offen.

Aus Rom sind trotz der Liga-Krise Lazios (Platz neun in der Serie A) forsche Töne zu vernehmen. Mittelfeld-Motor Sergej Milinkovic-Savic kündigte an: "Seid beruhigt, Laziali. Wenn der 'Sergeant' wieder auf dem Platz steht, wird er alles niederwalzen."

Trainer Simone Inzaghi schmierte dem BVB ("eines der besten fünf Teams in Europa") Honig ums Maul, hofft aber auf einen erneuten Coup - mit Verweis auf Köln: "Wie man sieht, kann alles passieren." Dabei wollte der BVB das doch eigentlich verdrängen.

Dortmund: Bürki - Passlack, Akanji, Hummels, Guerreiro - Delaney, Bellingham - Sancho, Reyna, Hazard - Haaland

Rom: Strakosha - Patric, Acerbi, Radu - Marusic, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Fares - Luis Alberto - Immobile, Correa

BVB (Borussia Dortmund) vs. Lazio Rom im LIVE-TICKER: Das Champions-League-Duell im Überblick