BVB - Emre Cans Aufruf an Jadon Sancho: "Muss erwachsener werden"

Jadon Sancho ist ein begnadeter Fußballer, neben dem Platz sorgt er immer wieder für Schlagzeilen. Emre Can fordert nun mehr Disziplin.

Emre Can (26) von hat seinen Teamkollegen Jadon Sancho (20) zu mehr Disziplin aufgefordert. "Wir wissen, dass er in manchen Dingen einfach disziplinierter sein muss, das weiß er selber aber auch", sagte der Defensivspieler bei Sky angesprochen auf die jüngsten Fehltritte des Engländers.

Sancho wurde gemeinsam mit Mitspieler Manuel Akanji am Freitag von der DFL wegen Verstoßes gegen des Hygienekonzept mit einer Geldstrafe, welche vom Spieler selbst als "absoluter Witz" bezeichnet wurde - in ungenannter Höhe belegt . Außerdem wurde über einen unerlaubten Trip nach England während der Corona-Pause berichtet.

Can über BVB-Star Sancho: "Muss erwachsener werden"

"Bei solchen Dingen muss er einfach schlauer sein und erwachsener werden. Solche Fehler darf er sich in Zukunft nicht mehr leisten", wurde Can diesbezüglich deutlich. "Man muss den Jadon führen. Er ist ein super Junge, auch außerhalb des Platzes. Er macht das nicht extra, um für einen Skandal zu sorgen. Vielleicht vertraut er in manchen Dingen zu viel anderen Menschen", so Can.

BVB-Sportdirektor Michael Zorc gab zuletzt zu, dass Sancho gerne "Grenzen austesten" würde. Sportlich ist der Offensivspieler über jeden Zweifel erhaben. Nach 40 Pflichtspielen stehen 20 Tore und 20 Vorlagen zu Buche.