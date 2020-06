BVB: Jadon Sancho flog während der Corona-Pause offenbar unerlaubt nach England

Während der Ausgangsbeschränkungen reiste Jadon Sancho wohl unerlaubt in die Heimat. Der BVB äußerte sich diesbezüglich bislang noch nicht.

Jadon Sancho hat offenbar schon während der Corona-Pause gegen Auflagen verstoßen. Der 20-Jährige war nach Informationen der Bild trotz des Lockdowns und ohne Genehmigung von nach geflogen.

Wie lange sich Sancho in England aufhielt, geht aus dem Bericht nicht hervor. Der Bild zufolge musste der Offensivspieler bei seiner Rückkehr aber für zwei Wochen in Quarantäne. Laut dem BVB konnte Sancho damals wegen Waden-Problemen nicht am Training teilnehmen.

BVB-Stars beim Friseur: Sancho und Co. verstoßen gegen Hygienevorschriften

Die unerlaubte Reise in die Heimat stellt nicht den einzigen Verstoß gegen die Hygienevorschriften dar. Am Mittwoch veröffentlichte die Bild Aufnahmen von Sancho, der sich von Star-Friseur Winnie Nara Karakari die Haare schneiden ließ. Beide trugen keinen Mundschutz.

Neben dem Engländer sollen auch Axel Witsel, Thorgan Hazard, Raphael Guerreiro, Dan-Axel Zagadou und Manuel Akanji von Karakari besucht worden sein.

"Es ist ganz normal, dass auch unsere Jungs sich nach all den Monaten mal die Haare schneiden lassen müssen. Aber was natürlich gar nicht geht, ist, dass das beidseitig in der vergangenen Woche ohne Maske erfolgt. Das werden wir unseren Spielern noch einmal sehr, sehr deutlich in Erinnerung rufen. Die Frage nach seinem Verhalten sollte sich darüber hinaus auch der Friseur stellen", teilte der BVB mit. Zu der Sancho-Reise wollte sich der Klub dagegen nicht äußern.