Juventus-Sportdirektor Fabio Paratici: "Emre Can hat nicht zu unserer Spielweise gepasst"

Nach nur anderthalb Jahren verlässt Emre Can Turin wieder. Nun spricht Juves Sportdirektor Fabio Paratici über die Hintergründe des Transfers.

Juventus Turins Sportdirektor Fabio Paratici hat sich zum Wechsel von Mittelfeldspieler Emre Can zu geäußert und die Beweggründe für den Transfer aus Sicht der Bianconeri dargelegt.

"Emre Can ist ein wichtiger Spieler, er hatte letztes Jahr eine gute Saison", sagte Paratici im DAZN-Interview über den 26-Jährigen, schränkte jedoch ein: "Für die Spielweise, die wir in dieser Saison verfolgen, brachte er aber nicht die richtigen Eigenschaften mit, um richtig reinzupassen."

Juve-Sportdirektor Paratici: "Emre Can bleibt ein herausragender Spieler"

Paratici verwies zudem auf die hohe Qualitätsdichte im Aufgebot von Trainer Maurizio Sarri: "In unserem Kader herrscht eine große Konkurrenz, deswegen greift der Trainer auf diejenigen Spieler zurück, die er für die jeweilige Partie als passend empfindet. Heutzutage braucht man im Fußball mehr als nur elf Spieler, es geht um Rotation und verschiedene Alternativen."

Mehr Teams

"Emre Can bleibt natürlich trotzdem ein herausragender Spieler. Das spiegelt sich auch in der Ablösesumme wieder, die Borussia Dortmund für ihn bezahlt hat", so Paratici weiter.

Der deutsche Nationalspieler war anderthalb Jahre bei Juve tätig und absolvierte dort insgesamt 45 Pflichtspiele (vier Tore, ein Assist). Am Deadline Day folgte nun der Wechsel nach Dortmund. Der BVB leiht Can für eine Gebühr von einer Million Euro zunächst bis Saisonende aus, ehe eine Kaufpflicht in Höhe von 25 Millionen Euro greift.