BVB vs. Eintracht Frankfurt kostenlos im LIVESTREAM: Der Probemonat von DAZN

Borussia Dortmund trifft am Freitagabend um 20.30 Uhr auf Eintracht Frankfurt. Goal verrät, wie Ihr kostenlos im LIVESTREAM dabei sein könnt.

BVB ( ) gegen , das Freitagsspiel der am 22. Spieltag hat es in sich. DAZN hat die Begegnung aus dem Signal Iduna Park live im Stream parat. Goal gibt Auskunft darüber, wie das geht.

Der BVB muss nach dem Pokal-Aus in Bremen und der bitteren 3:4-Niederlage in Leverkusen Wiedergutmachung betreiben. Vier Punkte beträgt der Abstand auf den FC Bayern, kann man diesen am Freitag auf zumindest nur einen Zähler reduzieren?

Eintracht Frankfurt schoss vergangenen Freitag den FC Augsburg mit 5:0 aus der Commerzbank Arena. In Dortmund hofft man ebenfalls auf Zählbares.

Bundesliga heute im LIVESTREAM sehen, das geht am Freitagabend auf DAZN. Der BVB trifft auf Eintracht Frankfurt und wir verraten Euch, wie Ihr kostenlos im LIVESTREAM mit dabei sein könnt.

Duell BVB vs. Eintracht Frankfurt Datum Freitag, 14, Februar 2020 - 20.30 Uhr Ort Signal Iduna Park, Dortmund Zuschauer 81.365 Plätze

BVB vs. Eintracht Frankfurt heute im LIVESTREAM von DAZN sehen

Der Ismaninger Streamingdienst DAZN zeigt das Duell zwischen dem BVB und Eintracht Frankfurt heute im LIVESTREAM. Es gibt nur eine einzige Voraussetzung, um dort mit dabei sein zu können: Ihr müsst Neukunde bei DAZN werden.

DAZN hat die Bundesliga am Freitagabend, am Sonntag um 13.30 Uhr und auch am Montagabend live im Stream im Programm. Demnach läuft auch BVB gegen Frankfurt am Freitag im LIVESTREAM. In der Zeit, in der Ihr Euch bei DAZN als Neukunde registriert, könnt Ihr das ganze DAZN-Programm testen und die vollen 90 Minuten einiger wichtiger europäischer Top-Spiele anschauen.

Dabei zahlt Ihr für die ersten 30 Tage des Abonnements keinen Cent, weil DAZN Euch einen Gratismonat zum Start schenkt. Hier bekommt Ihr alle Infos, welche DAZN-Vertreter bei BVB vs. Frankfurt kostenlos im LIVESTREAM dabei seid:

Vorberichte ab 20.10 Uhr

ab 20.10 Uhr Moderator : Alex Schlüter

: Alex Schlüter Kommentator : Marco Hagemann

: Marco Hagemann Experte: Ralph Gunesch

Eine Zusatzoption habt Ihr hier noch: Reporter-Legende Werner Hansch ist in einem separaten Stream live am Mikrofon und begleitet die vollen 90 Minuten BVB vs. Eintracht Frankfurt zusammen mit Daniel Günther ebenfalls im LIVESTREAM.

DAZN zeigt / überträgt BVB vs. Eintracht Frankfurt kostenlos im LIVESTREAM. Das geht mit dem Probemonat.

DAZN schenkt jedem Neukunden einen Gratismonat. Das bedeutet, dass jeder, der sich für den LIVESTREAM zu BVB gegen Eintracht Frankfurt interessiert, die vollen 90 Minuten umsonst sehen kann.

Nur wenn Ihr aber vorher noch kein Kunde bei DAZN gewesen seid, könnt Ihr die ganze Begegnung zwischen den Dortmundern und den Frankfurtern in voller Länge sehen.

Nach den ersten 30 Tagen zahlt Ihr nur 11,99 Euro pro Monat. Alternativ könnt Ihr auch das Jahresabonnement wählen und 119,99 Euro zahlen.

Wir haben in den letzten Jahren viel in unserer Produkt & das Angebot investiert und müssen deshalb unseren Preis auf 11,99€ / Monat anpassen. Mit unserem Jahresabo könnt ihr DAZN weiterhin für 10€ / Monat genießen (119,99€ / Jahr). Alle Infos: https://t.co/v2REMrQTcn pic.twitter.com/WX6Ph3LPGK — DAZN DE (@DAZN_DE) July 18, 2019

Die Bezahlung für DAZN ist kinderleicht und kann mittlerweile auf viele unterschiedliche Arten und Weisen erledigt werden. Hier findet Ihr alle Informationen zur DAZN-Bezahlung auf einen Blick.

BVB vs. Eintracht Frankfurt kostenlos im LIVESTREAM auf Smartphone und Tablet sehen: Die App von DAZN

Borussia Dortmund trifft auf Eintracht Frankfurt und das Bundesligaspiel wird im LIVESTREAM auf DAZN gezeigt / übertragen. Das geht am einfachsten mit einem internetfähigen Gerät.

Ihr könnt Euch entweder online unter www.dazn.com anmelden und die vollen 90 Minuten live im Stream sehen. Alternativ könnt Ihr Euch die DAZN-App herunterladen und BVB vs. SGE in voller Länge kostenlos sehen.

BVB vs. Eintracht Frankfurt kostenlos im LIVESTREAM: Download der DAZN-App im entsprechenden Store

Sei es ein Laptop, ein SmartTV, ein Amazon Fire Stick, eine Spielekonsole wie die Playstation 4, ein Smartphone, ein Tablet mit Android (Google Play Store), ein PC sowie ein Gerät von Apple (App-Store) - App herunterladen, anmelden, los geht's!

Was braucht man also noch? Der Streamingdienst DAZN stellt für alle internetfähigen Empfangsgeräte eine kostenfreie App bereit. Mit einem Klick auf einen der entsprechenden Links kommt Ihr direkt zum App-Store, bzw. dem Ansprechpartner für Euer jeweiliges System.