BVB und Eintracht Frankfurt geben offenbar Angebote für El Chadaille Bitshiabu von PSG ab

Dortmund und Frankfurt liefern sich ein Duell um El Chadaille Bitshiabu. PSG will das Eigengewächs aber nicht abgeben.

WAS IST PASSIERT? Das Werben des BVB um El Chadaille Bitshiabu von PSG wird konkret. L'Équipe berichtet, Borussia Dortmund habe eine Offerte in Höhe von 15 Millionen Euro Ablöse plus Boni für den jungen Abwehrspieler abgegeben. Auch Dortmunds Bundesligarivale Eintracht Frankfurt habe den Parisern ein Angebot für den Teenager gemacht, heißt es.

WAS IST DER HINTERGRUND? Gerüchte um ein Interesse der beiden deutschen Spitzenvereine an Bitshiabu kursieren seit einigen Tagen. Beim BVB könnte sich im Sommer in der Innenverteidigung etwas tun, sollte Mats Hummels sich mit auslaufendem Vertrag verabschieden. Eintracht Frankfurt muss zur neuen Saison aller Voraussicht nach den Abgang Evan Ndickas in der Defensivzentrale kompensieren.

PSG auf der anderen Seite möchte Bitshiabu laut des L'Équipe-Berichts nicht abgeben. Vielmehr solle der bis 2024 laufende Vertrag des 17-Jährigen vorzeitig verlängert werden. Anschließend sei ein Ausleihgeschäft geplant, um dem Teenager Spielpraxis zu verschaffen.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Bitshiabu ist französischer U19-Nationalspieler (drei Einsätze). Für die PSG-Profis lief er in dieser Saison in 13 Pflichtspielen auf. Unter anderem wurde er beim Rückspiel im Achtelfinale der Champions League gegen den FC Bayern (0:2) nach 45 Minuten eingewechselt.

WIE GEHT ES WEITER? Frankfurt reist im Kampf um einen Platz im Europapokal am Samstag nach Hoffenheim. Der BVB und PSG sind am Sonntag in Bundesliga und Ligue 1 dran: Dortmund trifft auf Wolfsburg, während PSG gegen Troyes ranmuss.