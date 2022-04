Bericht: Auch der BVB zeigt Interesse an Julian Draxler

Julian Draxler steht offenbar ganz oben auf der Streichliste von Paris Saint-Germain. Das berichtet die L'Equipe. Sie berichtet in dem Zuge von einem Interesse von drei Bundesligisten an dem Nationalspieler. Demnach sollen Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen und Hertha BSC an Draxler interessiert sein. Der FC Sevilla habe ebenfalls seine Fühler nach dem 28-Jährigen ausgestreckt.

Der ehemalige Schalker und Wolfsburger besitzt bei PSG noch einen bis 2024 gültigen Vertrag. In der laufenden Saison spielte er unter Trainer Mauricio Pochettino kaum eine Rolle. Es reichte lediglich zu 24 Einsätzen, meist von der Bank aus. Allerdings litt Draxler auch unter zwei Verletzungen.

PSG: Neben Draxler könnte auch Kehrer gehen

Bereits vor einigen Wochen hatte die L'Equipe berichtet, dass Draxler mit einem Abschied im Sommer liebäugele. "Ich brauche Spielrhythmus. Meine Situation ist nicht einfach. Mal sehen, was im Sommer passiert", sagte er Ende März mit Blick auf die Winter-WM in Katar.

Mit Thilo Kehrer soll noch ein weiterer DFB-Kicker zu den Verkaufskandidaten des französischen Meisters gehören. Der Verteidiger habe Interessenten aus England und Deutschland. Die L'Equipe nennt ein Preisschild von 20 bis 30 Millionen Euro. Auch Leandro Paredes und Layvin Kurzawa sollen Paris laut der Meldung im Sommer verlassen.