BVB: Youngster Youssoufa Moukoko wohl vor Nationalmannschafts-Comeback

Youssoufa Moukoko kündigt auf seinem Snapchat-Account an, dass er schon bald in die deutsche Nachwuchs-Nationalmannschaft zurückkehren wird.

Supertalent Youssoufa Moukoko von wird wohl in Kürze sein Comeback in der deutschen Nachwuchs-Nationalmannschaft geben. Auf seinem Snapchat-Account kündigte der 14-Jährige mit der Nachricht "I’m back soon" und drei -Flaggen seine Rückkehr an.

Zuvor wurde der Star der U19 von Borussia Dortmund vom Verein und dem DFB aufgrund des Hypes um seine Person vom Nationalmannschaftsbetrieb befreit. Sein letztes Länderspiel absolvierte er im Oktober 2017 für die deutsche U16 (4:2 gegen ).

BVB: Youssoufa Moukoko erzielte bei U19-Debüt sechs Tore

Der BVB und der DFB sind mit dem Comeback von Moukoko offenbar einverstanden. "Wenn Youssoufa den Wunsch geäußert hat, langfristig betrachtet für Deutschland zu spielen, begrüße ich das natürlich", wird BVB-Manager Michael Zorc in der Bild zitiert. "Ich glaube, dass dieser Schritt für seine Entwicklung ein ganz wichtiger ist", kommentierte Meikel Schönweitz, Cheftrainer der U-Nationalmannschaften.

In diesem Sommer wechselte Moukoko von der U17 des BVB in die U19 und erzielte bei seinem Debüt in der U19- am vergangenen Wochenende sechs Tore beim 9:2 gegen Wuppertal.