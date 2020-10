BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Schalke 04: Die Aufstellung zum Revierderby heute

Borussia Dortmund spielt gegen den FC Schalke 04 im Revierderby. Hier findet Ihr alle Informationen rund um die Aufstellung in der Bundesliga.

Derbytime in der am Samstag, das Revier ruft! Der BVB ( ) spielt gegen den . Der Anpfiff zum Revierderby erfolgt um 18.30 Uhr im Signal Iduna Park.

Der BVB, der am vergangenen Wochenende mit 1:0 in Hoffenheim siegte, unterlag unter der Woche zum Auftakt in die UEFA mit 1:3 bei . Nun will das Team von Lucien Favre Wiedergutmachung betreiben und gegen den Kontrahenten aus Gelsenkirchen gewinnen.

Dieser will dies natürlich mit aller Macht verhindern. Doch die Mannschaft von Manuel Baum hat erst einen Punkt in den ersten vier Spielen gesammelt und hofft auf die Kehrtwende. Am vergangenen Sonntag trennte man sich mit 1:1 von Union Berlin.

Wie sieht es bei beiden Mannschaften personell aus? Welche Akteure stehen den beiden Cheftrainern zur Verfügung und welche müssen definitiv ausfallen?

BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Schalke 04: Die Aufstellung zum Revierderby heute - alle Informationen rund um die beiden Teams gibt es hier in diesem Artikel bei Goal.

BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Schalke 04: Die offizielle Aufstellung zum Revierderby heute

Aufstellung BVB (Borussia Dortmund) Aufstellung FC Schalke 04 noch nicht offiziell noch nicht offiziell Trainer: Lucien Favre Trainer: Manuel Baum

BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Schalke 04: Die Personalsituation beim BVB

Nach dem Champions-League-Spiel des BVB bei Lazio Rom kann Cheftrainer Lucien Favre wieder auf Emre Can bauen. Der Defensivspieler war gegen die Römer wegen einer Rot-Sperre nicht zum Zug gekommen. In der Defensive wird es also wohl auf die Dreierkette Akanji/Hummels/Delaney hinauslaufen. Manuel Akanji setzt zwar zuletzt zwei Wochen aus, weil aber Emre Can am Freitag positiv auf das Coronavirus getestet wurde, dürfte der Schweizer prompt wieder in der Startformation stehen. Eine Alternative für die Abwehrreihe ist noch Routinier Lukasz Piszczek.

Ob Marwin Hitz oder doch Roman Bürki am Samstag zwischen den Pfosten steht, wird sich kurzfristig entscheiden. "Wir werden das am Samstag sehen. Marwin hat das gut gemacht. Das ist einfach so", so Favre auf der Pressekonferenz vor dem Revierderby.

Nach seiner schwachen Leistung gegen Lazio könnte Thomas Meunier nur auf der Bank Platz nehmen, Felix Passlack steht hier bereit. In der Offensive hingegen hat Favre die Qual der Wahl. Mit Giovanni Reyna, Erling Haaland, Marco Reus, Julian Brandt, Reinier, Jadon Sancho und auch Thorgan Hazard kommen auch hier mehrere Alternativen in Frage.

Einzig und allein nicht mit dabei sind Marcel Schmelzer (Reha nach OP), Nico Schulz (Muskelfaserriss) und Dan-Axel Zagadou (Außenbandriss).

BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Schalke 04: Die mögliche Aufstellung

Bürki - Delaney, Hummels, Akanji - Passlack, Witsel, Bellingham, Guerreiro - Reus, Reyna - Haaland

BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Schalke 04: Die Personalsituation bei S04

Manuel Baum will mit seinem FC Schalke 04 Zählbares aus Dortmund mitnehmen. Auch heute wird Neuzugang Frederik Rönnow zwischen den Pfosten stehen, da Ralf Fährmann noch an muskulären Problemen leidet.

In der Defensive fehlt weiter Ozan Kabak wegen seiner Sperre, sodass es wieder auf die beiden Hünen in der Innenverteidigung (Sane und Nastasic) ankommen wird. In der Viererkette gibt es für Baum eigentlich keinen Grund für einen Personalwechsel im Vergleich zur Vorwoche, sodass Kilian Ludewig und Bastian Oczipka die Außenverteidigerpositionen bekleiden könnten.

Selbiges gilt eigentlich für alle Offensivpositionen, da im Spiel gegen Union zuletzt ein Aufwärtstrend erkennbar wird. Und dennoch drängen mit Amine Harit und Goncalo Paciencia gleich zwei Spieler in die Startelf. Dafür müsste dann Vedad Ibisevic und einer seiner Kollegen weichen.

Definitiv nicht mit von der Partie sind Suat Serdar (Oberschenkel) und Malick Thiaw (nicht berücksichtigt). Auch Mark Uth wird ausfallen. Dies bestätigte Trainer Manuel Baum auf der Pressekonferenz vor dem Spiel am Samstag. "Mit Mark Uth fehlt uns vorne drin ein Spieler mit extremer Torgefahr", sagte der 41-Jährige.

BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Schalke 04: Die mögliche Aufstellung

Rönnow - Ludewig, Sane, Nastasic, Oczipka - Mascarell, Bentaleb - Skrzybski, Bozdogan, Raman - Paciencia.

BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Schalke 04: Die Aufstellung in den letzten drei Spielen

Der BVB spielte in den letzten drei Begegnungen gegen den (4:0), (1:0) und Lazio Rom (1:3) in der UEFA Champions League. Hier sind die Aufstellungen:

BVB vs. Freiburg, die Aufstellung : Hitz - Can, Hummels, Akanji - Meunier, Bellingham, Witsel, Guerreiro - Reus, Haaland, Reyna

: Hitz - Can, Hummels, Akanji - Meunier, Bellingham, Witsel, Guerreiro - Reus, Haaland, Reyna BVB vs. Hoffenheim, die Aufstellung : Hitz - Piszczek, Hummels, Can - Meunier, Dahoud, Witsel, Passlack - Sancho, Brandt, Reyna

: Hitz - Piszczek, Hummels, Can - Meunier, Dahoud, Witsel, Passlack - Sancho, Brandt, Reyna BVB vs Lazio, die Aufstellung : Hitz - Piszczek, Hummels, Delaney - Meunier, Bellingham, Witsel, Guerreiro - Sancho, Haaland, Reus

Schalke 04 hatte es dagegen an den letzten drei Pflichtspieltagen mit (1:3), (0:4) und (1:1) zu tun. Hier sind die Aufstellungen:

Schalke 04 vs. Werder Bremen, die Aufstellung : Fährmann, Rudy, Kabak, Stambouli, Oczipka - Mascarell, Bentaleb - Boujellab, Uth, Raman - Paciencia

: Fährmann, Rudy, Kabak, Stambouli, Oczipka - Mascarell, Bentaleb - Boujellab, Uth, Raman - Paciencia Schalke 04 vs. RB Leipzig, die Aufstellung : Fährmann - Stambouli, Sane, Nastasic - Schöpft, Serdar, Mascarell, Bentaleb, Oczipka - Paciencia, Uth

: Fährmann - Stambouli, Sane, Nastasic - Schöpft, Serdar, Mascarell, Bentaleb, Oczipka - Paciencia, Uth Schalke 04 vs. Union Berlin, die Aufstellung: Rönnow - Ludewig, Sane, Nastasic, Oczipka - Bentaleb, Mascarell, Bozdogan - Skrzybski, Ibisevic, Raman

BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Schalke 04: Die Aufstellung in den letzten drei Revierderbys

BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Schalke 04 am 16. Mai 2020 (4:0), die Aufstellung

BVB: Bürki - Piszczek - Hummels - Akanji - Hakimi - Dahoud - Delaney - Guerreiro - Brandt - Haaland - Hazard

Schalke 04: Schubert - Todibo - Sane - Nastasic - Kenny - Serdar - McKennie - Oczipka - Caligiuri - Raman - Harit

BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Schalke 04 am 26. Oktober 2019 (0:0), die Aufstellung

Schalke 04: Nübel - Kenny - Stambouli - Sane - Oczipka - Caligiuri - Mascarell - Serdar - Harit - Burgstaller - Matondo

BVB: Hitz - Piszczek - Weigl - Hummels - Guerreiro - Witsel - Delaney - Sancho - Reus - Hakimi - Götze

BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Schalke 04 am 27. April 2019 (2:4), die Aufstellung

BVB: Bürki - Wolf - Akanji - Weigl - Diallo - Witsel - Delaney - Sancho - Reus - Guerreiro - Götze

Schalke 04: Nübel - Stambouli - Sané - Nastasic - Caligiuri - Mascarell - McKennie - Oczipka - Serdar - Embolo - Burgstaller

BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Schalke 04: Zorc fordert eine Reaktion - Baum hofft auf Erfolgserlebnis

Dortmund gegen Schalke: Vor dem Revierderby sind die Rollen klar verteilt. S04 will seine Negativserie endlich beenden - und der BVB die Antwort auf die Pleite in Rom geben.

Dortmund/Gelsenkirchen (SID) Die enttäuschende Leistung in Rom steckt noch in den Köpfen. Und jetzt wartet der Erzrivale, der so lange nicht gewonnen hat, dass er in diesem Revierderby kaum etwas zu verlieren hat. Also sah Michael Zorc die Zeit gekommen, seine Spieler wachzurütteln. "Sie wollen unser Spiel kaputt machen. Darauf muss jeder Spieler vorbereitet sein", sagte Borussia Dortmunds Sportdirektor vor dem Duell gegen Schalke 04 am Samstag (18.30 Uhr/Sky) und forderte: "Wir wollen eine Reaktion sehen."

Die ist auch dringend nötig, um die leidliche Mentalitätsdebatte nicht wieder aufkochen zu lassen. Dafür forderte Zorc von dem Team eben jene Tugenden, die zum Einmaleins des Fußballs zählen. Und in einem Derby umso mehr: "Kampf, Laufbereitschaft und Emotionen".

In der Champions League beim 1:3 bei Lazio Rom hatte der BVB genau dies nicht auf den Platz gebracht. In Rom hätte man "die Abstandsregeln im Spiel gegen den Ball vorbildlich eingehalten", kommentierte Zorc süffisant. Trainer Lucien Favre versprach: "Das Spiel gegen Schalke wird ganz anders."

Wenn die Mannschaft dieser Ankündigung Taten folgen lässt, geht sie als großer Favorit in dieses Duell. In der Bundesliga stimmen die Ergebnisse - das 0:2 in Augsburg mal ausgeklammert. Der mehrfach angezählte Favre konnte zumindest bisher in einem etwas ruhigeren Umfeld arbeiten.

Für seinen Schalker Gegenüber Manuel Baum gilt das nicht. Der Trainer hat eine höchst verunsicherte Mannschaft übernommen - eine, die seit 20 Spielen in der Liga nicht gewonnen hat und die mental angeschlagen ist. Aber Baum gibt sich kämpferisch.

"Wir wollen, dass die Fans ein Lächeln auf dem Gesicht haben", sagte der 41-Jährige bei Sportschau.de: "Es wäre eine Riesengeschichte, wenn wir gegen Dortmund von der Leidenschaft her ein ähnlich Spiel wie gegen Union auf den Platz bringen und dann auch spielerisch noch besser werden."

Baum, der Nachfolger des entlassenen David Wagner, hat schnell registriert, dass sein Team vor allem psychisch angeschlagen ist. Den Spielern fehle in der aktuellen Phase "die Fantasie, Tore zu schießen", sagte er. Mit anderen Worten: Das Team, das bislang nur zwei Treffer erzielt hat, glaubt selbst kaum noch, dass es Spiele gewinnen kann.

Um diese fatale Entwicklung aufzuhalten, will Baum bei seinen Spielern wieder für ein gutes Gefühl sorgen. "Wenn das entsteht, geht der Kopf auch wieder hoch", sagte er: "Wir wollen mit dem Trainerteam die Mannschaft in die Richtung führen, dass wir Erfolg auf dem Platz haben."

Dass der Brasilianer Naldo, der Derbyheld beim verrückten 4:4 im Jahr 2017 nun zu Baums Trainerstab zählt, kommt dem Coach gerade recht. "Man macht sich in der Woche vor einem Spiel extrem viele Gedanken, wie man die Mannschaft inhaltlich vorbereitet – aber auch emotional", sagte er dem Westfälischen Anzeiger: "Da kann ich mir vorstellen, dass Naldo in dieser Hinsicht eine besondere Rolle spielen könnte."