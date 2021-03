Ex-BVB-Spieler Emre Mor sorgt bei Celta Vigo für Ärger

Der ehemals als "türkischer Messi" gehandelte Mor steht schon länger auf dem Abstellgleis. Ein verpasster Corona-Test sorgt für weiteren Trubel.

Die Verantwortlichen des spanischen Erstligisten Celta Vigo haben offenbar die Nase voll von Emre Mor. Hintergrund ist eine Corona-Verfehlung des 23-Jährigen, der in der Saison 2016/17 bei Borussia Dortmund unter Vertrag stand.

Wie die spanische Zeitung AS berichtet, habe es Mor bereits vor einigen Tagen nach einer genehmigten Reise nach Dubai verpasst, rechtzeitig nach seiner Rückkehr nach Spanien einen Coronatest zu machen. Die Folge: Der türkische Offensivspieler musste in Quarantäne.

Celta Vigo: Aus dem Umfeld hört man, Emre Mor werde nie wieder für den Klub spielen

"Ich kann dazu nur sagen, dass er den PCR-Test einen Tag zu spät gemacht hat, weil er die Klinik nicht gefunden hat", sagte Celta-Vigo-Trainer Eduardo Coudet.

Unter der Überschrift "Emre Mor verliert die Kontrolle" berichtete die AS am Samstag, dass die Verantwortlichen von Celta Vigo mit ihrer Geduld mit Mor am Ende seien. "Er wird nie wieder für uns spielen" und "er hat uns enttäuscht", sei aus dem Klub aus Galicien zu hören.

Emre Mor wird Celta Vigo sportlich kaum fehlen

Rein sportlich wird Mor dem Tabellenelften aus LaLiga allerdings kaum fehlen. Der 15-malige türkische Nationalspieler stand letztmals Ende Januar auf dem Feld und spielt seither keine Rolle mehr. Insgesamt absolvierte er in der laufenden Spielzeit elf Partien für Celta Vigo, in denen er weder ein Tor noch einen Assist verbuchte.

Mor war 2016 vom dänischen Verein FC Nordsjaelland zum BVB gekommen. Nach nur einer Saison in Dortmund zog es ihn 2017 zu Celta Vigo. Von den Spaniern wurde er zwischenzeitlich in die Türkei (Galatasaray) und nach Griechenland (Olympiakos) verliehen, sein Vertrag läuft noch bis 2022.