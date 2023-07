BVB: Deshalb gab Marco Reus offenbar das Kapitänsamt ab

Nach mehreren Jahren als Kapitän von Borussia Dortmund entschloss sich Marco Reus das Amt abzugeben. Nun gibt es Hintergründe zu der Entscheidung.

WAS IST PASSIERT? Borussia Dortmund wird in der kommenden Saison einen neuen Kapitän haben. Marco Reus gab das Amt in diesem Sommer ab. Laut der Sport Bild wuchs dieser Gedanke in seinem Ibiza-Urlaub, Reus wolle nicht mehr länger als Sündenbock nach Niederlagen dienen und sich nach jeder Partie vor den Kameras erklären.

WAS IST DER HINTERGRUND? Nach seinem Urlaub bat der 34-Jährige wohl um ein Gespräch mit Sportdirektor Sebastian Kehl und Edin Terzic und unterrichtete das sportliche Führungs-Duo über seine Entscheidung, um sich mehr auf den Fußball zu konzentrieren.

WAS WURDE GESAGT? Verletzungsfrei bereitete sich Reus auf die neue Saison vor. „Marco ist mit absoluten Topwerten aus dem Urlaub zurückgekommen, das zeigt seine Professionalität”, lobt Kehl.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty Images