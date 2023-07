BVB: Marco Reus legt Kapitänsamt bei Borussia Dortmund nieder

Nach fünf Jahren als Kapitän legt Marco Reus beim BVB das Amt nieder.

WAS IST PASSIERT? Marco Reus gibt nach fünf Jahren die Kapitänsbinde bei Borussia Dortmund ab.

Die Entscheidung habe er laut Klubangaben am Mittwoch zunächst Trainer Edin Terzic, Sportdirektor Sebastian Kehl und seiner Mannschaft mitgeteilt.

WAS WURDE GESAGT? "Mir ist es sehr wichtig, euch das persönlich mitzuteilen", sagte Reus in einer Videobotschaft, die er an die BVB-Anhänger richtete: "Ich hatte im Urlaub sehr lange Zeit nachzudenken, und ich habe mich entschieden, die Kapitänsbinde weiterzugeben."

Er habe die Binde des Vizemeisters "voller Stolz und mit großer Ehre" getragen und wünsche sich, dass Terzic und Kehl nun "einen sehr guten Nachfolger finden".

WIE GEHT ES WEITER? Zur Nachfolge machte der Verein zunächst keine Angaben. Reus (34) hatte seinen auslaufenden Vertrag in Dortmund Ende April um ein Jahr verlängert.