Wer zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. Werder Bremen live im TV und LIVE-STREAM? Die Übertragung der Bundesliga

29. Spieltag in der Bundesliga, Der BVB empfängt am Sonntag den SV Werder Bremen. Goal erklärt, wie die Begegnung gezeigt / übertragen wird.

Der 29. Spieltag der Bundesliga ist in vollem Gang: Am Sonntagnachmittag treffen der BVB (Borussia Dortmund) und Werder Bremen aufeinander. Anpfiff der Begegnung im Signal-Iduna-Park ist um 15.30 Uhr.

Beide Mannschaften mussten zuletzt Dämpfer hinnehmen: Die Schwarz-Gelben flog nach zwei 1:2-Niederlagen gegen Manchester City aus dem Champions League, während die Bundesligasaison einer Achterbahnfahrt gleicht. Mit einem Sieg gegen die Werderaner könnte man dafür erstmals seit dem 2. März zwei Siege in Folge feiern.

Der SV Werder Bremen befindet sich aktuell in den Hardcore-Wochen: Zuletzt gab es Niederlagen gegen Bayern, Wolfsburg und Leipzig, insgesamt ist man seit vier Spielen ohne Punktgewinn. Ob sich das gegen die Borussia ändert?

In der Vergangenheit war das Duell Dortmund gegen Bremen gerne für Überraschungen und Spektakel gut, so auch am Sonntag? Goal erklärt in diesem Artikel, wie die Bundesliga im TV und LIVE-STREAM gezeigt / übertragen wird.

BVB (Borussia Dortmund) vs. Werder Bremen: Die Bundesligapartie im Überblick

Wer zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. Werder Bremen im TV? Die Übertragung der Bundesliga

Der BVB und Werder Bremen: zwei Traditionsvereine mit vielen Fans, nicht nur in den jeweiligen Städten. Beide Mannschaften gehören zwar aktuell nicht zu den erfolgreichsten im Land, trotzdem stehen weiterhin viele Fans hinter ihrem Lieblingsverein.

🎙 Edin #Terzic: „Axel #Witsel geht es sehr gut, er ist in der Reha voll im Soll, wobei es in dieser Saison nichts mehr wird. Auch bei @Schmelle29 und Youssoufa #Moukoko wird die Belastung stetig gesteigert. @daaaxo braucht noch etwas Ruhe, ist aber auch voll im Plan.“ pic.twitter.com/gsfk3RIahS — Borussia Dortmund (@BVB) April 16, 2021

Da verwundert es also nicht, dass sich viele Anhänger:innen, auch neutrale, das Bundesligaspiel am Sonntag LIVE im TV anschauen wollen. Aber wird dieses überhaupt im TV übertragen?

Wer zeigt BVB vs. SVW LIVE im TV? Sky überträgt die Bundesliga!

Als Antwort auf diese Frage gibt es gute und schlechte Neuigkeiten. Wir brechen mit der Tradition und fangen ausnahmsweise mit der guten Nachricht an: Das Spiel zwischen dem BVB und Werder Bremen am Sonntag wird im TV übertragen!

Der Fernsehsender Sky hat sich in dieser Saison die Rechte an allen Sonntagsspielen um 15.30 und 18 Uhr gesichert und wird daher auch diese Begegnung LIVE und in voller Länge übertragen.

BVB gegen Werder Bremen nur im Pay-TV: So teuer ist Sky

Damit kommen wir aber auch direkt zur schlechten Nachricht: Sky überträgt die Bundesliga, weshalb es für viele Fans zu Extrakosten kommen könnte. Zur Erklärung: Sky gehört zu den Pay-TV-Sendern.

Das heißt, dass ihr Geld bezahlen müsst, um auf das Programm zugreifen zu können. Sky hat das so geregelt, dass ihr unterschiedliche Pakete buchen könnt, die jeweils unterschiedliche Programmgebiete abdecken. Eine Übersicht findet ihr dazu in der folgenden Aufzählung, mehr Informationen findet ihr auf der Website von Sky.

Bundesliga-Paket für #BVBSVW: Das sind die Pakete von Sky

Sport-Paket Champions League (nur noch diese Saison) Formel 1 DFB-Pokal Tennis, Reitsport, etc.

Bundesliga-Paket ausgewählte Spiele der Bundesliga alle Spiele der 2. Bundesliga

Kids-Paket Programm für Kinder

Entertainment-Paket Serien

Cinema-Paket Filme



BVB (Borussia Dortmund) vs. Werder Bremen: Die LIVE-Übertragung der Bundesliga auf Sky

Werfen wir einen Blick auf die Übertragung der Bundesliga am Sonntagnachmittag: Kommentator ist Marcus Lindemann. Wie bei jeder Bundesligabegegnung auf Sky ist auch dieses Spiel in HD zu sehen.

Sender : Sky Sport Bundesliga 1 Sky Sport Bundesliga 1 HD

: Beginn der Übertragung : 14.30 Uhr

: 14.30 Uhr Anstoß : 15.30 Uhr

: 15.30 Uhr Kommentar: Marcus Lindemann

Wer überträgt / zeigt BVB (Borussia Dortmund) gegen Werder Bremen: Die Bundesliga läuft am Sonntag im LIVE-STREAM

Wie die Bundesliga am Sonntag LIVE im TV laufen wird, haben wir nun ausführlich erklärt - am Ziel sind wir aber noch lange nicht: Viele Fans haben schließlich keinen Fernseher zuhause, wie können diese dann das Spiel verfolgen?

Gerade jetzt, wo der Besuch in der Kneipe, um das Spiel dort zu verfolgen, nicht möglich ist, sind viele auf LIVE-STREAMS angewiesen. Wir präsentieren euch die beiden Varianten von Sky.

Sky Go / Sky Ticket? Die Bundesliga am Sonntag LIVE auf Sky sehen

Sky Go Keine Zusatzkosten

Für Fans, die schon Kunde bei Sky sind

Mit richtigen LogIn-Daten anmelden

Gewünschten LIVE-STREAM auswählen - Lieblingsverein verfolgen Sky Ticket Für Fans, die kein Sky-Abonnement gebucht haben

Unverbindlich, jederzeit kündbar, ohne ein Jahresabo abschließen zu müssen

Zugang zu ausgewählten Inhalten

Registrieren und anmelden

Richtigen LIVE-STREAM auswählen - Fußball genießen

BVB (Borussia Dortmund) vs. Werder Bremen im LIVE-STREAM sehen - so findet ihr die kostenlosen Apps von DAZN und Sky

Bundesliga im kostenlosen LIVE-TICKER und in den Highlights: So seht ihr Marco Reus, Jiri Pavlenka und Co. in Action!

Sky ist euch zu teuer oder aber ihr schafft es nicht, rechtzeitig den LIVE-STREAM oder die TV-Übertragung einzuschalten? Dann solltet ihr einen genaueren Blick auf den kostenlosen LIVE-TICKER von Goal werfen!

Wenn euch das nicht reicht und ihr so schnell wie möglich die besten Szenen sehen wollt, solltet ihr den kostenlosen und unverbindlichen DAZN-Probemonat in Betracht ziehen - hier werden unter anderem 40 Minuten nach Abpfiff die Highlights aller Bundesligabegegnungen hochgeladen!

Wer zeigt / überträgt BVB vs. SV Werder Bremen: Die Aufstellungen in der Bundesliga

Edin Terzic gegen Florian Kohfeldt: Wie werden die beiden Trainer der Traditionsvereine am Sonntag auflaufen lassen? Eine Stunde vor Anpfiff werden die Aufstellungen an dieser Stelle eingetragen!

