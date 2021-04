BVB (Borussia Dortmund) vs. Manchester City live: Die Champions League heute im LIVE-TICKER - 1:0

In der Champions League kommt es heute zum Rückspiel zwischen Borussia Dortmund und Manchester City. Hier gibt's die ganze Partie im LIVE-TICKER.

Hochspannung in Dortmund: Im Rückspiel des Champions-League-Viertelfinals empfängt der BVB Manchester City - und die Schwarz-Gelben wollen die 1:2-Niederlage aus dem Hinspiel wettmachen. Anpfiff der Partie ist heute um 21 Uhr. Hier könnt Ihr das ganze Spiel im LIVE-TICKER verfolgen.

Borussia Dortmund vs. Manchester City 1:0 Tore 1:0 Bellingham (15.) Aufstellung BVB Hitz - Morey, Akanji, Hummels, Guerreiro - Emre Can, Dahoud, Bellingham - Reus, Haaland, Knauff Aufstellung MCI Ederson - Walker, Stones, Ruben Dias, Zinchenko - De Bruyne, Rodri, Gündogan - Mahrez, Bernardo Silva, Foden Gelbe Karten -

25' Und weiter gehts, es kracht im Westfalenstadion - de Bruyne mit Wucht an die Latte! Im linken Halbfeld will de Bruyne auf Foden durchstecken, der Pass bleibt aber hängen. Doch de Bruyne setzt gegen Dahoud nach, dem der Ball verspringt. So kommt de Bruyne halblinks im Strafraum zum Schuss, überwindet auch Hitz, aber nicht die Querstange.

23' Walker wird an der rechten Eckfahne von Guerreiro und Reus zugestellt, bekommt den Ball ober trotzdem irgendwie zu Mahrez an die Grundlinie im Sechzehner durch. Der bleibt mit seinem Rückpass an Dahoud hängen. Die anschließende Ecke zieht Mahrez an den kurzen Pfosten, wo Rodri verlängern will. Dahinter steht Haaland und lenkt den Ball ganz knapp am kurzen Pfosten vorbei. Eventuell hat der Ball da den Pfosten sogar noch berührt.

21' 15 Minuten Beschnuppern wurden uns also gegönnt, spätestens jetzt ist Feuer und Dramatik drin. Jetzt ist City gefragt. Und City wird kommen. Prallt bislang mit seinen Ballstafetten aber noch regelmäßig spätestens 30 Meter vor dem gegnerischen Tor ab.

19' Bei der anschließenden Ecke kommt Akanji zum gefährlichen Kopfball. Der Aufsetzer springt Richtung linkes Eck, Ederson ist zur Stelle und packt sicher zu. Im Anschluss könnte City kontern, 30 Meter vor dem Tor verpufft der Gegenangriff aber. Wir nehmen Fahrt auf.

18' Und Dortmund legt fast nach. Wieder behauptet sich Haaland, diesmal im Zentrum, diesmal gegen Dias. Der Ball springt zu Dahoud, der links in den Strafraum zu Reus legt. Der wird noch im letzten Moment von Walker geblockt.

TOOOR! BVB (Borussia Dortmund) vs. Manchester City 1:0 | Torschütze: Bellingham

15' Dortmunder Traumstart! Ein langer Ball von Can links in den Strafraum zu Haaland ist der Auslöser. Stones kommt nicht in den Zweikampf, Haaland kann ganz leicht an die Strafraumkante zurücklegen. Dort will Dahoud abziehen, es kommt zum Pressschlag. Der springt zu Bellingham, der den Ball 15 Meter zentral vor dem Tor perfekt verarbeitet und mit der innenseite in den Winkel legt. Ederson ist noch dran, kann aber nicht retten.

11' Der Auftakt ist gut und ausgeglichen, aber noch unspektakulär. Trotzdem liegt jederzeit eine gewisse Spannung in der Luft. Es knistert auf jeden Fall. Zu großes Risiko geht noch keines der Teams ein. Das kennen wir schon aus dem Hinspiel.

9' Haaland übrigens seit sechs Pflichtspielen ohne Treffer. So lang wie noch nie in seiner Profi-Karriere. Was für eine Krise. Was ich ja eher als gutes denn schlechtes Omen für den BVB deute.

7' Und so verzeichnen wir stattdessen den ersten Torabschluss des Spiels für den BVB! Zinchenko mit dem schwierigen Ball unter Bedrängis ins Zentrum, wo Reus dazwischen ist. Dias kann so nicht klären, der Ball springt zu Dahoud, der aus 20 Metern wuchtig abzieht. Genau in die Arme von Ederson.

6' Erstmals wird es etwas brenzlig, als sich de Bruyne auf dem linken Flügel mit einem einfachen Haken gegen Morey durchsetzt. Dortmund hat Glück, dass Gündogan der scharfe Pass an den kurzen Pfosten verspringt. Can ist dazwischen. Klärt aber unzureichend. Es bleibt noch unbestraft, mit etwas Gestolpere bekommt Dortmund den Ball vom eigenen Sechzehner weg.

4' ManCity spielt ohne Stürmer. Also, nicht nur nominell, Jesus sitzt auf der Bank, sondern auch tatsächlich auf dem Feld. Da steht keiner vorne drin. Stattdessen fünf Mittelfeldspieler, die unterschiedlich tief stehen. Und viel, viel rotieren.

3' Der Schiedsrichter heißt del Cerro Grande, kommt aus Spanien und ist national wie international sehr erfahren. Das ist insofern erwähnenswert, als dass der Schiedsrichter im Hinspiel ein Thema war, weil BVBs Bellingham ein Tor arg strittig aberkannt wurde. Hoffen wir für uns und die Teams und das Schiri-Team, dass das heute nicht entscheidend wird.

BVB (Borussia Dortmund) vs. Manchester City im LIVE-TICKER: ANPFIFF

1' Es geht los, der Ball in Dortmund rollt.

Vor Beginn | Seit Sommer 2016 ist Pep Guardiola Trainer bei ManCity. Seitdem war in der CL bis auf die Debütsaison jedes Mal im Viertelfinale Schluss. Und in jener Debütsaison sogar schon im Achtelfinale. Dabei ging City in jedem Jahr (vielleicht außer gegen Liverpool 17/18) nominell als turmhoher Favorit ins Duell. Es würde irgendwie zu dieser Geschichte passen, sollte der BVB heute zustechen und als einziges deutsches Team ins Halbfinale des diesjährigen Europapokals einziehen. Andererseits: Irgendwann sollte City auch echt mal soweit sein.

Vor Beginn | BVB-Fans, weggehört: In sechs von sieben Fällen, in denen Dortmund in der K.o.-Phase der CL ein Hinspiel verloren hat, setzte es das Aus. Und City ist in 15 Europapokal-Duellen seiner Geschichte, bei denen das Hinspiel gewonnen wurde, 13 Mal weitergekommen. Aber, BVB-Fans, wieder hingehört: In der gesamten CL-Geschichte sind Teams mit einem 2:1 im Hinspiel zu Hause bislang häufiger ausgeschieden (15) als weitergekommen (12).

Vor Beginn | Trotzdem sei erwähnt, dass ManCity am Wochenende mit 1:2 gegen Leeds United verloren hat. Und das auch noch trotz einer ganzen Halbzeit in Überzahl. So eine Überraschungsniederlage, das ist den so dominanten und in Grund und Boden spielenden Citizens diese Saison noch gar nicht passiert. Es war die zweite Niederlage in den letzten 29 Spielen. Der Rest? Alles gewonnen. Alles.

Vor Beginn | Wir werden sehen, wie wertvoll der späte Auswärtstreffer von Reus letzte Woche war. Und wir werden sehen, wie wertvoll der noch spätere Siegtreffer von Foden letzte Woche war. Die 90 Minuten isoliert betrachtet, sind die Erwartungshaltungen nicht anders als letzte Woche. City ist in herausragender Form immer noch das Maß der Dinge aktuell in Europa. Dortmund immer noch Außenseiter in diesem Duell. Da ändern auch die verschiedenen Ergebnisse am Wochenende nichts.

Vor Beginn | Und damit Ironie ausgeschaltet und rein ins spannende Rückspiel zweier Mannschaften, die sich letzte Woche ein gutklassiges und würdiges Viertelfinale der Champions League geliefert haben. Traut man den Aufstellungen, dürfte uns heute nichts anderes erwarten. Dortmund muss ein 1:2 aufholen, das ist theoretisch aber schnell gemacht. Hinten nichts zulassen und vorne ein Haaland, das reichte schon.

Vor Beginn | Bei ManCity schickt Coach Guardiola im Vergleich zum Hinspiel etwas überraschend Zinchenko auf die linke Seite statt Cancelo (Bank), das war aber auch bei ihm schon alles. Im Gegensatz zum BVB wurde bei den Citizens dagegen am Wochenende fleißig rotiert. Jesus, Sterling, Torres, Fernandinho, Mendy und Ake gaben Gündogan, de Bruyne, Foden, Mahrez, Rodri und Walker eine Pause. Dafür ging das Spiel aber auch mit 1:2 gegen Leeds United verloren. Zweite Garde eben.

Vor Beginn | BVB-Trainer Terzic schickt dieselbe Startelf in die Partie, die vor einer Woche das Hinspiel knapp mit 1:2 verloren hat. Auch im Vergleich zum 3:2-Sieg am vergangenen Samstag gegen Stuttgart sind die Veränderungen minimal. Da hatte Can eine Pause gekriegt. Nun rückt er für Delaney (Achillessehnenprobleme) wieder in die Startelf. Außerdem spielt Knauff für Reyna. Ein 19-Jähriger für einen 18-Jährigen. Da hat die Erfahrung den Ausschlag gegeben. Stichwort Erfahrung: Kapitän Reus bestreitet heute sein 50. Spiel in der Champions League.

Vor Beginn | Herzlich willkommen in der Champions League zur Begegnung im Vierfelfinal-Rückspiel zwischen Dortmund und Manchester City.

BVB (Borussia Dortmund) vs. Manchester City im LIVE-TICKER: Die Aufstellung

Das ist die Aufstellung von Borussia Dortmund:

Hitz - Morey, Akanji, Hummels, Guerreiro - Emre Can, Dahoud, Bellingham - Reus, Haaland, Knauff

Bank: Bürki, Drljaca - Piszczek, Reyna, Schulz, Reinier, Hazard, Passlack, Meunier, Brandt, Tigges, Raschl

Der BVB beginnt heute mit der gleichen Startelf wie im Hinspiel in Manchester.

Marco Reus läuft heute zum 50. Mal in der Champions League auf.

Manchester City setzt auf folgende Aufstellung:

Ederson - Walker, Stones, Ruben Dias, Zinchenko - De Bruyne, Rodri, Gündogan - Mahrez, Bernardo Silva, Foden

Bank: Steffen, Trafford, Ake, Sterling, Gabriel Jesus, Laporte, Ferran Torres, B. Mendy, Fernandinho, E. Garcia

Zinchenko startet bei City erstmals seit Dezember, einem 0-0 in Porto, wieder in der Königsklasse. In der K.o.-Runde kam er zuletzt beim 7-0 gegen Schalke im März 2019 von Beginn an zum Einsatz.

BVB (Borussia Dortmund) vs. Manchester City im LIVE-TICKER: Die Opta-Fakten vor der Partie heute

In 6 von 7 Fällen, in denen Borussia Dortmund ein Hinspiel in der K.o.-Phase der Champions League verloren hat, ist der BVB ausgeschieden. Einzige Ausnahme war das Duell mit Benfica im Achtelfinale 2016-17 (Hinspiel 0-1, Rückspiel 4-0).

In 15 Europapokal-Duellen, in denen Man City das Hinspiel gewonnen hatte, sind die Engländer 13-mal eine Runde weitergekommen. Ausgeschieden ist man nur gegen Juventus 1976-77 im UEFA-Pokal und gegen Monaco 2016-17 in der Champions League.

In der Champions-League-Geschichte sind die Mannschaften, die das Hinspiel in einer K.o.-Phase zuhause mit 2-1 gewonnen haben, öfter ausgeschieden (15) als weitergekommen (12).

Das bislang einzige Heimspiel gegen Man City hat Borussia Dortmund in der Champions-League-Gruppenphase im Dezember 2012 mit 1-0 gewonnen.

Borussia Dortmund hat in der Champions League seine letzten 2 Heimspiele gegen englische Mannschaften verloren (2017-18 und 2018-19 gegen die Spurs), nachdem man zuvor nur 1 der vorherigen 7 solcher Duelle verloren hatte (S4 U2).

Manchester City hat in seinen letzten 4 Champions-League-Auswärtsspielen kein Gegentor kassiert – das letzte Team, das in der Königsklasse in 5 Auswärtsspielen hintereinander ohne Gegentor geblieben ist, war Manchester United (6 in der Saison 2010-11).

Nachdem er 3 seiner ersten 5 Pflichtspiele gegen Borussia Dortmund verloren hatte, ist Man City-Coach Pep Guardiola nun seit 7 Spielen gegen den BVB ungeschlagen (S4 U3).

Borussia Dortmunds Stürmer Erling Haaland hat in nur 3 seiner 15 Champions-League-Spiele kein Tor geschossen. In seinen 4 Auftritten im SIGNAL IDUNA PARK war er jedes Mal erfolgreich (7 Tore insgesamt).

Mit einem Tor wäre Man Citys Sergio Agüero der erfolgreichste Torschütze eines Premier League-Klubs in der Champions League (aktuell liegt er mit 36 Treffern gleichauf mit Didier Drogba). Gegen deutsche Teams hat der Argentinier in der Königsklasse öfter getroffen (11) als gegen Mannschaften einer anderen Nation.

Man Citys Kevin De Bruyne war in seinen letzten 12 Champions-League-Spielen an 13 Toren beteiligt (4 Tore, 9 Assists). In seinen 4 Spielen in dieser Saison war der Belgier an 6 Treffern beteiligt (2 Tore, 4 Assists).

BVB (Borussia Dortmund) vs. Manchester City im LIVE-TICKER: Der Vorbericht zur Partie - Sieg oder Champions-League-Abschied: BVB will die "Weltsensation"

Eine "unglaubliche Leistung" für eine "unglaubliche Geschichte": Borussia Dortmund hofft auf eine magische Fußball-Nacht gegen Manchester City.

Die "Weltsensation" oder ein Champions-League-Goodbye für lange Zeit - in prekärer Liga-Lage nimmt Borussia Dortmund die Gefahr als Ansporn für ein kleines Wunder. "Wir spüren eine große Vorfreude, aber keinerlei Druck", sagte Klub-Boss Hans-Joachim Watzke dem SID vor dem spannenden Viertelfinal-Rückspiel gegen Manchester City.

Vor dem Hinspiel noch erschien der von Pep Guardiola zur Höchstleistung gepeitschte Gegner übermächtig. Nach dem achtbaren 1:2 in England aber sieht sich der BVB am Mittwoch (21.00 Uhr/Sky) mit mehr als nur Außenseiterchancen auf die "Weltsensation" (Watzke) und sein erstes Halbfinale seit 2013. Nur der Champions-League-Sieg oder eine grandiose Bundesliga-Aufholjagd können die Dortmunder erneut in die Königsklasse führen.

Die Hürde könnte kaum gewaltiger sein. "Wir haben in Manchester gesehen, dass wir ihnen wehtun können", betonte Sebastian Kehl, Leiter der Lizenzspielerabteilung, trotz einiger Personalsorgen. "Wir wissen um ihre Stärken." Allerdings sei auch bei der "besten Mannschaft der Welt" (Trainer Edin Terzic) Respekt zu spüren: "Sie haben ein Gefühl dafür bekommen, dass die Entscheidung noch nicht gefallen ist."

ManCity fürchtet besonders Erling Haaland. "Seine Zahlen sind unglaublich, herausragend", lobte der Nationalspieler und frühere Dortmunder Ilkay Gündogan am Dienstag. Allerdings ist Haaland inmitten der Diskussion über seine Zukunft in den seltenen Anfang einer Torflaute gesegelt. Weder im Hinspiel noch in den vergangenen beiden Ligapartien hat der Norweger getroffen - dabei muss gegen den souveränen Tabellenführer der Premier League unbedingt ein Tor her. "Wir sind unter Zugzwang", mahnte Abwehrchef Mats Hummels.

Das nötige 1:0 würde Terzic wie auch jeden Sieg mit zwei Toren Unterschied selbstverständlich "gerne nehmen". Schon dreimal haben die Dortmunder im Europapokal ein 1:2 gedreht: 1963 beim legendären 5:0 gegen Benfica Lissabon, 1987 gegen Celtic Glasgow und 1994 gegen Slovan Bratislava. Um die "unglaubliche Geschichte" möglich zu machen, "müssen wir eine unglaubliche Leistung zeigen", forderte Terzic. "Der Glaube ist groß, aber Glaube allein wird nicht reichen."

Sollte spät Haaland treffen: perfekt. Denn nur im Falle der erneuten Champions-League-Qualifikation steigt wohl auch die Chance darauf, dass Haaland dem BVB noch etwas länger erhalten bleibt. Sein Berater Mino Raiola berichtete bei Sport1, die BVB-Bosse hätten klargestellt, das Torphänomen nicht verkaufen zu wollen. Er selbst, fügte er vielsagend an, sei da allerdings anderer Meinung.

So oder so: "Ein Viertelfinale der Champions League", betonte Watzke, "ist immer etwas Besonderes." Umso mehr gilt dies auch für Pep Guardiola: Der Star-Trainer hat in vier Jahren mit der Multimillionen-Mannschaft von ManCity tatsächlich noch nicht das Halbfinale erreicht. Diesmal sieht es gut aus. Allerdings, warnte Gündogan: "An einem guten Tag kann der BVB jede Mannschaft in Europa schlagen."

