In der Bundesliga kommt es heute zum Duell BVB (Borussia Dortmund) vs. Union Berlin. Goal erklärt, wieso Sky die Partie nicht überträgt.

Top-Spiel am Sonntagnachmittag: Der BVB (Borussia Dortmund) hat Union Berlin zu Gast. Anpfiff im Signal-Iduna-Park ist heute um 17.30 Uhr.

Zwei Mannschaften, die in dieser Saison auch in einem internationalen Wettbewerb vertreten sind, treffen heute aufeinander - viele Anhänger:innen versprechen sich von einem Duell zwischen dem BVB und Union viel Spannung.

Nach vier Spieltagen gehört Union zu den vier Teams, die noch keine Niederlage in der Bundesliga hinnehmen mussten - ein Sieg und drei Unentschieden bedeuten bislang Rang acht in der Tabelle. Obwohl der BVB bereits einmal als Verlierer vom Platz ging (gegen den SC Freiburg am zweiten Spieltag), ist der BVB Dritter und liegt drei Punkte vor Union, da alle anderen Spiele der Schwarz-Gelben in der Bundesliga gewonnen wurden.

Union Berlin ist eine der Überraschungen der Bundesliga, deshalb werden viele Anhänger:innen an diesem Herbstsonntag die Bundesliga im TV und LIVE-STREAM verfolgen wollen! Goal erklärt in diesem Artikel, wieso heute nicht Sky die Bundesliga überträgt.

BVB (Borussia Dortmund) vs. Union Berlin: Die Begegnung der Bundesliga im Überblick

Begegnung BVB (Borussia Dortmund) vs. Union Berlin Datum 19. September 2021 Uhrzeit 17.30 Uhr Ort Signal Iduna Park | Dortmund Wettbewerb Bundesliga | 5. Spieltag Direkter Vergleich Siege BVB (Borussia Dortmund): 2 Unentschieden: 0 Siege Union Berlin: 2

Darum zeigt Sky nicht BVB (Borussia Dortmund) vs. Union Berlin heute live: Die Bundesliga im TV

Der BVB ist einer der der beliebtesten Vereine in Deutschland - jede Woche wollen tausende Anhänger:innen in den Signal-Iduna-Park und Millionen vor die Fernsehgeräte, um der schwarz-gelben Borussia zuzuschauen.

Bei solch einmaligen Spielern wie Erling Haaland, Jude Bellingham oder Marco Reus ist das auch wenig überraschend - hier ist Spektakel programmiert. Aber wie sieht es heute mit der Übertragung aus?

Bundesliga heute ohne Sky: BVB (Borussia Dortmund) vs. Union Berlin im Fernsehen sehen

Es steht bereits im Titel: Sky wird heute die Bundesliga nicht übertragen. Der Grund dafür ist einleuchtend: Der kostenpflichtige Fernsehsender aus Bayern hat keine Rechte an der Übertragung dieser Begegnung und darf das Spiel daher nicht zeigen.

Das war in der vergangenen Saison noch anders: Sky hielt bis zur letzten Saison noch die Rechte an den Begegnungen am Sonntag um 15.30 Uhr und 17.30 Uhr - das hat sich aber geändert.

DAZN überträgt heute BVB (Borussia Dortmund) vs. Union Berlin! Die Bundesliga im TV

Die Rolle von Sky auf dem Fußballmarkt wird immer kleiner, der Grund dafür liegt vor allem bei einem Konkurrenten: DAZN hat sich nämlich auch hier die Rechte an den Begegnungen gesichert und überträgt daher BVB vs. Union Berlin heute LIVE.

Der Grund dafür ist auch, dass DAZN bei den Fußballfans in Deutschland weitaus beliebter sein dürfte. Nicht nur das kostenlose Probe-Abonnement dürfte dafür sorgen, auch die hochqualitative Übertragung der Sportevents trägt dazu bei:

Die Bundesliga LIVE im TV: So überträgt DAZN BVB (Borussia Dortmund) vs. Union Berlin

Beginn der Übertragung : 16.30 Uhr

: 16.30 Uhr Anstoß : 17.30 Uhr.

: 17.30 Uhr. Sender : DAZN 2

: DAZN 2 Plattform: DAZN

DAZN Moderation : Laura Wontorra

: Laura Wontorra Kommentar : Jan Platte

: Jan Platte Experte: Sandro Wagner

NEU: DAZN ist jetzt auch im Fernsehen zu sehen!

Ihr seid alteingesessene/r Sky-Kund:in und wisst jetzt nicht genau, wie ihr heute die Bundesliga und das BVB-Spiel verfolgen wollt? Keine Sorge, dafür sind wir da. In den nächsten Abschnitten erklären wir, was es rund um das (kostenlose) Abonnement zu wissen gibt.

Vorher werfen wir aber noch einen Blick auf die Übertragung: DAZN ist nämlich mittlerweile mehr als nur ein reiner Streamingdienst! Mit DAZN 1 und DAZN 2 gibt es zwei TV-Programme, die bei Vodafone und Sky laufen. Gute Nachrichten: BVB vs. Union ist nicht nur im LIVE-STREAM, sondern auch auf DAZN 2 zu sehen!

BVB (Borussia Dortmund) vs. Union Berlin nicht bei Sky: Die Bundesliga heute im LIVE-STREAM

DAZN überträgt heute also die Bundesliga, richtig gute Nachrichten für Fußball-Anhänger:innen im ganzen Land sind das. Allerdings ist der Streamingdienst erst seit 2016 auf dem Markt, weshalb es noch einige Fragen geben könnten - die klären wir hier.

BVB (Borussia Dortmund) kostenlos sehen: Das ist der DAZN Probemonat

Fangen wir mit der beliebtesten Eigenschaft von DAZN an: Dem DAZN Probemonat. Mit diesem könnt ihr kostenlos auf das gesamte Programm zugreifen! Richtig gelesen: Egal ob Bundesliga, Champions League, NFL oder Darts-WM - mit dem Probemonat seht ihr die gesamte DAZN-Welt.

Was den Probemonat so besonders macht, sind zwei Punkte: Einerseits natürlich, dass er kostenlos ist. Andererseits ist er unverbindlich, heißt: Wenn ihr keine Lust habt, nach dem Gratismonat ein kostenpflichtiges Abonnement zu bezahlen, könnt ihr ganz einfach kündigen!

DAZN mit zwei Varianten: So günstig sind Bundesliga, Champions League und alles andere bei DAZN

Der kostenlose Probemonat ist um, trotzdem wollt ihr weiterhin in den Genuss von DAZN kommen? Zwei Optionen bleiben euch dann noch, diese heißen Monatsabo und Jahresabo. Die Varianten unterscheiden sich dabei nur in Kosten und Laufzeiten und nicht im gezeigten Programm.

Jahresabo: 149,99 Euro pro Jahr | knapp 12,50 Euro pro Monat | Jährlich kündbar | Jährliche Zahlung

Monatsabo: 14,99 Euro pro Monat | 179,88 Euro pro Jahr | Monatlich kündbar | Monatliche Zahlung

Champions League, Bundesliga, NBA, NFL: So viel LIVE-Sport zeigt nur DAZN

Fußball Bundesliga Champions League Ligue 1 Serie A LaLiga viele weitere Topligen

Motorsport

Tennis

Darts

Basketball

American Football

Kampfsport Boxen MMA / UFC WWE

Baseball

Radsport

und vieles mehr

Bundesliga heute LIVE: Die Aufstellungen vom BVB (Borussia Dortmund) und Union Berlin

Eine Stunde vor Anpfiff veröffentlich die beiden Klubs ihre offiziellen Aufstellungen, welche wir daraufhin hier eintragen. Klickt euch rechtzeitig in den Artikel, um ideal vorbereitet zu sein!

BVB (Borussia Dortmund) vs. Union Berlin: Die Übertragung der Bundesliga heute LIVE