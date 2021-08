BVB (Borussia Dortmund) vs. TSG Hoffenheim live: Die Bundesliga heute im LIVE-TICKER - 3:2

In der Bundesliga stehen sich am Freitag Borussia Dortmund (BVB) und die TSG Hoffenheim gegenüber. Goal begleitet das Spiel heute im LIVE-TICKER.

Bei Borussia Dortmund hat nach dem 5:2-Erfolg gegen Eintracht Frankfurt am ersten Spieltag die große Ernüchterung eingesetzt. Auf die Niederlage gegen den FC Bayern München im Supercup (1:3) folgte in der Bundesliga gegen den SC Freiburg der nächste Rückschlag (1:2). Kann sich der BVB gegen die TSG Hoffenheim fangen?

Borussia Dortmund eröffnet am Freitagabend gegen die TSG Hoffenheim den dritten Spieltag in der Bundesliga . Goal begleitet die Begegnung für Euch im kostenlosen LIVE-TICKER . Ihr möchtet das Aufeinandertreffen lieber im TV oder im LIVE-STREAM sehen? In einem separaten Artikel liefern wir Euch alle Informationen zur Übertragung.

Borussia Dortmund - TSG Hoffenheim 3:2 Tore Reyna (49.), Baumgartner (61.), Bellingham (69.), Dabbur (90.), Haaland (90.+2) Aufstellung Borussia Dortmund Kobel - Meunier, Witsel, Akanji, Guerreiro - Bellingham, Dahoud, Reus, Reyna - Haaland, Malen Aufstellung TSG Hoffenheim Baumann - Akpoguma, Posch, Vogt, Raum - Rudy, Stiller - Baumgartner, Geiger, Larsen - Kramaric Gelbe Karten Baumgartner (1.), Posch (7.), Geiger (20.), Dahoud (36.), Meunier (54.)

+++ LIVE-TICKER HIER AKTUALISIEREN +++

TOOOR! Borussia Dortmund - TSG Hoffenheim 2:2 | Torschütze: Dabbur

90. | Hoffenheim kommt zum Ausgleich! Rudy bringt eine Ecke von der rechten Seite in die Mitte, Akpoguma verlängert am kurzen und Dabbur drückt den Ball am langen Pfosten über die Linie!

87. | Wolf legt den Ball in den Lauf von Haaland, der von Posch attackiert wird, aber der Österreicher prallt am BVB-Stürmer ab wie an einem heraneilenden Schnellzug. Anschließend versucht es der Norweger aus spitzem Winkel mit rechts, aber der Ball geht knapp am linken Eck vorbei.

Borussia Dortmund gegen die TSG Hoffenheim im LIVE-TICKER: WECHSEL

84. | ... und Moukoko ersetzt den stark verbesserten Malen.

84. | Der BVB wechselt gleich doppelt. Passlack kommt für Guerreiro...

83. | Beim starken Geiger geht es nicht mehr weiter und er verlässt entkräftet den Platz. Dabbur ist jetzt dafür im Spiel.

82. | Reus mit einer weiten Flanke von der rechten Seite auf den langen Pfosten. Wolf legt mit der Brust auf Malen ab, der für Haaland überlässt, der aus acht Metern ansatzlos mit links abzieht. Aber erneut ist Baumann zur Stelle.

81. | Der BVB kommt über die linke Seite. Guerreiro legt in den Sechzehner zu Wolf, dessen Abschluss aber nicht druckvoll genug ist. Kein Problem für Baumann.

78. | Nach einer Geiger-Ecke von der linken Seite kommt Kramaric am langen Pfosten zum Kopfball. Der Kroate versucht es mit einer Bogenlampe ins linke Eck, aber die ist zu unpräzise.

77. | Rutter kommt über die rechte Seite und sucht Gacinovic mit einer flachen Hereingabe mit dem linke Außenrist. Der Serbe kommt aber einen Schritt zu spät.

75. | Kramaric versucht es über die Mauer ins Torwarteck, aber Kobel ist sehr aufmerksam und lenkt den Ball mit einer Hand über die Latte.

74. | Perfekte Freistoßposition für die TSG, 22 Meter vor dem Tor, halbrechte Position.

Borussia Dortmund gegen die TSG Hoffenheim im LIVE-TICKER: WECHSEL

72. | Der überragende Bellingham (ein Tor, eine Vorlage) sitzt auf dem Rasen und deutet an, dass er ausgewechselt werden muss. Für ihn ist jetzt Wolf im Spiel.

70. | ... und Adamyan ersetzt Baumgartner.

70. | Sebastian Hoeneß reagiert sofort und wechselt doppelt. Gacinovic kommt für Bruun Larsen...

TOOOR! Borussia Dortmund - TSG Hoffenheim 2:1 | Torschütze: Bellingham

69. | Der BVB ist wieder vorne! Guerreiro kommt von der linken Seite zur Flanke. Raum klärt mit dem Kopf genau auf Bellingham, der den Ball mit dem Oberschenkel stoppt und dann per Dropkick mit links aus 14 Metern unten ins Netz trifft. Ein bärenstarker Treffer.

68. | Die anschließende Ecke bringt Brandt mit viel Schnitt in die Mitte. Akanji fliegt heran und kommt aus sechs Metern zum Kopfball, den er aber knapp über das Tor setzt. Gute Chance für den Schweizer!

67. | Malen versucht es auf eigene Faust und hält aus gut 20 Metern mit dem Vollspann drauf. Der hätte links unten gepasst, aber Baumann kann zur Ecke abwehren.

66. | Akanji mit einem weiten Diagonalball auf Haaland, der allerdings die Kugel nicht kontrollieren kann. Die Fahne geht aber sowieso hoch: Abseits.

Borussia Dortmund gegen die TSG Hoffenheim im LIVE-TICKER: WECHSEL

64. | Marco Rose reagiert und nimmt den Torschützen vom Feld. Für Reyna ist jetzt Brandt im Spiel.

TOOOR! Borussia Dortmund - TSG Hoffenheim 1:1 | Torschütze: Baumgartner

61. | Die TSG antwortet - und das auf starke Weise. Geiger wird vor dem Sechzehner nicht attackiert und spielt den Ball mit dem Außenrist genau in den Lauf von Baumgartner, der sich im Rücken von Guerreiro weggeschlichen hat, aus halbrechter Position auf Kobel zuläuft und dann mit dem Vollspann satt ins lange Eck trifft. Diesmal ist der BVB-Keeper machtlos.

59. | Baumgartner erobert im Mittelfeld den Ball und spielt dann einen starken Steilpass in den Lauf von Kramaric, der aus halblinker Position frei auf Kobel zuläuft. Kramaric versucht es mit einem Schlenzer ins lange Eck, aber Kobel pariert exzellent.

56. | Der eingewechselte Rutter setzt sich im Dribbling auf der rechten Seite gleich gegen mehrere Dortmunder durch, aber letztlich bekommt er die Flanke nicht in die Mitte. Im Ansatz eine gute Aktion.

Borussia Dortmund gegen die TSG Hoffenheim im LIVE-TICKER: GELBE KARTE

54. | Meunier erwischt Rudy mit dem Arm im Gesicht und sieht die nächste Gelbe Karte der Partie.

52. | Für Reyna ist es das zweite Saisontor und der fünfte Bundesliga-Treffer überhaupt. Fünf davon erzielte er im Signal Iduna Park.

TOOOR! Borussia Dortmund - TSG Hoffenheim 1:0 | Torschütze: Reyna

49. | Da ist die Führung für den BVB! Reus legt den Ball aus halblinker Position in die Mitte zu Bellingham, der an den Sechzehner zu Reyna durchlegt. Posch und Vogt konzentrieren sich auf Haaland und so kann Reyna von der Sechzehnerkante ungestört abschließen und trifft mit der rechten Innenseite präzise rechts unten ins Eck.

48. | Die TSG kommt gut aus der Pause. Diesmal macht Akpoguma Tempo über die rechte Seite und bringt den Ball scharf in die Mitte. Rutter und Baumgartner verpassen nur knapp.

47. | Der erste Abschluss gehört wie im ersten Durchgang der TSG. Raum findet mit seiner Flanke von der linken Seite Kramaric, aber dessen Kopfball ist nicht gefährlich.

Borussia Dortmund gegen die TSG Hoffenheim im LIVE-TICKER: WIEDERANPFIFF

46. | Weiter geht's, die zweite Hälfte läuft.

Borussia Dortmund gegen die TSG Hoffenheim im LIVE-TICKER: WECHSEL

46. | Sebastian Hoeneß reagiert zur Pause und wechselt offensiv. Für Sechser Stiller kommt Angreifer Rutter.

Halbzeit | Der BVB ist in der ersten Halbzeit eigentlich klar überlegen, kommt auf 70 Prozent Ballbesitz und 10:2 Torschüsse. Beide Abschlüsse der TSG waren allerdings brandgefährlich: Zunächst traf Kramaric mit einem Kopfball den Pfosten, dann scheiterte Baumgartner freistehend an Kobel. Die Dortmunder wiederum hatten einige gute, aber keine hundertprozentige Möglichkeit. So ist das Remis zur Pause nicht ganz unverdient für die Gäste.

Borussia Dortmund gegen die TSG Hoffenheim im LIVE-TICKER: HALBZEIT

45.+3. | Pause! Es bleibt zunächst beim 0:0.

45.+1. | Malen spielt Reus an und geht dann direkt halblinks steil. Der BVB-Kapitän nimmt den Niederländer sofort wieder mit, aber dem verspringt der Ball bei der Annahme. Das hätte sonst eine gute Chance werden können.

44. | Dahoud wird 25 Meter vor dem Tor nicht attackiert und hält dann einfach mal drauf. Stiller fälscht zur Ecke ab, die aber nicht gefährlich wird.

41. | Malen zeigt seinen starken Antritt! Nach einem Pass von Reus explodiert der Neuzugang förmlich, zieht aus halblinker Position in den Sechzehner und prüft Baumann mit einem Schuss aufs kurze Eck. Der ist aber erneut sehr aufmerksam.

39. | Dicke Chance für die TSG! Geiger setzt sich gegen Guerreiro durch und spielt dann einen starken Pass auf Bruun Larsen, der sofort auf Baumgartner weiterleitet. Der taucht aus halbrechter Position frei vor Kobel auf, scheitert aber am BVB-Schlussmann.

Borussia Dortmund gegen die TSG Hoffenheim im LIVE-TICKER: GELBE KARTE

36. | Dahoud kommt im Mittelfeld gegen Baumgartner zu spät und sieht ebenfalls die Gelbe Karte.

36. | Haaland setzt seinen Körper ein und kann so einen langen Ball von Guerreiro auf die linke Seite zu Reus ablegen, dessen Flanke Haaland dann aus neun Metern links am Tor vorbeiköpft.

33. | Die TSG hatte die Partie mit einem Pfosten-Kopfball von Kramaric mit einem Ausrufezeichen begonnen, aber seitdem steht es nach Torschüssen 6:0 für den BVB.

32. | Kontersituation für die TSG. Baumgartner hat halbrechts viel Platz und in der Mitte lauert Kramaric. Die Flanke des Österreichers ist aber zu kurz und der zurückgeeilte Reus klärt die Situation.

29. | Meunier spielt den den Ball flach an den Sechzehner zu Reyna, der sich einmal dreht und dann auf Reus ablegt, dessen Schuss aus 20 Metern aber deutlich über das Tor geht.

28. | Dortmund kombiniert sich über die linke Seite und Guerreiro legt im Sechzehner auf Reus ab, der im Sechzehner von Baumgartner zu Fall gebracht wird. Die TSG hat Glück, dass Zwayer nicht auf den Elfmeterpunkt zeigt. Der Österreicher hat vielleicht minimal den Ball touchiert, aber ein Strafstoß wäre auch sehr gut denkbar gewesen. Der VAR sieht die Eingriffsschwelle offensichtlich nicht erreicht.

25. | Wie schon in Freiburg bekommt der BVB wenig Platz und kann sein Hochgeschwindigkeitsspiel derzeit nicht aufziehen. Die beste Situation mit dem Abschluss von Reyna entstand nach einer Hoffenheimer Ecke.

23. | Schöne Dortmunder Kombination durch die Mitte, aber dann gewinnt Baumgartner den Zweikampf gegen Bellingham und die Situation ist dahin. Es geht derzeit wenig in Richtung der beiden Tore.

Borussia Dortmund gegen die TSG Hoffenheim im LIVE-TICKER: GELBE KARTE

20. | Malen luchst Geiger in der Hoffenheimer Hälfte den Ball ab und der Hoffenheimer löst die Situation mit einem Trikot-Zupfer. Die nächste unstrittige Verwarnung.

19. | Der BVB liegt jetzt mittlerweile bei 64 Prozent Ballbesitz, aber in den letzten zehn Minuten sind die Dortmunder nicht mehr zum Abschluss gekommen.

16. | Bellingham sucht Malen mit einem flachen Steilpass in die Spitze, aber Vogt und Akpoguma laufen den Dortmunder Neuzugang im Verbund ab.

14. | Nach einer wilden Anfangsphase beruhigt der BVB jetzt ein wenig das Spiel und versucht es mit längeren Ballstafetten.

11. | Raum, der heute von Hansi Flick erstmals für die Nationalmannschaft berufen wurde, setzt sich auf der linken Seite erst schön gegen Meunier durch, aber die anschließende Flanke ist dann zu weit für Bruun Larsen und landet im Toraus.

9. | Nach einem Reus-Freistoß von der rechten Seite landet der zweite Ball bei Guerreiro, der mustergültig auf den aufgerückten Akanji flankt, dessen Kopfball aus sieben Metern aber zu zentral ist. Baumann ist zur Stelle.

Borussia Dortmund gegen die TSG Hoffenheim im LIVE-TICKER: GELBE KARTE

7. | Das nächste harte Einsteigen der Gäste. Posch kommt im Mittelfeld viel zu spät gegen Dahoud, den er mit einer wüsten Grätsche noch abräumt. Zwayer wartet zunächst einen möglichen Vorteil ab, der sich aber nicht ergibt, und zückt dann völlig zu Recht die nächste Karte.

5. | Jetzt die Chance auf der anderen Seite! Haaland macht Tempo im Mittelfeld und schickt dann Reyna mit einem starken Pass steil. Der US-Amerikaner kommt im Sechzehner in halblinker Position zum Abschluss, aber dem Linksschuss fehlt es an Wucht. Baumann packt sicher zu.

3. | Fast das 1:0 für die Gäste! Baumgartner lupft den Ball in den Lauf von Rudy, der im Sechzehner in halblinker Position auf Kramaric flankt, dessen Kopfball aber nur an den linken Torwinkel klatscht. Kobel konnte da nur hinterherschauen.

Borussia Dortmund gegen die TSG Hoffenheim im LIVE-TICKER: GELBE KARTE

1. | Neun Sekunden auf der Uhr und es gibt die erste Gelbe Karte. Baumgartner nimmt gegen Witsel den Ellenbogen mit und wird völlig zu Recht verwarnt.

Borussia Dortmund gegen die TSG Hoffenheim im LIVE-TICKER: ANPFIFF

1. | Anstoß! Der BVB klassisch in schwarz-gelb, die TSG komplett in weiß.

Vor Beginn | Schiedsrichter Felix Zwayer führt soeben beide Teams aufs Feld - gleich geht es los!

Vor Beginn | Freitagabends ist aber eigentlich nichts im Signal Iduna Park zu holen: Dortmund hat seit 29 Heimspielen zum Start ins Wochenende nicht mehr verloren (21 Siege, acht Remis). Die letzte Heimniederlage an einem Freitag gab es im Januar 2004 - ausgerechnet gegen den FC Schalke 04.

Vor Beginn | Der BVB hat die letzten fünf Heimspiele alle gewonnen und die TSG ist seit acht Bundesliga-Spielen ohne Niederlage. Eine der beiden Serien wird heute zu Ende gehen.

Vor Beginn | Die TSG will vor allem auf Konter bauen. "Wir versuchen die Angriffswellen der Dortmunder zu brechen und über zweite Bälle erfolgreiche Konter zu fahren. Dafür müssen wir mutig und wach auftreten", gibt Sebastian Hoeneß die Richtung vor.

Vor Beginn | Marco Rose warnt vor den Qualitäten der Gäste: "Wenn wir nicht gewinnen, kann es ungemütlich werden für alle. Aber das kennen wir alle und damit müssten wir umgehen. Bei Hoffenheim sind klare Abläufe zu erkennen. Gerade offensiv haben sie eine Menge Qualität. Wir müssen diese Mannschaft gut verteidigen und wollen im Gegenzug unsere Chancen dann auch nutzen - besser als in Freiburg", so der BVB-Coach.

Vor Beginn | Bei der TSG gibt es im Vergleich zum 2:2 gegen Union Berlin nur eine Änderung: Mittelfeldspieler Geiger kommt für Angreifer Dabbur ins Team. Dadurch agiert Kramaric heute ganz vorne in der Spitze.

Vor Beginn | Marco Rose verändert sein Team auf zwei Positionen: Guerreiro ersetzt den verletzten Schulz und Meunier kommt für Passlack ins Spiel. Damit ersetzt der BVB-Coach beide Außenverteidiger.

Vor Beginn | Herzlich willkommen in der Bundesliga zur Begegnung des dritten Spieltages zwischen Borussia Dortmund und der TSG Hoffenheim.

BVB (Borussia Dortmund) vs. TSG Hoffenheim live: Die Aufstellung

Das ist die Aufstellung von Borussia Dortmund:

Kobel - Meunier, Witsel, Akanji, Guerreiro - Bellingham, Dahoud, Reus, Reyna - Haaland, Malen

Die TSG Hoffenheim setzt auf folgende Aufstellung:

Baumann - Akpoguma, Posch, Vogt, Raum - Rudy, Stiller - Baumgartner, Geiger, Larsen - Kramaric

BVB (Borussia Dortmund) vs. TSG Hoffenheim heute im LIVE-TICKER: Das sind die Opta-Fakten vor der Begegnung

Borussia Dortmund gewann keins der vergangenen drei Bundesliga-Heimspiele gegen die TSG Hoffenheim (2 Remis, 1 Niederlage), nachdem es zuvor noch fünf Siege in Folge gegeben hatte – gegen kein anderes aktuelles Bundesliga-Team wartet der BVB aktuell so lange auf einen BL-Heimsieg wie gegen die TSG.

Borussia Dortmund gewann nur neun seiner 26 Bundesliga-Spiele gegen die TSG Hoffenheim – nur gegen den FC Bayern (24%) und gegen die Offenbacher Kickers (33%) hat der BVB in seiner BL-Historie eine niedrigere Siegquote als gegen die TSG (35%).

Borussia Dortmund kassierte beim 1-2 in Freiburg die erste Niederlage nach zuvor acht Bundesligasiegen in Serie. Es war nach dem Supercup auch die zweite Pflichtspielniederlage am Stück, das gab es beim BVB letztmals im April 2021 (gegen Frankfurt und ManCity), eine längere Pleitenserie hatten die Dortmunder letztmals im Herbst 2017 (3 Spiele).

Borussia Dortmund gewann sieben der letzten acht Bundesliga-Heimspiele (1 Niederlage), zuletzt gelangen fünf Heimsiege in Serie. So viele Siege im heimischen Stadion am Stück feierte der BVB im Oberhaus letztmals im Frühjahr 2020 (auch 5), mehr letztmals 2017 unter Thomas Tuchel (6).

In den letzten drei Pflichtspielen kassierte Borussia Dortmund insgesamt sieben Gegentore (2.3 pro Spiel) – eins mehr als in den neun Partien davor zusammen. Erstmals seit 2014/15 mussten die Dortmunder in ihren ersten beiden Saisonspielen in der Bundesliga vier Gegentreffer hinnehmen (damals auch 4).

Die TSG Hoffenheim ist seit neun Bundesligaspielen ungeschlagen (4 Siege, 5 Remis), aktuell länger als jedes andere Team. Letztmals hatte die TSG im Herbst 2018 unter Julian Nagelsmann eine so lange Serie ohne Niederlage im Oberhaus (damals 10).

Die TSG Hoffenheim startete mit vier Punkten aus zwei Bundesliga-Spielen gut in die Saison. Bereits in der Vorsaison gelang mit sechs Punkten aus den ersten zwei BL-Spielen ein Top-Start, danach folgten allerdings sieben Ligaspiele ohne Sieg (4 Niederlagen, 3 Remis).

Hoffenheims Jacob Bruun Larsen traf in seinen letzten beiden Bundesligaeinsätzen je einmal und erzielte damit in zwei Partien in dieser Saison gleich viele Tore wie in seinen 46 Spielen im Oberhaus zuvor zusammen. Seine einzigen beiden BL-Tore vor dieser Spielzeit erzielte der Däne 2018/19 für Borussia Dortmund.

Hoffenheims Andrej Kramaric war in jedem seiner letzten sieben Bundesliga-Einsätze an mindestens einem Tor direkt beteiligt (6 Tore, 6 Vorlagen), in mehr BL-Spielen schaffte das im TSG-Trikot noch keiner (Vedad Ibisevic auch 7 in 2008/09). Gegen Borussia Dortmund winkt dem Kroaten also ein neuer Vereinsrekord.

Hoffenheims Andrej Kramaric schoss nur gegen Hertha BSC mehr Bundesligatore (8) als gegen Borussia Dortmund (7) – beim 4-0-Auswärtssieg im vorletzten BL-Gastspiel der TSG beim BVB schnürte der Kroate als erster Spieler der BL-Historie einen Viererpack bei der Borussia.

Borussia Dortmund (BVB) - TSG Hoffenheim heute im LIVE-TICKER: Der Vorbericht zur Partie

Vor der ersten Nervenprobe der Saison hat Marco Rose auf Ausreden mal überhaupt keine Lust. "Stelle keine Forderung ans Wetter, an den Zwischenstand oder irgendwas anderes", sagt der Trainer von Borussia Dortmund: "Zieh es komplett durch, von der ersten bis zur letzten Minute!"

Das Bundesliga-Duell des erst dritten Spieltags gegen die TSG Hoffenheim am Freitagabend (20.30 Uhr) kann tatsächlich schon weichenstellend sein. Nach dem 1:2 beim SC Freiburg, einem dieser Spiele, von denen der BVB seit Jahren viel zu viele verliert, kommen die alten Ängste hoch: Wie so oft könnte die Inkonstanz am Ende die Titelchance kosten.

Rose fordert daher eine neue Form der Hingabe. "Ich glaube schon, dass unsere Spieler wollten, aber es hat Bedingungslosigkeit gefehlt", sagte er, beim Rennen, Grätschen, Beißen, Kratzen. "Das ist nicht nur Arbeit auf dem Platz, sondern auch im Kopf. Und die werden wir einfordern." Damit "wir gegen Hoffenheim wieder unser Frankfurt-Gesicht zeigen".

Dieses Antlitz schließlich war ein betörend schönes. Die Dortmunder spielten den Gegner auseinander, sie schossen traumhafte Tore, Erling Haaland war beim 5:2 sogar an allen beteiligt. Doch der BVB ist mehrgesichtig wie Janus, der römische Gott des Anfangs und des Endes: Das Freiburg-Gesicht will niemand mehr sehen.

"Wir haben wieder in den entscheidenden Situationen grobe Fehler gemacht. Das darf uns auf diesem Niveau einfach nicht passieren", betonte Sportdirektor Michael Zorc. Innenverteidiger Manuel Akanji beklagte, der Gegner sei "zu den Toren eingeladen worden. Das darf nicht sein. Schon gar nicht, wenn wir den Anspruch Champions League haben."

Der nächste Rückschlag kam am Donnerstag: Der gerade erst zurückgekehrte Mats Hummels fällt für die Innenverteidigung erneut aus. "Er hat nach dem Freiburg-Spiel wieder eine Reaktion gezeigt", sagte Rose. Das Ziel sei nun, Hummels in der Länderspielpause "so weit hinzubekommen, dass es dann endlich funktioniert". Der 32-Jährige hatte Probleme mit der Patellasehne, er wird somit am Freitag auch nicht für die anstehenden WM-Qualifikationsspiele nominiert werden.

Immerhin füllt sich ansonsten der zuletzt verletzungsbedingt schmale Kader. Raphael Guerreiro ist für die linke Abwehrseite zurück, Nationalspieler Emre Can könnte rechts hinten den mehrmals indisponierten Felix Passlack ablösen oder Hummels ersetzen. Auch Thomas Meunier geht es besser, Julian Brandt hat gute Chancen, zur Startelf zu zählen.

Die Aussichten sind gegen die spielstarken Hoffenheimer also nicht so übel - sofern der Kopf mitspielt. Zudem ist die TSG selbst in guter Form und seit neun Ligaspielen ungeschlagen: Eine längere Serie hat kein Bundesligist derzeit vorzuweisen. Top-Stürmer Andrej Kramaric, der den Verein womöglich noch verlassen wird, trifft gegen den BVB besonders gerne (bereits siebenmal). Doch wahrscheinlich würde diese Aufzählung bereits wieder in den Bereich Ausreden fallen - und die will Marco Rose bekanntlich überhaupt nicht hören.

