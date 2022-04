Am 28. Spieltag in der Bundesliga geht am Samstag um 18.30 Uhr das Aufeinandertreffen Borussia Dortmund vs. RB Leipzig über die Bühne. Hierbei empfängt der Zweite den Vierten. Der BVB und die Sachsen nahmen bisher 57 und 45 Punkte mit. Das erste Saisonduell endete mit einem Heimsieg für RB.

Borussia Dortmund verabschiedete sich am 20. März mit einem 1:1 in Köln in die Länderspiel-Pause. Vier Tage zuvor gelang der Mannschaft von Marco Rose in Mainz der siebte Dreier binnen neun Bundesliga-Auftritten. Dabei geschah der zweite Punktverlust, ein Unentschieden in Augsburg, zwischen Heimerfolgen gegen Gladbach und Arminia Bielefeld.

RB Leipzig weist dieselbe Bilanz auf. Die von Domenico Tedesco Mannschaft musste sich am 20. März zu Hause gegen Eintracht Frankfurt mit einer Nullnummer begnügen. Hierbei handelte es sich um das zweite Heimremis der Sachsen in Folge. Nach dem 1:1 gegen Freiburg gelang zunächst ein Kantersieg bei Greuther Fürth.

Heute um 18.30 Uhr steigt die Begegnung BVB (Borussia Dortmund) vs. RB Leipzig. Bei GOAL erhaltet Ihr sämtliche Infos zur Live-Übertragung im TV und im LIVE-STREAM, zu den Startformationen sowie zum LIVE-TICKER.

BVB (Borussia Dortmund) vs. RB Leipzig heute live: Die Eckdaten zur Partie am 28. Bundesliga-Spieltag auf einem Blick

Spiel: BVB (Borussia Dortmund) vs. RB Leipzig (live im STREAM bei Sky Ticket schauen) Datum: Samstag, 2. April 2022 Uhrzeit: 18.30 Uhr Stadion: Signal-Iduna-Park (Dortmund)

BVB (Borussia Dortmund) gegen RB Leipzig heute live im TV anschauen: Die Übertragung der Bundesliga bei Sky

Sky hält die Exklusivrechte an allen Bundesliga-Partien, die samstags stattfinden. Der Bezahlanbieter greift dafür auf zahlreiche Kanäle zurück. Hierbei müsst Ihr für die Übertragung des Spiels BVB gegen Leipzig auf Sky Sport Bundesliga UHD schalten. Nachfolgend findet Ihr die dazugehörigen Eckdaten:

Sender: Sky Sport Bundesliga UHD

Sky Sport Bundesliga UHD Vorberichte ab: 17.30 Uhr

17.30 Uhr Spielbeginn: 18.30 Uhr

18.30 Uhr Kommentator: Wolff Fuss

Allerdings benötigt Ihr für den Zugriff auf die TV-Übertragung des Bundesliga-Spitzenspiels zwischen Borussia Dortmund und RB Leipzig ein Abonnement. Konkret müsst Ihr das Bundesliga-Paket erworben haben. Hierbei könnt Ihr ein Einzelabo für 27 Euro oder eine Kombination mit dem Sport-Paket für 32,50 Euro abschließen. Der Pay-TV-Anbieter versorgt Euch auf seiner Homepage mit zahlreichen Infos.

BVB (Borussia Dortmund) vs. RB Leipzig im LIVE-STREAM mitverfolgen: Die Übertragung der Bundesliga heute live

Überdies könnt Ihr Euch die Übertragung des Matches BVB gegen Leipzig im LIVE-STREAM ansehen. Genau genommen gilt das für das gesamte Programm von Sky. Dafür stehen zwei Optionen zur Auswahl.

BVB (Borussia Dortmund) – RB Leipzig heute im LIVE-STREAM über Sky Go

Sky Go stellt die erste davon dar. Hierbei müsst Ihr Euch lediglich einloggen. Jedoch würden wir nicht damit rechnen, dass sich bei einem heutigen Abschluss des Bundesliga-Pakets die Aktivierung rechtzeitig ausgeht. Mit etwas Geduld könnt Ihr Euch an den Folgetagen eine Aufzeichnung des Matches Borussia Dortmund gegen RB Leipzig ansehen.

Mit Sky Ticket die Bundesliga im LIVE-STREAM schauen: BVB (Borussia Dortmund) gegen RB Leipzig heute live

Wenn Ihr für die Live-Übertragung auf Nummer sicher gehen wollt, benötigt Ihr das Sky Ticket. Damit findet die Freischaltung auf Anhieb statt und zudem müsst Ihr Euch nicht langfristig binden. Obendrein könnt Ihr mithilfe des Pakets Supersport Monat das gesamte Sportangebot mittels Live-Stream nutzen. Ferner könnt Ihr darauf mit zwei Geräten auf einmal zurückgreifen.

Die Fußballpalette erstreckt sich zudem auf die 2. Bundesliga, den DFB-Pokal und die englische Premier League. Wenn in den nationalen Wettkämpfen mindestens zwei Spiele gleichzeitig über die Bühne gehen, gibt es ebenso eine Konferenz. Zusätzlich umfasst das Programm die ATP World Tour, die NHL, die Formel 1 und die PGA-Tour.

Keine Tore in Leipzig.



Der Ball wollte heute einfach nicht über die Linie ...#RBLSGE pic.twitter.com/z9DSDl97iM — RB Leipzig (@RBLeipzig) March 20, 2022

Zu BVB (Borussia Dortmund) gegen RB Leipzig via LIVE-TICKER auf dem Laufenden bleiben

Ferner ist Euch mit dem LIVE-TICKER von GOAL geholfen. Damit erfahrt Ihr alles zu den Treffern, weiteren wichtigen Torchancen, Karten sowie Wechseln. Hierbei verschicken wir Euch während des Matches Borussia Dortmund vs. RB Leipzig Push-Mitteilungen.

Highlights auf YouTube und in der Sportschau: So seht Ihr BVB (Borussia Dortmund) vs. RB Leipzig

Ergänzend dazu können sich die Kunden von DAZN ab 20.30 Uhr die Höhepunkte der Partie BVB gegen Leipzig in der Highlight Show anschauen. Genau genommen könnt Ihr bereits ab 17.30 Uhr die besten Szenen der Begegnungen am Freitag sowie am Samstag um 15.30 Uhr genießen. Zudem lädt die Sportschau in der Nacht von Sonntag auf Montag die Höhepunkte sämtlicher Bundesliga-Partien auf ihren YouTube-Kanal. Darauf könnt Ihr aus Eurer Sicht völlig kostenlos zurückgreifen.

BVB (Borussia Dortmund) gegen RB Leipzig im TV und LIVE-STREAM sehen: So wird die Bundesliga heute live übertragen

Im Pay-TV: Sky Sport Bundesliga UHD Im LIVE-STREAM: Sky Go / Sky Ticket Im LIVE-TICKER: GOAL Highlights: DAZN / YouTube

BVB (Borussia Dortmund) vs. RB Leipzig: Die Aufstellungen zur Bundesliga

Ungefähr eine Stunde vor dem Anpfiff werden die Startformationen bekanntgegeben.