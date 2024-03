BVB (Borussia Dortmund) vs. PSV Eindhoven im TV und LIVE STREAM: Läuft die Champions League heute bei DAZN oder Amazon Prime?

Borussia Dortmund empfängt am Mittwoch in der Champions League PSV Eindhoven. Hier erfahrt Ihr, wo das Spiel im TV und LIVE STREAM übertragen wird.

In diesen Tagen steigen in der Champions League 2023/24 die letzten Rückspiele des Achtelfinales. Dabei bekommt es der BVB (Borussia Dortmund) am Mittwoch (13. März) mit PSV Eindhoven zu tun. Die Begegnung beginnt um 21 Uhr.

Außerdem dient der Signal Iduna Park als Schauplatz des Aufeinandertreffens zwischen dem BVB und den Boeren. Im Hinspiel vor drei Wochen erreichte Borussia Dortmund ein 1:1 bei PSV Eindhoven.

BVB (Borussia Dortmund) vs. PSV Eindhoven, Uhrzeit: Wann ist der Anstoß?

Spiel BVB (Borussia Dortmund) – PSV Eindhoven Wettbewerb Champions League, Achtelfinale Datum Mittwoch, 13. März 2024 Uhrzeit 21 Uhr Ort Signal Iduna Park (Dortmund)

BVB (Borussia Dortmund) vs. PSV Eindhoven im TV, LIVE STREAM, TICKER: News und Aufstellungen

BVB-News

Beim 1:1 in Holland hatte Donyell Malen in der 24. Minute das Führungstor für Borussia Dortmund erzielt.

Die Mannschaft von Edin Terzić hatte die Gruppe F mit elf Zählern und drei Punkten mehr als Paris Saint-Germain beendet.

Gegen PSG hatte der BVB eine 0:2-Auswärtsniederlage und ein 1:1 im Signal Iduna Park verzeichnet.

Die Aufstellung des BVB:

PSV Eindhoven-News

Der Kapitän Luuk de Jong verwertete in der 56. Minute einen Elfmeter zum Ausgleichstor von PSV Eindhoven gegen den BVB.

Die Boeren hatten die Gruppe B mit neun Zählern und vier Punkten weniger als Arsenal als Zweiter abgeschlossen.

Gegen die Gunners hatte die Elf von Peter Bosz eine 0:4-Auswärtsniederlage und ein 1:1 erlebt.

Die Aufstellung des PSV Eindhoven:

BVB (Borussia Dortmund) gegen PSV Eindhoven live im TV und STREAM sehen: Der direkte Vergleich

Duelle insgesamt 4 Siege BVB 2 Siege PSV Eindhoven 0 Unentschieden 2 Letztes Duell PSV Eindhoven vs. BVB (Borussia Dortmund) 1:1 (Champions League, 20. Februar 2024)

