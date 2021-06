Die Zeichen bei Dortmunds Jadon Sancho stehen immer stärker auf Abschied in Richtung Manchester. Alle News zum BVB heute gibt es hier.

Borussia Dortmund am heutigen Donnerstag. Alles, was es rund um den BVB heute gibt, erfahrt Ihr hier.

BVB, News heute: Sancho-Transfer nimmt Formen an

Der Wechsel von Borussia Dortmunds Mittelfeldstar Jadon Sancho zu Manchester United in die englische Premier League rückt nach Informationen von Goal und SPOX näher. Der EM-Teilnehmer wird die erste Verpflichtung der Red Devils in diesem Sommer.

Zwar liegt Uniteds aktuelles Angebot für den 21-jährigen englischen Nationalspieler noch unter den 90 Millionen Euro, die der BVB fordert. Diesmal ist man aber sehr zuversichtlich, zeitnah eine Einigung zu erzielen, wenngleich einige Modalitäten zur Zahlung der Ablöse weiterhin offen sind.

Dortmund will die Sancho-Einnahmen indes laut Bild zum Teil zur Kompensation der Verluste während der Corona-Krise einsetzen, die sich auf rund 75 Millionen Euro belaufen.

Der Rest soll in einen Nachfolger für Sancho investiert werden. Die Zeitung nennt Eindhovens Donyell Malen, der trotz Vertrags bis 2024 für rund 25 Millionen Euro zu haben sein soll.

Sancho wechselte im Sommer 2017 für 7,8 Millionen Euro von Manchester City zum BVB. In 137 Pflichtspielen für die Westfalen erzielte der Engländer 50 Tore und bereitete 64 Treffer vor.

BVB, News heute: Moukoko zum Start der Vorbereitung fit, Zagadou braucht noch Zeit

Sturmjuwel Youssoufa Moukoko wird dem BVB wohl schon zu Beginn der Vorbereitung wieder zur Verfügung stehen. Sebastian Kehl, Leiter der Lizenzespielerabteilung bei den Dortmundern, sagte den Ruhr Nachrichten, es drehe sich "um einige Tage". Der Klub wolle bei dem 16-Jährigen jedoch "nichts überstürzen". Moukoko hatte sich vor dem ersten Teil der U21-EM m März eine Bänderverletzung im Fuß zugezogen und konnte seither kein Spiel mehr absolvieren.

Länger dauern werde es hingegen bei Abwehrspieler Dan-Axel Zagadou. "Zagadou ist noch nicht so weit. Wir müssen ihn behutsam heranführen, das wird noch etwas Zeit benötigen", sagte Kehl. Der 22-Jährige werde "zumindest einen Teil der Vorbereitung" verpassen. Zagadou hatte sich Ende März im Training am Kie verletzt und musste sich daraufhin einer Operation unterziehen.

BVB, News heute: Weiteres Trio von Borussia Dortmund im EM-Achtelfinale

Am letzten Spieltag der Gruppenphase bei der EM 2021 hat sich ein weiteres BVB-Trio für das Achtelfinale qualifiziert. Die beiden deutschen Nationalspieler Emre Can und Mats Hummels stehen ebenso in der Runde der letzten 16 wie der Portugiese Raphael Guerreiro.

Hummels und Can treffen am kommenden Dienstag in Wembley auf ihre Mannschaftskollegen Jude Bellingham und Jadon Sancho. Zudem geht das Turnier auch für das belgische Trio Thorgan Hazard, Axel Witsel und Thomas Meunier, Dänemarks Thomas Delaney sowie den Schweizer Manuel Akanji weiter.